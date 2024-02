65 Jahre sind Maria und Peter Lovas bereits verheiratet - jetzt feiern sie ihre Eiserne Hochzeit und blicken zurück auf ein ereignisreiches Leben, das sie eher zufällig nach Ehingen brachte. Dass die beiden überhaupt am 7. Februar heirateten, liegt an einem Missgeschick. Denn geplant war die Hochzeit eigentlich für den Jahreswechsel 1958/59.

Das Paar feierte auch an Silvester, in Hochzeitskleid und mit Hochzeitsgesellschaft. Die eigentliche Hochzeit jedoch fand erst mehr als einen Monat später statt. Die Papiere waren falsch ausgestellt worden, sagt Peter Lovas. „Statt Lovas stand da Lovash.“ Und so sorgte ein einziger Buchstabe dafür, dass das Paar an einem anderen Tag als an Silvester ihre Eiserne Hochzeit feiert.

Kennengelernt haben sie sich beim Tanzen

Ein großes Fest wird es nicht geben, denn mit dem Alter wolle man nicht mehr so viel Trubel haben, sagen sie. Maria Lovas ist schließlich schon 82 Jahre, ihr Mann Peter 88 Jahre alt. Kennengelernt haben sich die beiden im kroatischen Vukovar, damals Jugoslawien, beim Tanzen. Maria Lovas war 16 Jahre, Peter 22. Nach zwei Monaten waren sie verlobt. „In der Zeit hat man nicht lang gewartet“, sagt Maria Lovas.

Nicht einmal ein Jahr später heirateten sie - mit der Unterschrift des Onkels von Maria, bei dem sie wohnte. Schließlich war sie minderjährig. „Er hat gesagt, er hat kein Geld für die Hochzeit“, erinnert sich Peter Lovas. „Ich habe gesagt: Ich brauche kein Geld, ich brauche sie.“

Vater kommt wegen der Arbeit nach Ehingen

Ihr Sohn Josef kam 1960 zur Welt, Tochter Evi 1962. Ein Jahr nach der Geburt der Tochter zog es Vater Peter zum ersten Mal nach Ehingen. Er besuchte seine beiden Brüder, die in der Stadt lebten und arbeiteten. In Jugoslawien war er Schmiedemeister, hatte in dem Beruf auch gearbeitet. „Aber ich war nicht in der Partei“, sagt er. Sein Chef habe ihm damals gesagt, dass er überqualifiziert sei und ihn entlassen.

Auch als Totengräber habe er gearbeitet, bevor er 1966 dann für zwei Jahre nach Ehingen kam, um hier zu arbeiten. Kontakt nach Hause zu seiner Frau und den beiden Kindern war nur über Briefe möglich. Das habe sie sehr belastet, sagt Maria Lovas, die in der Zeit in einer Schuhfabrik in Vukovar arbeitete.

Maria Lovas hatte keine Papiere

Peter Lovas habe versucht, seine Frau und die Kinder nach Deutschland zu holen. Aber: „Ich hatte keine Papiere“, sagt Maria Lovas. Und bis zur Botschaft waren es 300 Kilometer, eine Strecke, die sie nicht zurücklegen konnte. Nach einem Jahr getrennt in Ehingen und Vukovar, beschloss die Familie deshalb, nach Australien auszuwandern. Das war 1968.

28 Tage dauerte die Überfahrt mit dem Schiff. „Das war Urlaub“, sagt Maria Lovas. „Das war sehr schön.“ Sie habe nicht kochen müssen oder andere Haushaltstätigkeiten gehabt - nur die Wäsche habe sie ab und zu waschen müssen.

Fabrik in Australien geht bankrott

In Australien angekommen, war das wichtigste, Arbeit zu finden, erinnern sie sich. Zuerst habe Peter Lovas als Bauschlosser gearbeitet, später in einer Glasfabrik. In der fand schließlich auch seine Frau eine Anstellung, nachdem sie sechs Monate in einer Fabrik gearbeitet hatte, die Hühner schlachtete - ihre Aufgabe: die geschlachteten Hühner putzen, 11.000 am Tag.

Doch die Glasfabrik ging bankrott und auch die Sehnsucht nach Hause wurde immer größer. Denn Kontakt bestand nur über Briefe. Für das Ehepaar war klar, dass sie nach Hause wollen - „nur nicht nach Kroatien zurück“. Und so fiel die Wahl auf Ehingen, immer mehr Familienmitglieder waren in der Zwischenzeit dorthin gezogen.

1971 kehrten sie in die Stadt zurück und bauten 1973 ihr erstes Haus. Peter Lovas arbeitete viele Jahre bei Liebherr. Seinen Arbeitsweg legte er meist mit seinem blauen Mofa zurück. Seine Ehefrau arbeitete zuerst bei Naturana, dann im Krankenhaus, verteilte dort Essen und putzte.

Die Sprache war eine Hürde

Dabei war anfangs die Sprache noch ein großes Problem, auch in Australien. Für die Kinder sei das ebenfalls eine besondere Situation gewesen, sagt Evi Lovas, die Tochter. „Uns hat man halt in eine Klasse gesetzt“, erinnert sie sich. „Meine Eltern konnten mir nicht helfen.“ Schließlich konnten sie die jeweilige Sprache auch nicht sprechen.

In den ersten Monaten habe sie viel von ihrer Sitznachbarin abgeschrieben. Evi Lovas ist aktuell aus Australien zu Besuch, wo es sie vor 30 Jahren wieder hingezogen hat. Englisch könne er bis heute verstehen, sagt Peter Lovas. Mittlerweile spricht er Deutsch - und Schwäbisch, wie er sagt, außerdem natürlich ungarisch und kroatisch. Seine Frau Maria spricht kroatisch und mittlerweile deutsch. Einen deutschen Pass haben sie seit mehr als 30 Jahren.

Arbeiten und Schlagen als Lebensmotto

Arbeiten und Schlafen, das sei viele Jahre das Lebensmotto der Eltern gewesen, sagt Evi Lovas. Die Kinder seien oft allein zu Hause gewesen. „Wir kannten es nicht anders“, sagt sie. Vor 30 Jahren beschloss sie, nach Australien auszuwandern. „Das hat hundertprozentig mit damals zu tun“, sagt sie. Durch die drei Jahre in Australien als Kind habe sie sich schon ein bisschen ausgekannt.

Ich sehe immer noch die Liebe in ihren Augen. Evi Lovas über ihre Eltern

Die Friseurmeisterin lebt mit ihrer Familie in Adelaide, hat mittlerweile auch den australischen Pass. Eine der beiden Töchter studiert mittlerweile in Rotterdam. Ehrenamtlich engagiert sie sich im German Community Service, der deutsche Kulturabende, Kaffeenachmittage und Betreuung anbietet.

Maria Lovas pflegt seit 13 Jahren ihren Mann

Kontakt zu ihren Eltern hat sie täglich: „Seit 13 Jahren habe ich jeden Tag zu Hause angerufen“, sagt sie. Denn 2011 hatte ihr Vater einen Schlaganfall, als er und Maria Lovas die Familie in Bosnien besuchten. Nach zehn Tagen wurde er nach Deutschland ausgeflogen. Seitdem pflegt ihn seine Frau zu Hause, kocht jeden Tag essen und kümmert sich um ihn. Einmal im Jahr ist er für zwei bis drei Wochen in der Tagespflege in Schelklingen.

„Damit meine Mutter ein bisschen Urlaub machen kann“, sagt Evi Lovas. Sie ist bereits seit drei Monaten in Deutschland zu Besuch, hat Weihnachten und Silvester hier gefeiert, ist am Hochzeitstag da und bleibt bis kurz nach der Fasnet. „Die Fasnet muss ich mitnehmen“, sagt sie. „Am Groggensee werde ich definitiv dabei sein.“ Ihre Entscheidung, nach Australien zu ziehen, sieht sie noch heute als richtig an.

Stadt Ehingen und Ministerpräsident gratulieren

Über ihre Eltern sagt sie: „Ich sehe immer noch die Liebe in ihren Augen.“ Auch an dem Tag am Tisch - nach 65 Jahren. Aus dem Lautsprecher klingt laut „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher. Zwei große Kekse in Herzform liegen auf einem Tablett auf dem Tisch. Dazu gibt es Kaffee.

Peter Lovas sitzt in seinem Rollstuhl am Tisch, seine Frau Maria neben ihm. Die Stadt Ehingen hat bereits mit einem Präsentkorb gratuliert. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat eine Urkunde geschickt. „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht - das passt“, sagt Evi Lovas.