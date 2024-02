Dritter Testspiel-Sieg für SSV Ehingen-Süd

Die Testspiel-Ergebnisse des SSV Ehingen-Süd passen weiterhin. Die Vorbereitung des Verbandsligisten nimmt in Richtung geplantem Saisonstart am 24. Februar (dann gegen Verbandsliga-Tabellenführer SV Fellbach) weiter Fahrt auf. Gegen den FC Blaubeuren zeigte die Bochtler-Elf am frühen Sonntag-Abend auf dem Kunstrasenplatz am Wenzelstein starke erste 45 Minuten, führte zur Pause mit 4:0 - und das obwohl einige angeschlagene Stammkräfte wie Kapitän Kevin Ruiz oder Winter-Neuzugang Maurice Strobel nicht im Einsatz waren. Nach 90 Minuten hatte der SSV Ehingen-Süd auch sein drittes Testspiel des Jahres mit 4:2 gewonnen.

Trainer Michael Bochtler schickte als erste Elf die Doppelspitze Simon Dilger und Aaron Akhabue ins Rennen, dazu auf den Außenbahnen die beiden Duos Stoß/Teßmann und Kästle/Vogel. Die Innenverteidigung bildete das Gespann Rupp/Daur und im Mittelfeld agierten Finn Paul und Julian Neu.

Nach 25 Minuten zündete die Doppelspitze dann erstmals so richtig. Simon Dilger bediente seinen Sturmpartner Aaron Akhabue mustergültig, der den Angriff souverän mit dem Treffer zum 1:0 abschloss. Kurz darauf erhöhte Julian Neu vom Elfmeterpunkt aus auf 2:0 (27.). Süd setzte den unterklassigen Gegner immer wieder früh mit offensivem Pressing unter Druck. Der Landesligist kam so in der ersten Halbzeit nur zu wenigen Spielanteilen. Folgerichtig erzielte Jan-Luca-Daur in der 31. Minute nach einer Ecke per Kopf direkt das nächste Tor für Süd. Kurz vor der Halbzeitpause nutzte Simon Dilger dann noch eine Unkonzentriertheit der Gäste clever aus und zirkelte einen Sonntagsschuss am Sonntag aus rund 25 Metern unhaltbar zum 4:0 (40.) in den Winkel. Einmal konnte sich im ersten Durchgang auch Torwart Benjamin Gralla im Süd-Gehäuse nach einer Ecke des FC Blaubeuren auszeichnen.

Nach der Halbzeitpause wechselte Trainer Michael Bochtler auf Seiten des SSV Ehingen-Süd kräftig durch, brachte sieben neue Spieler, Dadurch ging der Spielfluss etwas verloren und der FC Blaubeuren kam durch Eldin Husic (57.) und Ahmet Ali Hasanca (70.) noch zu zwei Anschlusstreffern zum 4:2-Endstand.