Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet zur Blutspende. Der nächste Termin in Ehingen findet am Freitag, 28. Juli, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Wenzelsteinhalle statt. Anmelden kann man sich unter www.blutspende.de/termine. Wie das DRK mitteilt, wird erfahrungsgemäß im Sommer weniger Blut gespendet. Das sei auch in diesem Jahr der Fall: Vereinzelte Liegen blieben leer, die Blutvorräte würden abnehmen. Deshalb ruft das DRK zum Blutspenden auf.