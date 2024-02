Die Winterpause geht zu Ende

- In den kommenden Tagen nehmen alle Bezirksligisten aus der Region langsam aber sicher wieder Fahrt auf. Bezirksliga-Tabellenführer TSG Ehingen und Schwarz Weiß Donau starteten bereits Ende Januar mit dem Trainingsbetrieb, nächste Woche nehmen nun auch die SG Öpfingen, die SG Altheim und der SV Oberdischingen wieder den Trainingsalltag auf - die SG Öpfingen beteiligt sich zuvor noch am Hallen-Turnier in Ringingen.

SG Öpfingen: Am kommenden Dienstag, 6. Februar, ist Trainingsbeginn bei der SG Öpfingen. Nach Aussage von Trainer Andreas Maier wird dreimal in der Woche trainiert. Das erste Vorbereitungsspiel ist für Sonntag, 11. Februar, um 10 Uhr in Laupheim gegen den SV Sulmetingen geplant. Am 18. Februar sind die Öpfinger zu Gast bei der TSG Söflingen (15 Uhr) und eine Woche später spielt die SGÖ in Laupheim gegen den SV Baustetten. In Biberach ist am 2. März das Spiel gegen Ringschnait geplant, den Abschluss bildet das Spiel gegen Emerkingen/Ehingen-Süd am 9. März in Ehingen. Bei der SGÖ hat es in der Winterpause keine personellen Veränderungen gegeben. Trainer Andreas Maier sagt: „Wir müssen schauen, wie wir aus der Winterpause herauskommen.“

SG Altheim: Trainer Martin Blankenhorn ist immer noch angeschlagen und nicht ganz mobil. Trotzdem hat er die nächsten Wochen schon vorgeplant. Trainingsbeginn ist am Mittwoch, 7. Februar. Am Samstag, 10. Februar, spielt die SG Altheim um 10 Uhr in Ehingen gegen Kirchen/Herbertshofen. Ebenfalls in Ehingen sind die Spiele gegen Zainingen am Mittwoch darauf um 19.30 Uhr und gegen den TSV Blaustein am Samstag, 17. Februar (13.30 Uhr), geplant. Am Sonntag, 25. Februar, findet noch ein Test-Spiel in Jungingen um 15 Uhr statt. Jeweils um 18.30 Uhr sind dann abschließend die Spiele gegen Asch-Sonderbuch am 2. März und TSG Achstetten am 10. März vorgesehen. Trainer Martin Blankenhorn hofft auf eine ähnlich starke Rückrunde wie im Vorjahr, denn er sagt: „Wir müssen mindestens 20 Punkte holen“.

SV Oberdischingen. Wegen der Fasnet in Oberdischingen wird die Mannschaft heuer nicht am Hallen-Turnier in Ringingen teilnehmen. Trainingsbeginn ist am Dienstag, 6. Februar. Der SV Oberdischingen wird fünf Vorbereitungsspiele bestreiten und zwar am 17. Februar gegen den SV Eggingen, am 25. Februar bei der SGM Schmiechtal/Alb, am 2. März in Biberach gegen den TSV Warthausen, am 6. März bei der SG Griesingen und am 10. März gegen den TSV Rißtissen in Ehingen. Beim derzeitigen Tabellenletzten herrscht Optimismus, doch noch den Klassenerhalt schaffen zu können, da die bisher verletzten Spieler Raphael Schirmer, Fablo Ihle und Dominik Hanser wieder einsatzfähig sind. Außerdem hat der SV Oberdischingen mit Nico Koch (bisher Ehingen-Süd) einen Neuzugang zu verzeichnen.

TSG Ehingen: Am Samstag, 3. Februar, 13.30 Uhr ist Landesligist SV Mietingen zu Gast. Am Samstag, 10. Februar ist um 16 Uhr das Heimspiel gegen den FV Asch-Sonderbuch (Bezirksliga) geplant. Die TSG Ehingen ist sodann vom 22. bis 25, Februar in einem Trainingslager in Tschechien. Weitere Vorbereitungsspiele sollen am Dienstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr gegen den Bezirksligisten SV Ummendorf sowie am Donnerstag, 7. März, gegen den SV Ringschnait (Bezirksliga) stattfinden. Abschließend ist am Samstag, 9. März um 12.30 Uhr ein Testspiel der gemischten Mannschaft der TSG gegen den FC Hüttisheim geplant. Alle Spiele finden auf dem Kunstrasenplatz Jubelarena in Ehingen statt. Ab der Rückrunde ist auch Dennis Gül für die TSG spielberechtigt. Die TSG wird ab der Rückrunde regelmäßig wöchentlich dreimal trainieren.

Schwarz Weiß Donau: Bereits am Sonntag, 4. Februar, steht das erste Testspiel um 14 Uhr in Krauchenwies gegen den Landesligisten TSV Harthausen auf dem Plan. Am Dienstag, 6. Februar spielt SW Donau um 19 Uhr beim Bezirksligisten SV Schemmerhofen. Am Dienstag, 20. Februar, folgt um 20.15 Uhr in Neufra gegen den Landesligisten SV Hohentengen das nächste Vorbereitungsspiel. Gegen den Bezirksligisten TSG Achstetten geht es zudem in Achstetten am Sonntag, 3. März, 16 Uhr und abschließend ist noch ein Spiel gegen den Bezirksligisten SV Baustetten am Samstag, 9. März, um 10 Uhr in Laupheim geplant. Nach einem Auslandsstudium ist Ferhat Kavgaci wieder zurück und wird die Mannschaft von Schwarz Weiß Donau in der Rückrunde verstärken.