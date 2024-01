Ab März vergrößert ein neues Restaurant das kulinarische Angebot Ehingens. Denn dann eröffnen Thi Nhai Phamova und Van Hung Pham ihr neues Restaurant mit vietnamesischen Speisen in der Gymnasiumstraße 18 - wenn alles nach Plan läuft. Denn aktuell sind sie mittendrin in den Umbaumaßnahmen für das Restaurant.

Die Besitzer sind in der Region keine Unbekannten. Seit 2021 betreiben sie bereits das vietnamesische Restaurant Vylian in Blaubeuren. Thi Nhai Phamova sagt: „Es war schon seit einem Jahr geplant, dass wir in Ehingen ein Restaurant eröffnen.“ Um so größer sei die Freude, dass der Plan nun endlich Wirklichkeit werde.

Ehingen wird zweiter Standort

Damit wird Ehingen der zweite Standort für das Vylian. Denn am Blaubeurer Standort in der Marktstraße werde man festhalten. Warum es nun ausgerechnet Ehingen werden soll, erklärt Thi Nhai Phamova so: „Wir haben viele Gäste aus Ehingen, die hierher kommen zum Essen.“

Alle, die hier kochen, haben das in Vietnam gelernt. Es ist original vietnamesische Küche. Anna Moscagiuri

Ihnen will das Paar nun auch in Ehingen eine Möglichkeit bieten, vietnamesisch zu essen - auch wenn ab dem Sommer in der Hauptstraße ins ehemalige Café Tiffanys ein weiteres Restaurant mit vietnamesischen Speisen einziehen wird.

Bald zwei vietnamesische Restaurants in Ehingen

Auch das Vylian hatte sich damals um den Standort beworben. Jetzt zieht es in der Gymnasiumstraße ein. Van Hung Pham hält die Entscheidung für richtig und beschreibt die künftigen Verhältnisse in Ehingen als positive Konkurrenz: „So befeuert man sich gegenseitig, besser zu werden“, ist der Küchenchef des Vylian überzeugt.

Wir haben eine Straßenumfrage gemacht und die Leute gefragt, was sie sich an zusätzlichen Restaurants in Ehingen wünschen würden. Anna Moscagiuri

Er ist bereits seit 17 Jahren als Koch tätig, hat seine Ausbildung in Vietnam gemacht, hat bereits in Tschechien und in Deutschland in verschiedenen asiatischen Restaurants gearbeitet. Das mache das Vylian so authentisch, sagt Anna Moscagiuri, die als Unternehmensberaterin die Besitzer unterstützt. „Alle, die hier kochen, haben das in Vietnam gelernt. Es ist original vietnamesische Küche.“ Und so gibt es dort neben Currys, Nudel- und Reisgerichten auch Sushi zu essen.

Mittags- und Abendangebot geplant

Dass das Restaurant in Ehingen funktionieren kann, davon sind die neuen Mieter überzeugt. „Wir haben eine Straßenumfrage gemacht und die Leute gefragt, was sie sich an zusätzlichen Restaurants in Ehingen wünschen würden“, sagt Anna Moscagiuri. Die Antwort sei ganz klar vegetarische und vegane Küche gewesen, auch einen neuen Aspekt im Restaurantbereich hätten sich die Passantinnen und Passanten gewünscht.

Dunkles Holz und moderne Einrichtung: So soll das Ehinger Vylian zukünftig aussehen. (Foto: Vylian )

Schülerinnen und Schüler hätten außerdem den Wunsch nach frischem Sushi geäußert. Und so ist der Mittagstisch ein wichtiger Bestandteil des Ehinger Konzepts - ein Unterschied zum Standort in Blaubeuren, der weniger auf Laufkundschaft fokussiert ist. Die Lage in der Ehinger Innenstadt an der Lindenstraße und in unmittelbarer Reichweite zum Gymnasium sei dafür perfekt.

Doch auch Essen vor Ort ist möglich und soll vor allem abends die Kundschaft ins Restaurant führen. Ein Vorteil der vietnamesischen Küche ist laut Anna Moscagiuri außerdem: „Man kriegt bei uns alle an einen Tisch.“

Vy - Li - An: Der Name des Restaurants ist eine Zusammensetzung der Namen unserer Kinder. Van Hung Pham

Die Gerichte würden viele verschiedene Essenstypen miteinander vereinen. Neben veganer und vegetarischer Küche gibt es gluten- und vor allem glutamatfreie Speisen. Auch der Essenstrend „Clean Eating“, also unverarbeitete Nahrungsmittel zu essen, sei im Restaurant möglich.

Das Restaurant ist ein Familienunternehmen

Das Vylian ist ein Familienunternehmen. Für das Sushi zeichnet zum Beispiel der Bruder von Thi Nhai Phamova verantwortlich. Sie selbst ist für das Management und den Service zuständig, hat bereits in Tschechien und in Berlin mehrere Restaurants geleitet.

Auch die Kinder der Besitzer kommen im Restaurant vor - auch wenn sie noch zu klein sind, um aktiv im Familienunternehmen mitzuwirken. „Vy - Li - An: Der Name des Restaurants ist eine Zusammensetzung der Namen unserer Kinder“, sagt Van Hung Pham. Er sagt von sich: „Ich koche so, als würde ich für meine Kinder kochen. Ich koche mit einem Lächeln.“