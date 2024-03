Zum 27. Mal startet in diesem Jahr der Ehinger Musiksommer. Vom 6. bis 30. Juni werden große und kleine Künstlerinnen und Künstler der unterschiedlichsten Musikrichtungen in der Stadt zu hören sein. „Auch diesmal wieder ist es gelungen, eine Vielzahl abzudecken“, sagt Kulturamtsleiterin Marion Greiner-Nitschke bei der Vorstellung des Programms für diesen Musiksommer.

Von Rock über Big Band bis hin zu Chorgesang und Klassik ist in diesem Jahr alles dabei. Auftreten werden sowohl „Local Heroes“, wie Marion Greiner-Nitschke sagt, als auch nationale und internationale Stars.

Gleich zu Beginn stehen zwei Open Air Konzerte

Einer dieser nationalen Stars läutet so auch den Musiksommer ein: Ben Zucker, den Musikschulleiterin Jasmin Zimmer als „rockige Schlagergröße“ bezeichnet, wird beim Marktplatz Open Air am 6. Juni die Massen auf den Sommer einstimmen. „Das ist für Ehingen schon ziemlich groß“, sagt Greiner-Nitschke auch mit Blick auf den zweiten Open-Air-Abend am 8. Juni.

Wenn an dem Abend Status Quo und die Spider Murphy Gang auf die Bühne kommen, gebe es „im Prinzip zwei Konzerte in einem“. Beide Konzertabende werden veranstaltet von Donau 3 FM zusammen mit Allgäu Concerts. Die „Schwäbische Zeitung“ ist Medienpartner.

Diese Local Heroes treten auf

In der darauffolgenden Woche ist einer der „Local Heroes“ an zwei Abenden, am 11. und 12. Juni, auf der Bühne der Lindenhalle - oder gleich mehrere. Denn insgesamt mehr als 140 Schülerinnen und Schüler des Johann-Vanotti-Gymnasiums werden im Chor, dem Streicherensemble, dem sinfonischen Blasorchester und der Big Band ihr musikalisches Können präsentieren.

Marion Greiner-Nitschke und Jasmin Zimmer (v.l.) präsentieren das Programm für den Musiksommer. (Foto: Pauer )

Auf die Schülerinnen und Schüler folgt am 16. Juni gleich der nächste lokale Musikbeitrag. Der Montagschor feiert seinen 25. Geburtstag und tritt in der Lindenhalle auf. Motto: Engel in der Musik. Von Benjamin Brittens „The Company of Heaven“ bis hin zu Robbie Williams „Angels“ wird sich der Chor dem Thema widmen. Eingeladen hat sich der Chor dabei auch hochkarätige Gäste - darunter Sängerin Yuna-Maria Schmidt von der Bayerischen Staatsoper.

Von Sonaten bis Open Stage

Mit dem Duo Soldan / Beikircher kommt am 20. Juni eine Gruppe in die Lindenhalle, die schon lange für den Musiksommer angedacht war. Eigentlich hätten sie 2020 bereits auftreten sollen, erzählt Zimmer. Doch die Corona-Pandemie verhinderte das. Danach gab es Terminschwierigkeiten. Doch in diesem Jahr treten sie mit Klavier und Violine und gleich vier Sonaten in Ehingen auf.

Das wird ein vokales Feuerwerk am Schluss. Jasmin Zimmer

„Und dann kommt unser Abenteuer“, kündigt Greiner-Nitschke den Programmpunkt am 21. Juni in der Lindenhalle an - die Open Stage. Noch bis 28. April können sich Musikerinnen und Musiker aus der Region, egal ob in der Gruppe oder als Solokünstler für die offene Bühne bewerben. „Jede Stilrichtung ist aufgerufen“, sagt Zimmer. 15 Minuten Bühnenzeit kriegt voraussichtlich jeder Act. „Es wird spannend, wer sich meldet“, sagt Greiner-Nitschke.

Auch für die Kinder ist etwas geboten

Spannend wird es auch beim Kindermusical am 24. Juni vormittags in der Lindenhalle. Bei dem interaktiven Stück der Maruti Quintetts zusammen mit Jonathan Danigel sind die Kinder dazu eingeladen, mit auf die Suche nach den Noten zu gehen, die den Bremer Stadtmusikanten kurz vor ihrem großen Konzertauftritt gestohlen wurden.

Ihre Noten im Gepäck wird das Stuttgarter Kammerorchester haben, das am 26. Juni Mozart, Schumann und Smetana spielt. „Das Orchester ist wirklich eine Instanz“, sagt Greiner-Nitschke. Das lässt sich auch über Martin Zingsheim sagen, der am 28. Juni in Ehingen zu Gast sein wird. Der Kabarettist hat unter anderem den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen.

Bei der Planung wurde nicht nur der Terminkalender der Künstler berücksichtigt

Den Musiksommer wird die Musikschule am 29. Juni nutzen, um einen Einblick in ihr Programm zu geben. Nach einer Aufführung der Musikalischen Früherziehung gibt es an dem Tag nicht nur Informationen über das Unterrichtsangebot. Am Nachmittag werden zum Beispiel auch zwei Jugendorchester aus der Region im Park vor dem Franziskanerkloster unterhalten.

Den Abschluss des Ehinger Musiksommers bildet dann am 30. Juni die A Cappella-Gruppe Quintense. „Sie sind wahnsinnig innovativ“, sagt Zimmer, die sich darüber freut, dass ein Besuch der Gruppe endlich wieder einmal geklappt hat. „Das wird ein vokales Feuerwerk am Schluss“, sagt sie.

Immer etwa ein Jahr im Voraus beginnen die Planungen für den kommenden Musiksommer, der in diesem Jahr eine besondere Hürde zu meistern hatte. „Wir haben extra geschaut, dass wegen der Fußball-EM keine Spiele der deutschen Nationalmannschaft betroffen sind“, sagt Greiner-Nitschke. Karten für den Musiksommer können ab sofort im Kulturamt und in der Tourist-Info im Rathaus erworben werden.