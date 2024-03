Bald kann die Schmiech hier wieder überquert werden

Der Ausschuss für Umwelt und Technik der Stadt Ehingen hat in seiner Sitzung am Donnerstag die Lieferung und Montage der drei Brücken über die Schmiech an der Kästlesmühle in Auftrag gegeben. Die Ausschreibung hierfür erfolgte bereits zum zweiten Mal.

Als die Brücken zum ersten Mal ausgeschrieben wurden, waren die eingegangenen Angebote nicht angemessen - sprich zu hoch. Rund 270.000 Euro wurde damals als billigstes Angebot abgegeben. Nun hat der Ausschuss den Auftrag für die drei Stahlbrücken für rund 201.000 Euro an die Firma Matthäus Schmid aus Baltringen vergeben, die das billigste Angebot abgegeben hatte. Das „zweitbilligste“ lag schon wieder bei rund 311.000 Euro.

Bis Ende Juni

Die Brücken sollen zwischen Mai bis Ende Juni eingebaut werden. Zudem hat der Ausschuss die Arbeiten zur Sanierung des Hofes am städtischen Bauhof vergeben, die rund 263.000 Euro kosten werden. Ebenfalls vergeben wurden die Planungsleistungen für die Freianlagen bei der Erweiterung des Kindergartens Hehlestraße für rund 80.000 Euro.