Die TSG Ehingen verteidigt die Tabellenspitze

Die drei Mannschaften an der Tabellenspitze ließen am Wochenende nichts anbrennen. Bereits am Samstag legten die SG Öpfingen und Schwarz Weiß Donau durch Auswärtssiege vor. Am Sonntag gewann die TSG Ehingen ebenfalls das Derby gegen den SV Oberdischingen.

TSG Ehingen - SV Oberdischingen 3:1 (0:1). - Tore: 0:1 Raphael Schirmer (28.), 1:1 Fabian Heitele (50.), 2:1 Mario Carriero (74.), 3:1 Dimitrios Daskalidis (90. +3). - In einem hitzigen Derby inklusive mehrmaliger großflächiger Rudelbildung und rauem Ton von den Zuschauerrängen behielt die TSG Ehingen am Ende mit 3:1 die Oberhand und drehte das Spiel noch, nachdem die Gäste auf dem Kunstrasenplatz der TSG Ehingen zunächst in Führung gingen. „Die Mannschaft hat Charakter und Ehrgeiz - wir machen aber auch viele Sachen falsch und zu hektisch“, zeigte sich TSG-Trainer Taner Celik nach dem Spiel über den Sieg erleichtert, mit der gezeigten spielerischen Leistung seiner Mannschaft allerdings nur bedingt zufrieden. In einer zerfahrenen Partie konnten beide Mannschaften nur äußerst spärlich spielerische Akzente setzen. Bestes Beispiel: Der Treffer zum 2:1 für die TSG Ehingen - erst nach wildem Gestochere konnte Mario Carriero den Ball im Nachsetzen im gegnerischen Gehäuse unterbringen.

FC Krauchenwies - SG Öpfingen 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Philipp Mall (15.). - In einem harten Spiel schenkten die Hohenzollern der SG Öpfingen nichts. Die Gäste gingen nach einer Viertelstunde durch einen schön herausgespielten Treffer von Kapitän Philipp Mall zwar in Führung, doch Krauchenwies hatte vor der Pause gute Chancen zum Ausgleich. Die Hohenzollern waren jedoch nur bei Standards gefährlich. Die zweite Halbzeit war chancenarm, doch Öpfingen hat zwei Chancen liegen gelassen. Das Spiel blieb bei dem knappen Stand allerdings spannend bis zum Schluss. „Wir haben uns gegen einen guten Gegner nicht belohnt, haben gut gespielt. Umso ärgerlicher ist die Niederlage“, kommentierte Marcel Gauggel vom Gastgeber das Spiel anschließend.

SGM Altshausen/Ebenweiler - Schwarz Weiß Donau 2:3 (1:2), - Tore: 0:1 Lukas Ottenbreit (13.), 1:1 Lennart Bachmann (21.), 1:2 Florian Stiehle (33.), 1:3 Jannik Sachpazidis (47.), 2:3 David Kiem (83.). - „Der Gegner hat es uns schwer gemacht“, kommentierte SWD-Trainer Timm Walter nach dem Schlusspfiff. Die Partie war hart umkämpft, Nach einer ordentlichen Leistung war der Schwarz-Weiß-Sieg aber verdient. Dabei brachte ein Ballverlust im Aubau zunächst die 1:2-Führung für Schwarz-Weiß Donau. „Wir haben uns in der Pause viel vorgenommen, stattdessen mussten wir nach einem Freistoß auch noch das 1:3 per Kopf hinnehmen“, sagte SGM-Trainer Safet Hyseni nach dem Spiel. Der Gastgeber warf in der Schlussphase zwar nochmals alles nach vorne, doch zu mehr als dem 2:3 reichte es nicht mehr. Die Gäste konnten somit ihre gute Ausgangsposition in der Tabelle erhalten,

SGM Ertingen/Binzwangen - SG Altheim 4:1 (2:0). - Tore: 1:0 Christof Buck (18.), 2:0 Laurin Birkhofer (39.), 2:1 Niklas Schrode (51.), 3:1 Lukas Reiter (65.), 4:1 Johannes Jäggle (83.). - Zum Rückrundenbeginn sind die Altheimer leer ausgegangen. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn in diesem Spiel wurde nicht erfüllt. „Wir müssen schon zur Pause höher führen“, kommentierte dabei SGM-Trainer Steffen Maurer nach der Partie. Vor dem 1:0 bediente Julian Diesch mit einem Steilpass Christoph Buck und der lupfte den Ball über den Gästetorwart. Beim 2:0 flankte Buck auf Laurin Birkhofer, der Torwart parierte, Reiter nutzte auch die zweite Chance nicht, ehe Birkhofer doch noch abstaubte. Reiter per Kopf nach einer Ecke und Jo Jäggle, steil geschickt von Reiter über halbrechts, machten für die SGM Ertingen/Binzwangen den Sack zu.