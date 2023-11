Die Corona-Zahlen steigen ‐ auch im Alb-Donau-Kreis. Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und das Alb-Donau Klinikum setzen deshalb wieder vermehrt auf Maßnahmen, die schon während der Pandemie zum Tragen kamen. Besonders die Maske kommt wieder zum Einsatz.

Infektionsfälle haben sich verdoppelt

„Die Infektionsfälle insgesamt haben sich im Vergleich zu Ende September mehr als verdoppelt“, sagt Andreas Rost, Facharzt für Allgemeinmedizin in Ehingen und Pandemie-Beauftragter des Alb-Donau-Kreises. Die Leute würden sich aber auch wieder deutlich mehr testen, wenn sie Symptome einer Erkältung zeigen wurden.

„Ich schlussfolgere daraus, dass Corona weiter mit dabei, aber noch nicht im Vordergrund steht“, sagt der Arzt. Die Fallzahlen seien eher noch stabil, und das trotz vermehrter Tests.

Viele Ärzte halten Infektsprechstunden ab

Auch wenn es keine offiziellen Vorgaben zum Umgang mit Corona für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gibt, die normalen Hygieneauflagen für medizinische Einrichtungen würden grundsätzlich schon klare Grenzen setzen. In der Arztpraxis würden spezifische Regeln gelten ‐ zum Schutz der Patienten, des Personals und auch des Arztes oder der Ärztin.

Wie bei anderen Infektionskrankheiten gibt es auch bei Corona im Klinischen Alltag weiterhin Schutzvorkehrungen. Daniela Rieker

„Viele Kollegen organisieren Ihre Termine für Infektpatienten gebündelt und bitten die Patienten, Maske zu tragen, wenn sie mit Infekt in die Praxis kommen“, sagt Rost. Bei den Terminen würden dann auch Personal und Ärzte eine Maske aufsetzen. In welcher Form das in einer Praxis geregelt ist, entscheidet immer die jeweilige Ärztin. So bestehe Rost selbst in seiner Praxis zum Beispiel bei Infektpatienten auf eine Maske, auch er selbst trage dann einen Mund-Nase-Schutz.

Mitarbeiter im Klinikum können selbst entscheiden

Im Alb-Donau Klinikum können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst aussuchen, ob sie eine Maske tragen wollen, sagt Sprecherin Daniela Rieker. „Von dieser Regelung wird auch gerne Gebrauch gemacht.“ Gesetzliche oder klinikinterne Vorschriften zu Test- oder Maskenpflicht gibt es jedoch nicht. Bei den Patienten treffen die Ärztinnen und Ärzte, wie bei anderen Krankheiten auch, individuell die Entscheidung, ob ein Test sinnvoll ist und wie die weiter Behandlung aussieht.

Rieker fügt an: „Wie bei anderen Infektionskrankheiten gibt es auch bei Corona im Klinischen Alltag weiterhin Schutzvorkehrungen.“ Beraten werde das Klinikum außerdem von den hygienebeauftragten Ärzten und Pflegekräften und einer Krankenhaushygieneärztin vom Deutschen Beratungszentrum für Hygiene (BZH) in Freiburg.

Personal im MVZ trägt Maske

Ein etwas anderes Bild zeigt sich im Medizinischen Versorgungszentrum Ehingen, das auch von der ADK GmbH betrieben wird. „Das Team der Allgemeinmedizin in unserem MVZ Ehingen trägt aktuell auf eigenen Wunsch OP-Maske oder FFP2-Maske“, sagt Daniela Rieker. Die Patienten könnten selbst entscheiden, ob sie mit Maske zum Termin erscheinen oder nicht.

Bei der Anmeldung zur Sprechstunde werde jedoch jeder Patient und jede Patientin nach Symptomen für einen Infekt gefragt. Dazu zählen aber nicht nur Anzeichen für Covid-19, sondern „für alle respiratorischen Erkrankungen oder auch Magen-Darm-Infekte“.

Wenn Patienten Zeichen einer Infektion erkennen lassen, bekommen sie einen Termin in der Infekt-Sprechstunde zu einer gesonderten Uhrzeit. Dort ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht ‐ zur Sicherheit sowohl von Patienten als auch des Personals.

Pandemiebeauftragter rät bei Krankheit zur Maske

Dass die Zahl an Infekten ansteigt, sei im ambulanten Bereich deutlich zu spüren, sagt Rieker. Allerdings seien das nicht nur Patienten mit Covid-19. Das bestätigt auch der Pandemiebeauftrage Rost: „Aktuell dominieren heftige Erkältungskrankheiten und durchaus einige heftige Infektionen mit bakteriellen Komplikationen.“ Weder Influenza, noch RSV, noch Corona seien momentan als dominante Erkrankungen zu erkennen. Im Verlauf des Winters werde sich das mit Sicherheit ändern, sagt der Mediziner. „Aber aktuell entwickelt sich alles wie es zu erwarten war.“

Grundsätzlich gilt: Wer es sich aufgrund von Vorerkrankungen oder wegen Immunschwäche nicht leisten könne, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, „sollte sich in engen Kontaktsituationen mit Maske schützen“, sagt Andreas Rost. „Wer krank ist, gehört nach Hause und nicht an den Arbeitsplatz und auch nicht in die Öffentlichkeit“, wird er deutlich. „Wenn es sein muss, dann wenigstens mit einer Maske.“