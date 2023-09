Liebhaber von brüllenden Motoren sowie quietschenden und rauchenden Reifen versammeln sich am Wochenende wieder in Berg auf dem Gelände des ehemaligen Schlecker–Zentrallagers. Denn am 16. und 17. September findet dort das alljährliche Driftrodeo–Event statt.

Was den einen gefällt, ist den anderen ein Dorn im Auge: So gab es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden von Anwohnern wegen des Lärms. Im vergangenen Jahr versuchten Demonstranten sogar, die Zufahrt zu blockieren.

Uns ist bewusst, dass unser Hobby in der heutigen Zeit nicht unbedingt zeitgemäß ist und dass es die Umwelt belastet. Denis Matijasic

Lärm gehört dazu

„Sie haben sich mit den Zuschauern angelegt“, erzählt Denis Matijasic vom Verein „El Dorado Drift Company“ aus Schemmerberg, der hinter dem Event steht. Die Polizei habe kommen müssen, um das zu klären. „Uns ist bewusst, dass unser Hobby in der heutigen Zeit nicht unbedingt zeitgemäß ist und dass es die Umwelt belastet“, sagt er selbstkritisch und ihm ist wichtig zu vermitteln: „Wir sind keine Straßenraudis ohne Rücksicht. Wir machen uns schon auch Gedanken.“

Doch klar ist auch: Dass die Motoren aufheulen und die Reifen quietschen, das gehört für die Drift–Fans einfach dazu. „Die Emotionen wären ohne den Lärm nicht da“, sagt Denis Matijasic.

Weil man sich durchaus Gedanken mache, habe man in diesem Jahr ein CO2–Zertifikat über die Homepage der Organisation Atmosfair gekauft, erklärt er. Durch dieses würden rund 43 Tonnen CO2 kompensiert. Man gehe davon aus, dass das zweitägige Event höchstens fünf Tonnen CO2 verursache.

38 Fahrzeuge sind dabei

Dieses Jahr werden 38 Fahrzeuge beim Event dabei sein. „Das ist absoluter Rekord“, sagt Denis Matijasic. Außerdem konzentriere man sich in diesem Jahr ausschließlich aufs Driften, ohne Zusatzprogramm durch Motocross– und Motorrad–Stuntfahrer. So soll es in diesem Jahr etwa erstmals eine „Battle“ zwischen Jäger und Gejagtem geben oder einen Wettbewerb im Drift–Parken.

Wir nehmen die alten Reifen von Händlern, die sie entsorgen und dafür Geld zahlen müssten. Denis Matijasic

Für ganz Mutige gibt es die Möglichkeit, auf dem Beifahrersitz eines der Fahrzeuge Platz zu nehmen. Die neunte Auflage des Driftrodeo geht am Samstag von 15 bis circa 21.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit 1500 Besuchern.

Fürs Driften würden übrigens keine neuen Reifen genutzt, erklärt Denis Matijasic. „Wir nehmen die alten Reifen von Händlern, die sie entsorgen und dafür Geld zahlen müssten“, erklärt er. „Wir fahren sie komplett kaputt und zahlen dann für ihre Entsorgung.“