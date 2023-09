Stefan Staudenecker wird Geschichte schreiben. Als einer von 160 Deutschen ist der Ehinger Teil des ersten Bürgerrates der Bundesrepublik Deutschland. „Deswegen war für mich klar, beim ersten Bürgerrat will ich unbedingt mitmachen“, sagt Staudenecker.

Das ist sicher ein spannendes Thema, weil das jeden betrifft. Stefan Staudenecker

Die Mitglieder sollen dem Bundestag Impulse geben und mit einem Abschlusspapier eine neue Form der politischen Beteiligung ausprobieren — ohne jedoch etwas zu entscheiden. Der Auftrag kommt vom Deutschen Bundestag, ebenso wie das Thema des ersten Bürgerrates „Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben“.

Zusage war ziemlich schnell klar

„Das ist sicher ein spannendes Thema, weil das jeden betrifft“, sagt Staudenecker. „Da man jeden Tag Essen kaufen muss, ist das kein Thema, wo man denkt: Ah ja, das gibt es auch noch.“ Ernährung sei nun mal Teil des Alltags von allen.

Neben Staudenecker sitzen drei weitere Ehingerinnen und Ehinger in dem Bürgerrat — bisher sind sie jedoch anonym. Stauendecker hingegen sagt: „Wenn ich am Bürgerrat teilnehme, dann mache ich das richtig.“ Und das heißt auch: über seine Arbeit informieren.

Die Zusage war bei mir relativ schnell klar. Stefan Staudenecker

Beim ersten Bürgerrat überhaupt mitmachen, das sei das ausschlaggebende Argument gewesen, dass er sich final dafür entschieden hat, teilzunehmen, sagt Staudenecker. In mehreren Runden wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Gremium ausgewählt. „Die Zusage war bei mir relativ schnell klar“, sagt Staudenecker. „Die meisten wollten ja nicht mitmachen.“

Bürgerrat wird nach bestimmten Faktoren zusammengestellt

Fast 20.000 Leute ab 16 Jahren waren durch das Zufallsprinzip angeschrieben worden — 279 von ihnen kamen aus Ehingen. Die Stadt war ebenfalls als eine von 82 ausgelost worden. Elf Prozent der Angeschriebenen entschieden sich für eine Teilnahme. Im Anschluss stellte ein Computer–Algorithmus 1000 mögliche Bürgerräte zusammen. Sie sollten alle die Bevölkerung in Deutschland so weit wie möglich abbilden.

Da dabei zu sein, das ist wie ein Sechser im Lotto. Stefan Staudenecker

Dabei beachtete der Algorithmus folgende Kriterien, die die potentiellen Bürgerräte vorher angeben mussten: Herkunft nach Bundesland und Gemeindegröße, Geschlecht, Alter und Bildungsstand. Wichtig war außerdem die Ernährung der Teilnehmenden — ob mit Fleisch, vegetarisch oder vegan.

Bundestagspräsidentin lost den Bürgerrat aus

Die 1000 unterschiedlichen Zusammensetzungen kamen in einen großen Lostopf, aus dem Bundestagspräsidentin Bärbel Bas am 21. Juli den ersten deutschen Bürgerrat zog. Unter den 160 Bürgerräten befand sich auch Stefan Staudenecker.

Der hatte die Ziehung zwar nicht live verfolgt, wurde aber per Mail benachrichtigt und zeigt sich noch immer begeistert: „Die Chance kriegt man ja nie wieder. Da dabei zu sein, das ist wie ein Sechser im Lotto.“ Er ist sich sicher, dass er es später bereuen würde, wenn er nicht teilgenommen hätte.

Da werden unterschiedliche politische Meinungen aufeinandertreffen. Stefan Staudenecker

Auch wenn das kommende halbe Jahr durchaus stressig werden könne. „Ich habe ein kleines Kind zu Hause, einen Vollzeitjob und Hobbys wie das Tischtennis“, sagt Staudenecker. Drei Mal muss er übers Wochenende nach Berlin fahren. Dazwischen gibt es sechs Onlinesitzungen. Für die sind abends etwa drei Stunden veranschlagt. Zeit für Vor– und Nachbereitungen werde er wahrscheinlich auch einplanen müssen.

Erstes Treffen findet Ende September statt

Die Onlinesitzungen könnten durchaus anstrengend werden, schätzt Staudenecker die kommenden Monate ein. „Wenn 160 Leute durcheinander reden, dann wird das spannend.“ Wer außer ihm im Bürgerrat sitzen wird, weiß der Ehinger noch nicht. Beim ersten Aufeinandertreffen am 29. September in Berlin gehe es deshalb auch um ein gegenseitiges Kennenlernen.

„Wir sind ja ganz unterschiedliche Menschen“, sagt Staudenecker. „Da werden unterschiedliche politische Meinungen aufeinandertreffen.“ Schließlich soll der Rat die gesamte Gesellschaft abbilden. Bei den Fragen einen Kompromiss zu finden, könne durchaus spannend werden. „Ich bin gespannt, wie sehr man die Meinung eines Individuums einbringen kann“, sagt Staudenecker. Er selbst habe sich bereits Gedanken dazu gemacht, was er einbringen wolle.

Staudenecker hofft, dass das Abschlusspapier berücksichtigt wird

Am 29. Februar 2024 soll der Rat dem Bundestag das sogenannte Bürgergutachten vorlegen. Da werde es noch einmal interessant zu beobachten, wie viel Gewicht das Papier haben wird. „Ich hoffe, dass es entsprechend Gewicht hat, und denke nicht, dass sie unser Papier in die Ecke werfen.“ Schließlich koste der Bürgerrat einiges. Pro Teilnehmer rechnet der Bundestag aktuell mit Kosten von bis zu 900 Euro. Dazu kommen noch Reisekosten. Im Bundeshaushalt sind in diesem Jahr drei Millionen Euro für Bürgerräte eingeplant.

Ich bin noch nie in Berlin gewesen, das wird sicherlich spannend. Stefan Staudenecker

Stefan Staudenecker hofft, mit dem Bürgerrat eine Vorreiterrolle einnehmen zu können, damit in Zukunft weitere solcher Gremien mit Bürgerbeteiligung entstehen können. Das Thema Ernährung sei dafür sehr gut ausgewählt, sagt er. Es betreffe alle: „Es soll ja auch darum gehen, inwieweit der deutsche Staat in den Kühlschrank reinschauen darf.“

Um der Antwort näherzukommen, soll es verschiedene Workshops, Gesprächsrunden und Exkursionen geben. Auch Bundestagsabgeordnete werden sich in dem kommenden halben Jahr mit dem Bürgerrat austauschen. Stefan Staudenecker hofft auf das ein oder andere bekannte Gesicht und blickt gespannt auf die Zeit als Bürgerrat: „Ich bin noch nie in Berlin gewesen, das wird sicherlich spannend.“