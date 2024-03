Der Ehinger SPD-Ortsverein hat am Freitagabend im Gasthaus Schwert die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl des Kreistags und des Ehinger Gemeinderats. Zehn beziehungsweise 21 Namen stehen auf den beiden Listen.

Der Ortsvereinsvorsitzende Stefan Enderle eröffnete die Versammlung mit einer Gedenkminute für den verstorbenen Ehinger SPD-Stadtrat Manfred Hucker. „Wir werden ihn als rührigen Menschen, der seit vielen Jahren die Werte der SPD vertreten hat, stets in Erinnerung behalten“, so Enderle. Die anschließende Sitzung leitete Kreisrätin Klara Dorner, die von Stefan Oetzel, SPD-Regionalgeschäftsführer im Bezirk Ostwürttemberg, bei den Regularien unterstützt wurde. „Unser hiesiger Geschäftsführer ist erkrankt“, erklärte Klara Dorner. Die SPD-Geschäftsordnung zur Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für Kreistag und Gemeinderat sieht vor, dass Männer und Frauen im „Reißverschluss-Verfahren“, also abwechselnd, auf der SPD-Liste nominiert werden müssen.

Die 21 Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat

Die geheime Abstimmung ergab folgende Reihenfolge auf der SPD-Liste zur Wahl des Ehinger Gemeinderats: Georg Mangold (73), Lehrer i.R und SPD-Stadtrat; Uta Bernickel (56), Krankenschwester; Georg Schreiber (75), Oberstudienrat i.R. und SPD-Stadtrat; Alexandra Fischer-Becker (55), Berufskraftfahrerin; Daniel Erwert (39), Hörakustikermeister; Jasiliki Mpogiatzis (59), Hausfrau; Hanadin Slatina (50), medizinischer Labortechniker; Helene Neimann (46), Pflegekraft Gerontopsychiatrie; David Drenovak, Journalist; Anne Böttle (68), Rentnerin; Stefan Enderle (61), Informationselektroniker und Vorsitzender des Ehinger SPD-Ortsvereins; Uli Knupfer (63), Postbeamter i. R.; Kriakos Zapounidis (34), Selbständiger Transportunternehmer; Rabih Boulos (44), Berufssoldat; Haile Anday (73), Rentner; Karl-Heinz Markert (76), Rentner; Julius Bernickel (24), Selbständiger Finanz- und Investberater; Helmar Hübner (62), Lehrer; Angelika Markert (68), Rentnerin. Für den Ehinger Teilort Kirchen wurden auf der SPD-Liste Samuel Mäder (39), Geschäftsführer und Wilfried Maier (58), Maschinenbaumechanikermeister, nominiert.

Die anwesenden Nominierten der SPD Ehingen für den Kreistag. (Foto: Burghart )

Zehn Namen stehen auf der Kreistagsliste

Auf Platz 1 der Kreistagsliste wurde Klara Dorner (75), Lehrerin i.R., langjährige SPD-Kreisrätin und SPD-Fraktionsvorsitzende im Alb-Donau-Kreistag, gewählt. Auf Platz zwei kandidiert Hanadin Slatina (50), medizinischer Labortechniker, und auf dem dritten Platz der SPD-Liste wird Helene Neimann (46), Pflegekraft Gerontopsychiatrie, stehen. Auf den weiteren Plätzen wurden nominiert: Samuel Mäder (39), Geschäftsführer; Uta Bernickel (56), Krankenschwester; Joachim Schmucker (69), Rentner; Claudia Lang (66), Rentnerin; Stefan Enderle (61), Informationselektroniker und Vorsitzender des Ehinger SPD-Ortsvereins; Anne Böttle (68), Rentnerin; Daniel Erwert (39), Hörakustikermeister.