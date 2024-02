Nach erfolgter Vertragsverlängerung als Trainer des SSV Ehingen-Süd kann Michael Bochtler über die Saison hinaus bereits mit einem Auge auf die kommenden „interessanten Ideen, wie sich die Mannschaft verjüngt und zukünftig spielen wird,“ blicken - aber auch der Blick auf den bevorstehenden Rückrundenstart in der Verbandsliga erscheint bislang positiv.

Mit 5:3 behielt die Bochtler-Elf am Samstag im letzten Vorbereitungsspiel auch gegen Türkspor Neu-Ulm die Oberhand und feierte den sechsten Sieg im sechsten Spiel des Jahres. Erfreulich dabei: Einmal mehr zeigte sich die Offensiv-Abteilung des SSV treffsicher. Neuzugang Maurice Strobel eröffnete den Torreigen bereits nach 19 Minuten. Die angriffslustigen Flügelflitzer Narciso Filho (32.) und Marc Vogel (39./Foto) legten nach und so ging es mit einer 3:0-Führung für die Gäste in Neu-Ulm in die Umkleidekabine.

Nach einer Stunde Spielzeit konnten die Hausherren innerhalb von drei Minuten zwischenzeitlich zum 3:3 (2x Miguel Araujo + Tobias Weibler) ausgleichen. Julian Neu (79.) und Maxi Gross (89.) sicherten allerdings per Schlussspurt noch den Sieg für Ehingen-Süd.