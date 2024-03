Es war bereits der zweite Bericht der Integrationsbeauftragten der Stadt Ehingen Ada Bialecki im Kultur- und Sozialausschuss. Nach dem umfassenden Bericht im vergangenen Jahr habe man sich nun dazu entschlossen, zwei aktuelle Themen vorzustellen, die den Alltag der Integrationsbeauftragten besonders prägen würden, führte Bürgermeister Tobias Huber in den Bericht ein. Genauer handele es sich um die interkulturellen Elternmentoren und die offene Sprechstunde, fügte Bialecki an.

Elternmentoren unterstützen bei Bildungsfragen

Aktuell gebe es 18 aktive Elternmentorinnen und -mentoren, die in zehn verschiedenen Sprachen - meist der Muttersprache - unterstützen können. Sie hätten meist auch ein besseres Verständnis der kulturellen Hintergründe der Hilfesuchenden. Die Mentoren würden bei helfen, einen Überblick im Bildungssystem zu behalten. Auch bei sprachlichen Hürden seien sie für die Eltern da. „Sie sind dort, wo vermittelt werden muss“, sagte Bialecki. Dabei seien sie neutral für Pädagogen und Eltern im Einsatz.

Ich informiere, vermittle und versuche zu helfen. Ada Bialecki

Seit elf Jahren gibt es nun das Angebot, das zusammen mit dem Alb-Donau-Kreis, der Kindergartenfachberatung und dem Verein Oberlin umgesetzt werde. Die Integrationsbeauftragte hat die Organisation inne. Zukünftig solle es möglich sein, dass sich die Institutionen direkt an die Elternmentoren wenden können. Das solle Doppelstrukturen verhindern.

Denn oft kommen die Anfragen auch kurzfristig. Meist seien es ein bis zwei Anfragen pro Woche. Besonders zu Zeiten von Eltern- und Entwicklungsgesprächen und zur Zeugnisvergabezeit würden die Anfragen häufiger werden. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine dominiere die Anfrage nach ukrainischsprachiger Hilfe. Aber auch Paschtu, Türkisch und Arabisch, Albanisch, Ungarisch und Rumänisch würden nachgefragt.

Darum kommen die Leute zur offenen Sprechstunde

Seit dem 1. April 2023 bietet die Integrationsbeauftragte außerdem eine offene Sprechstunde an. Jeden Freitag zwischen 9 und 12 Uhr findet diese statt - mit und ohne Termin. „Ich informiere, vermittle und versuche zu helfen“, fasst Ada Bialecki ihr Angebot dort zusammen. Pro Woche habe sie im Durchschnitt einen Fall, die Zahlen würden aber stark variieren. In manchen Wochen würden vier Leute zur offenen Sprechstunde kommen, in anderen niemand.

Ada Bialecki setzt sich in ihrem Beruf täglich mit Integration auseinander. (Foto: Pauer )

Unterschiedlich seien auch die vorgebrachten Anliegen. „Es gibt nichts, was es nicht gibt“, sagt Bialecki. Die Leute kämen auf der Suche nach einer Wohnung, nach Arbeit, wegen eines Sprachkurses oder auch eines Alphabetisierungskurses. Und es seien nicht nur „die kürzlich Zugezogenen“, die sich an die Integrationsbeauftragte wenden.

Es seien auch Ehinger dabei, die vor zwei Jahren Geflüchtete bei sich aufgenommen hätten, die jetzt nach einer eigenen Wohnung schauen würden, weil es langsam eng werde. Es kämen Anfragen wegen Nachhilfe für die Kinder, Fragen zu Dokumenten und Ämtern, Dolmetscheranfragen oder wo man sich ehrenamtlich engagieren könne, um so die Deutsch-Kenntnisse zu verbessern.

So wichtig sind Kooperationen mit Vereinen

Sie übernehme in dem Bereich eine Wegweiserfunktion, die auch andere Kollegen im Netzwerk entlaste, sagt Bialecki. Auch wenn das nur ein Bruchteil ihrer Arbeit sei, seien die beiden Punkte doch zwei „ganz wichtige Strukturen“.

Auch die Kooperation mit Vereinen sei wichtig, sagt Bialecki. So habe es zu Beginn des Krieges in der Ukraine eine Kooperation mit der TSG Ehingen gegeben. Der Freundeskreis für Migranten übernehme die komplette Schülerbetreuung. Auch der Verein Oberlin, der unter anderem das Jugendzentrum in Ehingen betreibt, sei ein wichtiger Ansprechpartner. Es gebe aktuell zwei Fördertöpfe, die sich auf Angebote für Sport für Frauen und Integration beziehen würden.

Eine Kooperation mit einem Sportverein gebe es zum aktuellen Zeitpunkt zwar nicht, sagte Bialecki. Die Vereine würden in ihrer Arbeit trotzdem einen wichtigen Teil zur Integration beitragen. An die Ehinger Gemeinderatsmitglieder gerichtet, sagte sie: „Wenn Sie Ideen haben oder Bedarf, den ich nicht sehe, kommen Sie gern auf mich zu.“