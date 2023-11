43 Jahre sind vergangen, seit das Heimatbuch Kirchen erschienen ist - es beschreibt die Traditionen und die Entwicklung des Ortes bis zum Jahr 1972. Seitdem hat sich Vieles in Kirchen verändert, auch die Bedeutung des Heimatbegriffs. In Kirchen haben sich fünf Menschen zusammengetan, um diese Weiterentwicklung in einem neuen Heimatbuch zusammenzufassen. Seit gut drei Jahren sind sie schon am Werk. Im kommenden Jahr soll das neue Heimatbuch bereits erscheinen.

Was ist eigentlich noch da? Und wie funktioniert die dörfliche Gemeinschaft noch? Das sind die Grundfragen, die im neuen Heimatbuch beantwortet werden sollen. Denn seit 1972 hat sich einiges getan, betont Susanne Hess, die zusammen mit Renate Hartmann, Heike Krahl, Ortsvorsteher Roland Hess und dem ehemaligen Ortsvorsteher Alfred Schrode an dem Werk arbeitet. Kirchen mit seinen heute 1300 Einwohnern habe sich seitdem weg von einem reinen Bauerndorf entwickelt, erklärt sie. 1972 wurde Kirchen auch erst nach Ehingen eingemeindet. Der Ort hat seitdem eine neue Schule bekommen, eine Turn- und Festhalle, eine neue Wasserversorgung. Im Ort hat sich auch Industrie angesiedelt, doch einige Firmen sind auch wieder verschwunden.

Die Idylle blieb erhalten

Die Firma „Kupil Fenster und Türen“ etwa sei einst in Kirchen ansässig gewesen, erzählt Susanne Hess. Heute hat die Firma ihren Sitz ein Ehingen - der Platzbedarf konnte in Kirchen einfach nicht gedeckt werden. Man habe hier ja auch kein beziehungsweise ein sehr kleines Gewerbegebiet, erklärt Ortsvorsteher Hess. „Das muss man aber auch sehr positiv sehen“, betont Susanne Hess, „dadurch ist es hier sehr idyllisch“. Und die Idylle sei Kirchen tatsächlich erhalten geblieben.

Trotzdem sei die Lage von Kirchen günstig: Die Kreisstraße führt direkt vorbei und man ist schnell in Ehingen und Münsingen und auch nach Stuttgart dauere die Fahrt nicht lange. „Früher war der Haupteinkaufsort Munderkingen“, erzählt Susanne Hess. Denn Munderkingen liege näher an Kirchen als Ehingen, weshalb der Weg dahin zu Fuß oder mit dem Fahrrad leichter war. Heute würden Viele bei Firmen außerhalb Kirchens arbeiten: bei Liebherr in Ehingen zum Beispiel, aber auch in Laupheim, Biberach oder sogar Stuttgart. Der Wandel der Arbeit durch die Digitalisierung macht das möglich. Und weil es auch schnelles Internet im Ort gibt, eine Schule, einen Kindergarten, zwar keine Postfiliale mehr, aber noch einen Bäcker und einen Bioladen, ziehen nicht viele Menschen weg - „im Gegenteil“, betont der Ortsvorsteher. Kirchen wachse und gerade Familien würden das Leben auf dem Land schätzen.

Nicht zuletzt gibt es in Kirchen ein lebendiges Vereinsleben. Und deshalb funktioniere auch die dörfliche Gemeinschaft noch. Denn diese sei stark geprägt durch die Vereine. Da gibt es zum Beispiel die Narrenzunft Kirchen mit den Bürgeles Hexa oder den SC Kirchen mit seinen erfolgreichen Taekwondokas, um nur zwei Vereine zu nennen.

Durch das Buch sollen die Menschen in Kirchen mit seinen fünf Ortsteilen auch sehen, was sie alles vor Ort haben, betont Susanne Hess. Die Kirchener sollen sich in dem Buch wiederfinden und Letzteres soll dadurch auch das Wir-Gefühl stärken. Und die Gemeinschaft sei heute wichtiger denn je. Denn der Heimatbegriff habe sich verändert: „Früher war die Heimat der Ort, wo man geboren worden ist“, erläutert Susanne Hess. „Heute ist Heimat da, wo ich gerade bin.“ Doch damit man sich da, wo man gerade ist, auch zuhause fühlt, sei die Gemeinschaft überaus wichtig.

Und so sieht es Ortsvorsteher Roland Hess auch als große Aufgabe für die Zukunft an, die Vereine am Leben zu halten: „Das ist absolut wichtig für das Dorf.“ Das Engagement vor Ort soll erhalten bleiben, auch wenn es heute allerorten einen Umbruch gibt und es schwierig sei, Leute zu finden, die Verantwortung in den Vorständen der Vereine übernehmen möchten. Der Ortsvorsteher will auch die „schönen, alten Häuser bewahren“, genauso natürlich wie die Schule und den Kindergarten vor Ort. Als Ortsvorsteher wisse man morgens beim Aufstehen nicht, was der Tag bringt, sagt Roland Hess. Allein für die Pflege des Ganzen und Straßenbauarbeiten sei viel Arbeit nötig.

Es ist viel Arbeit

2019 fiel die Entscheidung, ein neues Heimatbuch auf den Weg zu bringen. Das jetzige Gremium, das sich um das Projekt kümmert, hat sich erst vor einem Jahr gebildet. Das Ziel ist, dass das neue Heimatbuch zu Weihnachten im kommenden Jahr gedruckt ist. Man habe nun viel Material und Themen gesammelt - ab Januar geht es dann ans Schreiben und dann muss das Buch von einer Agentur noch grafisch gestaltet werden. „Was das Gremium bis jetzt geleistet hat und wie viel Zeit investiert wurde, ist Wahnsinn“, sagt Roland Hess. Man müsse sich auch etwa um Fotorechte kümmern, stehe mit dem Landesdenkmalamt in Kontakt und auch die Finanzierung muss geklärt sein. „Die Stadt Ehingen unterstützt uns und ohne das Stadtarchiv geht gar nichts.“ Eine große Hilfe bei der Arbeit sei Alfred Schrode als ehemaliger Ortsvorsteher im Gremium. Er kenne viele Daten und Fakten. Willibald Dreher, der 39 Jahre Ortsvorsteher war, hat außerdem Jahrbücher mit allen Zeitungsartikeln über Kirchen erstellen lassen - auch diese Dokumentationen sind jetzt Gold wert. Format und Buchcover des zweiten Bands orientieren sich am ersten. Etwa 400 Exemplare des sollen gedruckt werden. Weil es noch Exemplare des ersten Teils gibt, kann man sie dann auch zusammen erwerben.

Weil es nicht nur viel Arbeit kostet, ein neues Heimatbuch auf den Weg zu bringen, sondern auch Geld, freut sich das Gremium über jeden, der sich an den Kosten beteiligen möchte. Für das Projekt spenden kann man auf das Spendenkonto der Stadt Ehingen, IBAN: DE27 6305 0000 0009 3001 34, BIC: SOLADES1ULM, Vermerk: „Spende Kirchen Heimatbuch 2“. Spender erhalten eine Spendenbescheinigung.