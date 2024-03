Drei Bands spielen beim Bluegrass- und Country-Festival

Beim Bluegrass- und Country-Festival am Samstag, 13. April, in der Lindenhalle Ehingen gastieren drei internationale Formationen. Beginn ist um 19 Uhr.

Energiegeladenen Bluegrass präsentiert das tschechische Quintett G-Runs ’n Roses in Perfektion, heißt es in der Ankündigung des Festivals. Ralph Schut spielt das Banjo und führt durch das Programm, Milan Marek ist an der Mandoline zu hören, Christopher Schut am Kontrabass, Peter Burza bedient die Fiddle und Vlado Krizan die akustische Gitarre.

Das Programm der irischen Band On The Bund ist laut Mitteilung ein Spaziergang durch die irische Tradition, aber auch ein Ausflug in moderne Weltmusik. Es spielen Roísín Ryan (Gesang, Fiddle), Seán Kelliher (Gitarre), Rebecca McCarthy Kent (Fiddle), Aisling Lyons (Concertina) und Simon Pfisterer (Uillean Pipes).

Das Quartett The Bombs aus Neu-Ulm hat sich dem Rockabilly und Rock ’n’ Roll verschrieben. Sebastian Swoboda spielt die „twanging“ Fender-Telecaster. Anna sorgt am „slapping“ Kontrabass für den richtigen Rhythmus, unterstützt von Oli an den „jiving“ Drums und Jürgen setzt Akzente an der „driving“ Rhythmguitar.

Karten gibt es beim Kulturamt Ehingen unter Telefon 07391/503503, unter www.ehingen.de und www.reservix.de