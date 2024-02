Im Früjhar 2025 wird ein neues italienisches Restaurant am Lammberg auf einer Fläche von 240 Quadratmeter eröffnen. Pächter sind Donato Turiello und Assuntina Lorusso, die bisher ein Restaurant im Öpfinger Sportheim betreiben.

Nächster Schritt

„Wir wollen den nächsten Schritt als Gastronomen gehen“, erklärt der in Ehingen aufgewachsene, 50 Jahre alte Turiello. Im neuen Restaurant am Lammberg werde es die klassischen italienischen Speisen geben, das Angebot, so die Pächter, soll jenem in Öpfingen ähnlich sein. „In Öpfingen werden wir dann aber aufhören“, sagt Turiello, der wie Assuntina Lorusso ursprünglich aus der Region Salerno in Süditalien stammt. Mit dabei sein wird auch die 22 Jahre alte Tochter Bianca Turiello. (tg)