Dreifaches Losglück bei der Januar-Auslosung

Monat für Monat können Kunden der Donau-Iller Bank attraktive Preise beim VR-Gewinnsparen gewinnen. Der Start ins Jahr 2024 hätte nicht besser gelingen können: Bei der Auslosung im Januar gingen gleich drei der ausgelobten Hauptpreise an Kunden der Bank. Dies teilt die Donau-Iller Bank mit.

Bernd Eberhardt aus Schelklingen und Rosemarie Haußig gewannen jeweils einen BMX iX1 im Wert von rund 69.000 Euro. Zusätzlich gewann Hermann Müllerschön aus Rottenacker eine Reise nach Südtirol im Wert von 3000 EUR. Insgesamt belief sich die Gewinnsumme aller Gewinnsparer der Bank im Januar auf 159.810 Euro.

Laut der Pressemitteilung gehört die Donau-Iller Bank in ganz Baden-Württemberg bezogen auf die Anzahl der Gewinnspar-Lose zu den erfolgreichsten Banken. „Monat für Monat kommen neue Gewinnsparer hinzu oder die Inhaber von Bestandslosen zeichnen weitere Lose. Insgesamt haben die Kunden unserer Bank so mittlerweile rund 29.000 Lose“, freut sich Thomas Freudenreich, Prokurist und Vertriebsleiter der Bank und ergänzt: „Dadurch steigt Monat für Monat die Chance unserer Kunden auf einen der tollen Hauptpreise.“

Und so funktioniert das VR-Gewinnsparen: Ein Los kostet zehn Euro pro Monat, davon gehen 7,50 Euro aufs Sparkonto und 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Von diesen 2,50 Euro werden rund 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen, Kindergärten, Schulen oder Sport- und Musikvereine gespendet. Monat für Monat werden in ganz Baden-Württemberg zehn Autos, zehn Reisen nach Südtirol und Geldpreise von bis zu 25.000 Euro verlost.

Aus dieser Lotterie entsteht ein Spendenaufkommen, das in Baden-Württemberg im letzten Jahr rund elf Millionen Euro betragen hat; auf die Donau-Iller Bank entfielen davon rund 215.000 Euro.