„Genießen wir gemeinsam“, mit diesen Worten empfing Stefan Malzew die Gäste am Mittwochabend in der Lindenhalle in Ehingen. Vor den Zuhörerinnen und Zuhörern lag ein Abend voller klassischer Musik von Bedřich Smetanas „Die Moldau“ bis hin zu Richard Wagners „Tannhäuser-Ouvertüre“ gespielt von der Neuen Philharmonie unter der Leitung von Andreas Schulz und veranstaltet von der „Schwäbischen Zeitung“ in Kooperation mit der Donau-Iller Bank. Die Stücke wurden jeweils begleitet von den launigen Moderationen und Erklärungen von Stefan Malzew.

Eine Fahrt auf der Moldau

„Gehen wir auf ein Dampfschiff“, führte er ins erste Stück des Abends „Die Moldau“ ein. Zwar sei das ein eher schiefes Bild zumindest am Anfang der Komposition, die musikalisch die Quelle des Flusses darstellt. „Aber schon kurz darauf haben wir kein Problem mehr“; sagte Stefan Malzew, Dirigent, Komponist, Musiker und Leiter der Eventabteilung von Schwäbisch Media.

Von den Quellen führe das Stück die Zuhörerinnen und Zuhörer den Fluss hinab, vorbei an einer Jagdgesellschaft, einer Hochzeitsgesellschaft, tanzenden Nymphen und den St.-Johann-Stromschnellen, die es heutzutage nicht mehr gibt. „Das muss man gar nicht sagen, wann das ist“, zeigte sich Stefan Malzew überzeugt. „Das hören Sie.“

Und so hörten die Gäste in der voll besetzten Lindenhalle erst, wie die Quellen in Form von Flöten und Klarinetten sprudelnd den großen Fluss entstehen und mit Unterstützung des Orchesters immer mehr anschwellen lassen, bis schließlich das bekannte Hauptthema erklang und den Zuhörer hinab auf eine Reise durch Tschechien nahm ‐ bis hin zum Ausklingen am Schluss, wenn die Moldau in die Elbe mündet.

„Der Fluss verschwindet einfach vor den Augen des Betrachters“, hatte Stefan Malzew seinem Publikum noch kurz vorher erklärt, nicht ohne die zwei kräftigen Schlussakkorde zu erwähnen.

Phillip Hutter spielt eines der wenigen Trompetenkonzerte

Die Gedanken vieler im Raum übersetzte der Moderator nach dem Stück folgerichtig mit: „Wie soll das jetzt noch schöner werden?“ Er fand seine Antwort im Trompetenkonzert B-Dur von Karl Pilss. Davon gebe es schließlich in der Konzertliteratur nicht allzu viele. Auch an das Konzert selbst zu kommen, gestaltete sich als äußerst schwierig, wie Stefan Malzew erklärte.

Erst vor wenigen Jahren war es nach jahrelangen Recherchen von Lutz Schumacher, Geschäftsführer von Schwäbisch Media, aufbereitet worden und konnte in einem Sonderprojekt von der Neuen Philharmonie wieder aufgeführt werden. Pilss habe ein Stück mit einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad geschaffen. Besonders der zweite Satz entfalte eine hochromantische Klangwelt, sagte Malzew: „Kitsch kann so schön sein.“

Phillip Hutter aus Luzern nahm sich des schwierigen Stückes an und zeigte im Wechselspiel mit dem Orchester, welche Klangmöglichkeiten einer Trompete zur Verfügung stehen können. Vor allem die Kenner unter den Zuhörern dürften davon begeistert gewesen sein, was sich auch in einem unerwarteten Applaus direkt zu Beginn der Pause zeigte.

Der Solist, der eigentlich nur seine Noten von der Bühne holen wollte, zeigte sich überrascht von dem Zwischen-Applaus aus dem Publikum und konnte die Bühne nach einer kleinen Verbeugung wieder verlassen.

Viele verschiedene Hexen-Figuren entstehen

Fulminant startete die Neue Philharmonie in die zweite Hälfte des Abends. Mit „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“ von Modest Mussorgsky versprach Stefan Malzew seinem Publikum nicht zu viel, wenn er sagte: „Es ist sowas wie ein Hexensabbat.“ Von überall her könne man die Hexen erscheinen sehen, alle sähen unterschiedlich aus und würden sich unterschiedlich verhalten.

Es gehe durchaus etwas chaotisch zu. In der Bearbeitung von Nicolai Rimski-Korsakow erscheine dieser Hexensabbat nun in einer etwas gekämmteren Version. Die Hexen auf der Bühne der Lindenhalle aufsteigen sehen, das war den Gästen an diesem Abend durchaus möglich.

Immer wieder ließen unterschiedliche Klangkörper des Orchesters eine neue schaurige Figur entstehen, die zum Teil epische Ausmaße annahmen. Glänzen konnten hier gleich mehrere Solistinnen und Solisten des Orchesters.

Wagner und die Liebe

Von auf dem Berg ging es bei der „Tannhäuser-Ouvertüre“ von Richard Wagner schließlich in den Berg ‐ genauer zur Venus. In der Wagner-Oper gerät der Titelheld Tannhäuser in den Widerspruch zwischen der erotischen und der reinen, selbstlosen Liebe. Wagner habe in der Oper wahrscheinlich auch sein eigenes Privatleben miteingebracht, sagte Stefan Malzew.

Die Geschichte des Tannhäusers wird in der Ouvertüre verdichtet erzählt. Und so bekamen die Zuhörerinnen und Zuhörer die Tannhäuser-Sage in dieser Form von der Neuen Philharmonie präsentiert und konnten die verschiedenen Bilder vor ihrem inneren Auge aufleben lassen.

Ein Klavierstück für Orchester

Dass das durchaus gelang, zeigte der anschließende Applaus: „Der Applaus klang so, als würde Sie befürchten, es wäre schon vorbei“, schlussfolgerte so auch der Moderator. Dabei komme das letzte Stück erst jetzt, sagte er ‐ und kündigte gleich noch eine Zugabe an, wenn das Publikum dies durch sein Klatschen verlange. Doch zunächst entführte das Orchester die Gäste nach Ungarn und zu Franz Liszt.

Eigentlich war das „Ungarische Rhapsodie Nr. 2“ für das Klavier geschrieben worden. Doch sei das Stück so schwer, dass es nur von wenigen Pianistinnen und Pianisten auf der Welt gespielt werden könne ‐ deshalb habe unter anderem Karl Müller-Berghaus das Stück für Orchester arrangiert. In das Stück sei die ungarische Seele reinkomponiert worden, sagte Malzew.

„Und hinten raus ist einfach Party.“ Diese schwierige und schnelle Passage mache zwar unglaublich viel Spaß, sei aber auch sehr schwierig zu spielen. Und tatsächlich konnten die Gäste in der Intensität der getragenen Töne zu Beginn des Stücks den Stolz Liszts auf sein Land heraus spüren. Und auch die versprochene Party kam nicht zu kurz.

„Schwäbische.Klassik.Sterne“ gastieren im April wieder in Ehingen

Dementsprechend fiel auch der Applaus in der Lindenhalle aus. Die Zugabe lies also nicht auf sich warten. Und mit dem Marsch aus der Karelia Suite von Jean Sibelius vonseiten der Neuen Philharmonie und stehenden Ovationen vonseiten des Ehinger Publikums endete der erste Abend der „Schwäbischen.Klassik.Sterne“ in der Lindenhalle. Doch eine Neuauflage wird nicht lange auf sich warten lassen müssen ‐ bereits im April gastiert die Neue Philharmonie wieder in der Donaustadt.