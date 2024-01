Es ist ein in dieser Saison durchaus bekannt vorkommendes Szenario, das den Zuschauern in der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium auch an diesem Samstagabend wieder einmal geboten wurde: Das Team Ehingen Urspring agiert in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB mit seinem Kontrahenten über weite Strecken des Spiels absolut auf Augenhöhe, erspielt sich dank starker Phasen zwischenzeitlich eine Führung, die einen Sieg zum Greifen nahe erscheinen lässt, um letztlich dann doch durch kurze Schwächephasen das Spiel aus der Hand zu geben.

Gegen die BG Leitershofen dauerte diese Phase am vergangenen Wochenende dreieinhalb Minuten, in denen die Gäste im vierten Viertel nach einem bis dahin ausgeglichenen Spiel durch einen 14:3-Lauf von 54:56 vorentscheidend auf 57:70 davonziehen konnten. Dass es besser geht, zeigten die Hausherren durch einen engagierten Schlussspurt, der die Mannschaft von Head-Coach Johannes Hübner zwischenzeitlich nochmals auf 64:70 und 70:74 heranbrachte, die 70:79-Niederlage am Ende allerdings auch nicht mehr verhindern konnte.

Zerfahrener Spielbeginn

„Der Spirit war in Ordnung! Die Jungs haben gut gekämpft und trainieren auch immer hart, da kann man ihnen keinen Vorwurf machen - aber wir müssen halt noch ein paar Prozent mehr machen“, haderte dementsprechend auch Head-Coach Johannes Hübner nach der nächsten knappen Niederlage, bei der sein Team gefühlt mit einem Schuss mehr Abgeklärtheit auch den Sieg hätte einfahren können: „Wir werden so lange dran bleiben, bis die fehlenden Zentimeter da sind - solche Spiele müssen wir jetzt dann auch mal holen!“

Zwei Stunden zuvor begann das Spiel zunächst zerfahren. Nach drei Minuten führte das Team Ehingen Urspring gerade einmal mit 3:0. Eine halbe Minute später brachten dann auch die Gäste durch einen Korbleger des Ex-Ehingers Jakob Hanzalek erstmals Punkte auf die Anzeigentafel. Auch im weiteren Verlauf des ersten Viertels zeigte sich das Hübner-Team nicht besonders treffsicher, so fand etwa keiner der sechs Dreier-Versuche im ersten Abschnitt sein Ziel. Die Folge: eine 15:21-Führung der BG Leitershofen nach den ersten zehn Minuten.

Topscorer Vincent Neugebauer

Dank engagierter Abwehrarbeit ließ sich das Team Ehingen Urspring um seinen immer wieder stark vorangehenden Kapitän Vincent Neugebauer (Topscorer mit 20 Punkten) aber nicht abschütteln und kam Mitte des zweiten Spielabschnitts auch zu seinem ersten erfolgreichen Dreier durch Daniel Zacek (22:23/14.). Ein weiterer Dreier von Joel Lungelu sorgte kurz darauf für den Ausgleich zum 25:25. Einen weiteren Angriff später hatten die Gastgeber das Spiel dann auch wieder gedreht (27:25/17.) und gingen anschließend mit einer 33:29-Führung in die Halbzeitpause.

Über 36:36 (23.) und 44:44 (28.) marschierten beide Mannschaften im Gleichschritt durch das dritte Viertel. Zwei erfolgreich verwandelte Dreier in Folge brachten die Gäste dann zum Ende des dritten Abschnitts wieder etwas deutlicher in Front (44:50/29.). Mit 47:52 ging es ins Schlussviertel. Dort leitete Leitershofen durch zwei weitere erfolgreiche Dreier in Folge von Bastian März sieben Minuten vor dem Ende seinen vorentscheidenden Zwischenspurt ein. „In dieser Phase haben wir Zone gespielt und Leitershofen hatte nur einen Werfer auf dem Feld - den Werfer müssen wir da dann einfach besser lokalisieren“, benannte Head-Coach Johannes Hübner anschließend spielanalytisch den Casus Knacksus: „Das war die Phase, wo der Vorsprung für Leitershofen herkam, der dann bis zum Ende da ist!“