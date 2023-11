Es sind mehr als 60 Straßen, die auf der neuen Prioritätenliste der Stadt Ehingen stehen. Damit möchte die Stadt einen Überblick darüber verschaffen, welche Straßen am dringendsten saniert werden müssen.

„Wir hatten solche Listen auch beim Anschluss der Teilorte an die Kläranlage oder bei der Sanierung der Ortsdurchfahrten der Albteilorte“, sagte Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann am Donnerstag im Gemeinderat. Es sei durchaus sinnvoll, eine solche Kategorisierung zugrunde liegen zu haben, zeigte er sich überzeugt.

Straßen werden nach Dringlichkeit sortiert

Die Liste kategorisiert die Straßen in vier unterschiedliche Prioritätengruppen - von eins bis vier, wobei eins die größte Dringlichkeit und eine kurzfristige Sanierung anzeigt. Man habe darauf verzichtet, Jahreszahlen zu nennen.

Dann müssen wir in Rißtissen 20 Jahre warten, bis bei uns eine Straße saniert wird. Markus Stirmlinger

So könne man die Sanierungen flexibler gestalten und auf die finanzielle Lage der Stadt zu dem jeweiligen Zeitpunkt sowie die Kapazitäten besser reagieren, sagte Rolf Schmid, Leiter der Abteilung Tiefbau.

Gemeinderäte äußern Kritik

Gleich aus mehreren Ecken im Gemeinderat kam Kritik an der aktuellen Liste. Dabei ging es vor allem um die Priorisierung oder Nicht-Berücksichtigung verschiedener Straßen. Für CDU-Gemeinderat Markus Stirmlinger zum Beispiel ist die Einstufung der Jakob-Aker-Straße in Rißtissen in Kategorie vier eine Fehlentscheidung: „Dann müssen wir in Rißtissen 20 Jahre warten, bis bei uns eine Straße saniert wird.“

Wir sollten jetzt keinen Kleinkrieg um einzelne Straßen anfangen. Alexander Baumann

SPD-Gemeinderat Georg Schreiber sieht beim Dorschweg und der Felchenstraße ebenfalls großen Sanierungsbedarf. Grünen-Gemeinderat Franz Braig brachte die Pfisterstraße ins Gespräch. „Wir sollten jetzt keinen Kleinkrieg um einzelne Straßen anfangen“, sagte Oberbürgermeister Baumann zu den Vorschlägen, sagte jedoch zu, die Pfisterstraße noch einmal zu überprüfen. Die Mehrheit des Rates sprach sich außerdem für die Prüfung von Dorschweg und Felchenstraße aus.

„Das Ding ist ja nicht in Stein gemeißelt“, schloss OB Baumann. „Aber wir sind gut beraten, so eine Handlungsrichtlinie zu haben.“ Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmte der Rat schließlich die Liste zu.