Einige Kreisstraßen sollen in diesem Jahr saniert werden. Der Alb-Donau-Kreis hat im Haushalt dafür 900.000 Euro eingerechnet.

Handlungsbedarf gibt es auf der K 7409 an der Mehrstetter Steige wie auch auf der K 7330 zwischen Hütten und Justingen. Als beide Straßen vor vielen Jahrzehnten gebaut wurden, seien sie für eine ganz andere Verkehrsstärke ausgelegt gewesen, erklärte Fachdienstleiter Stefan Birzele im Umweltausschuss des Kreistags.

Nun gebe es einige Schäden und Risse und auch Flickstellen würden wieder aufreißen. Bisherige Versuche, die Böschung zu stabilisieren hätten zu keiner andauernden Verbesserung geführt. Daher musste man sich Gedanken über eine dauerhafte Lösung machen. Mauerscheiben zur Befestigung sollen nun helfen.

Steine zur Stabilisierung

Zwischen Gundershofen und Mehrstetten wird die Straße auf einer Breite von 1,70 Meter vom Fahrbahnrand aus zurückgebaut. Nach der Herstellung des Fundaments werden die L-förmigen Steine gesetzt. Die Bauarbeiten erstrecken sich über 180 Meter, es wird eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Die Strecke sei eine wichtige Verbindung von Schelklingen Richtung Landkreis Reutlingen, betonte Birzele.

Die Bundesstraße B 465 in Ehingen wird 2023 saniert. Hier gibts Eindrücke von der Baustelle. Video: Verena Pauer/Simon Schwörer Die Bundesstraße B 465 in Ehingen wird 2023 saniert. Hier gibts Eindrücke von der Baustelle. Video: Verena Pauer/Simon Schwörer

Auch die Straße zwischen Hütten und Justingen wird auf einer Länge von 170 Meter nach dem gleichen Prinzip gesichert. Außerdem wird die Asphaltdeckschicht auf der gesamten Breite erneuert. Während der Arbeiten wird die Straße voll gesperrt. Es wird von einer Bauzeit von jeweils fünf bis sechs Wochen ausgegangen. Die Arbeiten werden an die Firma Heim Bau vergeben. Inklusive Einrichtung einer Umleitung, einer Schutzeinrichtung und einer neuen Markierung rechnet Birzele mit Kosten um die 340.000 Euro.

Tätig werden müsse man auch auf der K 7346 zwischen Reutlingendorf und der Kreisgrenze. Der Belag befinde sich hier in einem sehr schlechten Zustand. Teilweise müsse auch der Unterbau verbessert werden. Die Kosten liegen hier bei knapp 117.000 Euro. Auch der Vergabe der Arbeiten auf den Strecken Humlangen-Donaustetten wie auch Bernstadt-Beimerstetten haben die Ausschussmitglieder einstimmig zugestimmt.

Ortsdurchfahrten im Blick

Auf der K 7335 zwischen Grötzingen und Frankenhofen probiere man auf einer Länge von mehr als vier Kilometer ein neues Verfahren einer dünnen Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise, erklärte Birzele. Im Laufe des Jahres tätig werden wird man außerdem bei der Ortsdurchfahrt Nellingen wie auch Ortsdurchfahrt Oberdischingen.

Außerdem schließt sich der Kreis einer Baumaßnahme des Regierungspräsidiums an der L 230 bei Laichingen an. Im Zuge dessen wird an der K 7423 der Asphalt des Kreisverkehrsplatzes (Gewerbegebiet Laichingen) sowie des 170 Meter langen Lückenschlusses zur L 230 saniert.

Bereits erfolgt ist die Erneuerung der K 7329 zwischen Schelklingen und Urspringschule im August vergangenen Jahres. Die Ausschussmitglieder wurden über die Gesamtkosten von knapp 377.500 Euro informiert. Wegen des mit Teer belasteten ausgebauten Materials, das entsorgt werden musste, sind die Kosten erheblich gestiegen. Am Rande erwähnte Birzele, dass festgestellt wurde, dass das eigentlich gar keine Kreisstraße mit überörtlicher Bedeutung ist. Seit diesem Jahr ist sie deshalb eine Gemeindestraße und ist in den Besitz der Stadt Schelklingen übergegangen.