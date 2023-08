Die Schwäbische Alb hat einen neuen Gin — und der kommt aus Ehingen. „Ginspiriert. Von Urzeiten“ heißt das neue Getränk, das von der Ehinger Gastronomenfamilie Steudle von Paulas Alb/Hotel Adler entwickelt wurde. Die Zutaten dafür stammen allesamt von der Schwäbischen Alb, dort wird das Getränk auch hergestellt.

Gin im Trend

Gin liegt im Trend. Und das schon seit mehreren Jahren. „Während der Hochzeit der Pandemie waren wir als Gastronomen weitgehend arbeitslos. Deswegen haben wir uns überlegt, wie wir ein weiteres Angebot schaffen können. Da uns Gin auch privat interessiert, wollten wir unser eigenes Projekt starten“, erklärt Gastronom Marc Steudle.

Es war für uns ein spannender Prozess, weil es einfach Themen außerhalb unseres Tagesgeschäftes gab. Denn nicht jeden Tag machen wir uns Gedanken um eine Flasche, um Etiketten und Zutaten. Marc Steudle

Es folgte ein Prozess, der mehr als zwei Jahre andauerte und nun in dem neuen Gin aus Ehingen die Vollendung gefunden hat. „Ginspiriert. Von Urzeiten“ soll den Genießer auf eine geheimnisvolle Reise durch die Jahrtausende, inspiriert von der Geschichte und den natürlichen Schätzen der Schwäbischen Alb führen. „Es war für uns ein spannender Prozess, weil es einfach Themen außerhalb unseres Tagesgeschäftes gab. Denn nicht jeden Tag machen wir uns Gedanken um eine Flasche, um Etiketten und Zutaten. Das fand ich persönlich sehr spannend“, so Steudle.

Partner von der Alb

Mit der Destillerie Finch aus Heroldstatt, die bekannt für ihren schwäbischen Whisky ist, hat Marc Steudle einen regionalen Partner gefunden, der den Ehinger Gin produziert. „Dieser Gin basiert auf unseren Wunsch-Botanicals, die allesamt auf der Schwäbischen Alb zu finden sind“, sagt Steudle. Als Botanicals werden übrigens Pflanzengruppen bezeichnet, die bei der Herstellung von Gin eingesetzt werden.

„Die Kernzutaten sind Wacholder von der Alb und Himbeeren“, erklärt Steudle, der seinen Gin ab 1. September verkauft. „Den Gin wird es in Paulas Alb zum Verkauf geben, aber auch in Teilen des lokalen Einzelhandels, ebenso in lokalen Bars und Restaurants“, betont der Gastronom. Da es sich zum Start laut Steudle „um ein kleines Projekt“ handelt, ist die Erstabfüllung auch in einer kleineren Charge erfolgt.

„In Anlehnung an die Entstehung menschlichen Lebens auf der Schwäbischen Alb haben wir versucht, eine etwas humorvolle Darstellung dieser Entwicklung niederzuschreiben und die wundersamen Eiszeitkunstobjekte, Werkzeuge und Musikinstrumente des ,Homo saGINens’ auch im Logo dieses Gins zu ehren“, sagt Steudle, der die Flasche für 36,90 Euro verkauft.