Es ist ein Knaller, den die Veranstalter Donau 3 FM und Allgäu Concerts am Donnerstagmorgen im Rahmen einer Pressekonferenz in Ehingen verkündet haben. Im Juni kommenden Jahres werden Status Quo, die Spider Murphy Gang (beide am Samstag, 8. Juni) und Ben Zucker (Donnerstag, 6. Juni) in Ehingen auf dem Marktplatz Konzerte geben. Die „Schwäbische Zeitung“ ist als Medienpartner des Ehinger Marktplatz Open Air mit im Boot.

Status Quo spielen 14 Auftritte in Deutschland

„Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, sagt Carlheinz Gern, Geschäftsführer des Radiosenders Donau 3 FM am Donnerstagmorgen im Passarelli. Und damit übertreibt der Profi im Konzertgeschäft überhaupt nicht. Denn mit der britischen Band Status Quo haben es die Veranstalter geschafft, eine Band mit absolutem Weltruhm nach Ehingen an die Donau zu holen.

Status Quo wird im Rahmen der Sommer-Shows 14 Auftritte in Deutschland haben ‐ einer davon nun in Ehingen. Songs wie „Rockin’ all over the world“, „In the army now“, „Whatever you want“ oder „What you’re proposin’“ sind seit Jahrzehnten bekannt und haben die Band weltberühmt gemacht.

Status Quo wird auf dem Ehinger Marktplatz rocken. (Foto: Robert Sutton )

„Die Fans werden jede Menge unserer Hits aus sechs Dekaden Status Quo zu hören bekommen. Alle können wir nicht spielen, denn dann würde das Konzert fünf Stunden dauern“, verspricht Gitarrist und Bandgründer Francis Rossi in einer Mitteilung.

Stadt Ehingen unterstützt bei den Planungen

„Nachdem das geplante Konzert von Gianna Nannini auf dem Ehinger Marktplatz der Pandemie zum Opfer gefallen ist, sind wir seit rund eineinhalb Jahren dran, in Ehingen wieder was zu machen“, betont Gern, der mit Allgäu Concerts einen absoluten Profi mit ins Boot holen konnte.

Allgäu Concerts gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Großveranstaltern im süddeutschen Raum. Das Unternehmen wird von Franz Bernhard sowie seinem Sohn Stefan Bernhard und seiner Tochter Michaela Schneider geführt.

„Wir veranstalten seit mehr als 15 Jahren Konzerte in der Region ‐ und das erfolgreich“, betont Bernhard, der früher auch in Biberach das Marktplatz Open-Air veranstaltet hat. „Dort aber haben wir zu wenig Wertschätzung erfahren. Dann hat Carlheinz Gern zu uns gesagt, wir sollen doch nach Ehingen gehen“, erklärt Bernhard. Und die ersten Gespräche mit der Stadt seinen entsprechend gut gewesen.

„Wir werden seitens der Stadt sehr gut unterstützt. Wir müssen in Ehingen mit unseren Konzerten im Gegensatz zu Biberach auch nicht gegen Windmühlen kämpfen“, sagt Bernhard. So werden die Musiker beispielsweise ihren Backstage-Bereich im Ehinger Rathaus haben.

Ben Zucker startet das Marktplatz Open-Air in Ehingen. (Foto: Allgäu Concerts )

7000 Stehplätze auf dem Ehinger Marktplatz

Seit mehr als einem halben Jahr nun laufen die Planungen und vor allem Verhandlungen mit den Künstlern auf Hochtouren, wie Franz Bernhard deutlich macht: „Gerade das Konzert mit Status Quo und der Spider Murphy Gang hat sich gezogen. Wir mussten dafür viele umliegende Städte aus dem Rennen werfen. Weil wir aber ein etablierter Veranstalter sind, haben wir es geschafft, beide an einem Abend nach Ehingen zu holen.“

Die Spider Murphy Gang kommt nach Ehingen. (Foto: Veranstalter )

Die Bühne für beide Konzerte am Donnerstag und Samstag wird direkt vor dem Ehinger Rathaus aufgebaut, der Marktplatz soll so abgesperrt werden, dass bis zu 7000 Stehplätze möglich sind. Sitzplatzkarten wird es laut Veranstalter keine geben.

Der VIP-Bereich für beide Konzerte wird die Außenterrasse des Restaurants Passarelli sein, dort wird es ein italienisches Büfett, Getränke, eigene Toiletten und Eingang sowie Zugang zum kompletten Konzertgelände geben.

„Schwäbische Zeitung“ ist Medienpartner

„Wir sind als Stadt natürlich sehr froh, dass bei uns so ein Großereignis stattfinden wird. Genau das hat in Ehingen noch gefehlt“, erklärt Rabea Christ vom Stadtmarketing, die sich schon seit längerem diesbezüglich in Gesprächen mit Donau 3 FM befindet. Für Christ ist es auch wichtig, dass für das Großereignis lokale Partner gefunden werden konnten.

Diese Künstler werden auch im Umkreis von rund 150 Kilometer nirgendwo anders auftreten. Carlheinz Gern

Neben der „Schwäbischen Zeitung“ als Medienpartner macht Paulas Alb das Catering, weitere Unterstützer sind beispielsweise die Ehinger Energie, die Berg-Brauerei und die Donau-Iller Bank. „Das zeigt auch die hohe Wertschätzung in Ehingen für dieses Event“, betont Christ.

Zukünftig soll es jedes Jahr Konzerte in Ehingen geben

Dass Ehingen als Veranstaltungsort besonders ist, hebt Carlheinz Gern hervor: „Diese Künstler werden auch im Umkreis von rund 150 Kilometer nirgendwo anders auftreten. Wir wollen somit auch die Menschen von außerhalb nach Ehingen holen. Das wiederum dient der Gastronomie und Hotellerie in der Stadt.“

Die Vorfreude bei (v.l.) Carlheinz Gern (Donau 3FM), Franz Bernhard (Allgäu Concerts), Stephan Huber (Donau 3FM), Rabea Christ (Stadtmarketing) und Marco Passarelli auf die Konzerte in Ehingen ist groß. (Foto: Tobias Götz )

Für Gern und Bernhard soll das Marktplatz Open Air 2024 ein Auftakt sein für viele weitere Konzerte auf dem Ehinger Marktplatz. „Wenn die Sache auch nur halbwegs erfolgreich verläuft, wollen wir in Ehingen weitermachen und jedes Jahr Konzerte anbieten“, so Gern.

Kombination aus Spider Murphy Gang und Status Quo perfekt

Denn sei der erste Aufwand wie Sicherheitskonzept und die ganze Organisation erst einmal gemacht, könne das immer wieder als Vorlage für neue Konzerte in Ehingen herangezogen werden. „Und zwei Konzertabende wie nun am 6. und 8. Juni halbieren fast die Kosten für den Aufwand der Veranstalter. Und das ist eben in Ehingen möglich“, erklärt Gern, der auch weiß, dass die Bekanntgabe des Konzerts rund zwei Monate vor Weihnachten „optimal ist“.

Und dass die Musiker von Status Quo laut Franz Bernhard auch immer mitreden, wo ihre Konzerte stattfinden, sei klar. „Die sind sehr daran interessiert, wo sie auftreten und reden da auch mit. Wir haben das Konzert bewusst von Ulm nach Ehingen verlegt, weil der Marktplatz hier einfach ein super Platz ist“, betont Bernhard. Für ihn ist zudem die Kombination von Spider Murphy Gang („Skandal im Sperrbezirk“, „Schickeria“) und Status Quo an einem Abend perfekt. „Das spricht das selbe Publikum an“, so der Gründer von Allgäu Concerts.

Und mit Ben Zucker am Donnerstag haben die Veranstalter zudem einen Künstler gefunden, der als Schlagersänger aktuell so richtig durchstartet. Es ist also angerichtet für zwei unvergessliche Konzertabende.