Ehingen beteiligt sich an der Barockwoche

„Barock verblüfft“ ist das Motto der diesjährigen Barockwoche, die vom 12. bis 20. August entlang der Oberschwäbischen Barockstraße stattfindet. Einblicke in den barocken Orgelbau stehen dabei ebenso auf dem Programm wie Schauspielführungen und reich gedeckte barocke Tafeln. Darüber hinaus laden Konzerte und musikalische Rundgänge dazu ein, tief ins barocke Lebensgefühl einzutauchen und Verborgenes zu entdecken. Auch Ehingen ist mit dabei und lädt zu einem Blick hinter die Kulissen der Liebfrauenkirche ein. Angeboten wird eine Führung in der Liebfrauenkirche am Sonntag, 20. August, ab 14.30 Uhr. Die Geschichte der Liebfrauenkirche in Ehingen sei spannend und abwechslungsreich, heißt es in der Mitteilung der Stadt Ehingen. Bis heute bildet die Kirche zusammen mit dem ehemaligen Fanziskanerkloster ein markantes Gebäudeensemble am westlichen Stadtrand Ehingens. Im Rahmen der Barockwoche führt Ludwig Ohngemach, Historiker und Leiter des Museums der Stadt Ehingen, am 20. August hinter die Kulissen der beeindruckenden Kirchenanlage und ermöglicht tiefgründige Einblicke in ihre wechselvolle Geschichte.

Mehr Informationen zur Barockwoche und das gesamte Programm gibt es unter www.himmelreich-des-barock.de.