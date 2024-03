Ehingen setzt ein friedliches Zeichen für die Demokratie

Mehrere hundert Menschen haben am späten Sonntagnachmittag auf dem Ehinger Marktplatz mit einer Mahnwache ein Zeichen für Demokratie und Menschenrechte gesetzt. Eingeladen zu der überparteilichen Veranstaltung hatte das Ehinger Bündnis für Demokratie und Frieden. Unter den Rednern war auch Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann.

„Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist“, sagte Baumann. „Sondern es braucht Menschen, die wachsam sind.“ Hellwach seien die Teilnehmer der Mahnwache. Im Streben nach Demokratie liege aber auch Verpflichtung, betonte der OB. „Das macht nicht immer Spaß, aber das ist auch gar nicht die Idee der Demokratie.“ Vielmehr seien alle aufgefordert, mutig und entschieden für die freiheitliche Grundordnung, für Freiheit und Selbstbestimmung einzutreten. „Die Erinnerung an unsere eigene Geschichte hilft uns dabei.“

Hauptredner Peter Dunkl beleuchtete die Bedeutung der Demokratie. (Foto: Reiner Schick )

Hauptredner der guten halben Stunde für den Frieden war der langjährige Leiter der VHS Ehingen, Peter Dunkl. Er erinnerte an die Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949, nur wenige Jahre nach dem Ende der Schreckensherrschaft der Nazis in Deutschland: „Wir sind es gewohnt, die Begriffe ,Deutschland’, ,Freiheit’ und ,Demokratie’ zusammen zu denken. Wir haben noch keine andere Staatsform am eigenen Leib erfahren müssen. Gott sei Dank.“ Zuletzt habe die Corona-Pandemie die Menschen an der Demokratie zweifeln lassen, weil individuelle Freiheitsrechte vorübergehend beschnitten worden seien. „Diese Zeit hat uns klar gemacht, wie gewöhnt wir an die Freiheiten sind, die unserem Staatswesen eingeschrieben sind“, sagte Dunkl.

Peter Dunkl: Davon lebt die Demokratie

Aber auch wenn zuletzt viele Hunderttausende auf die Straße gegangen seien, um angesichts der jüngsten Entwicklungen die Demokratie wieder als unverzichtbaren Wert in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken, „so dürfen wir nicht so blauäugig sein, zu glauben, dass alle einer Meinung wären“, fügte Peter Dunkl an. Aber das sei auch gut so, denn: „Die Demokratie lebt von der Vielfalt der Meinungen.“

Meinungen bilden sich und purzeln nicht vom Himmel oder aus dem Internet Peter Dunkl

Doch er mahnte zur Vorsicht: „Eine Parole macht noch keine Meinung. Meinungen bilden sich und purzeln nicht vom Himmel oder aus dem Internet.“ Es brauche auch Zeit und Geduld, die unterschiedlichen Meinungen zusammenzuführen „und den Kompromiss zu finden, der möglichst vielen gerecht wird.“ Deshalb rief Peter Dunkl dazu auf: „Bilden Sie sich eine Meinung. Haben Sie den Mut, diese zu vertreten. Und haben Sie den Mut, diese auch zu ändern, wenn Sie erkannt haben, dass Sie falsch liegen. Bringen Sie sich ein auf dem Feld der Politik, oder im sozialen Bereich, in den Kirchen oder Vereinen.“

Manche setzten ihr Zeichen mit kreativen Plakaten. (Foto: Reiner Schick )

Um die Bedeutung von Demokratie und Grundrechten zu untermauern, trugen Mathilde Braig, Anne Hagenmeyer, Simone Unterricker und Julia Fischer eine Reihe der 30 Artikel aus der von den Vereinten Nationen im Jahr 1948 beschlossenen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und kurze Erläuterungen dazu vor. In einer Schweigeminute hielten die Besucher inne für den Frieden in Deutschland und auf der Welt, ehe der Vortrag des Gedichts „Kinderhymne“ von Bertolt Brecht dessen Wunsch nach Gleichheit und Harmonie mit anderen Ländern zum Ausdruck brachte.

Diese Bilanz zieht der Veranstalter

Ruhige Gitarrenklänge, dargeboten von Jürgen Marqua und Friedrich Maier, rundeten die Veranstaltung ab. Eröffnet und beendet wurde sie von Franz Braig, der den Besuchern einen Appell mit auf den Weg gab: „Demokratie lebt von den Menschen - beteiligt euch und macht Werbung.“ Mit der Resonanz auf die Einladung zur Mahnwache zeigte er sich im SZ-Gespräch „sehr zufrieden“. Nicht die Menge sei entscheidend, viel wichtiger sei, „dass alles friedlich und ohne Störungen abgelaufen ist“. Tatsächlich erlebten auch die anwesenden Polizisten einen besinnlichen Abschluss des Sonntagnachmittags.