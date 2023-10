Ehingen

Die Holzgasse wird zum Laufsteg

Die Holzgasse wurde zum Catwalk für die Models von Fashion Wave und Modehaus Hofmann. (Foto: Körner )

(kö) ‐ Ganz dem Genuss ist das lange Wochenende in Ehingen gewidmet unter dem Motto „Genussmomente“. Ein wichtiger Teil dieses Genusses war die gemeinsame Modenschau der beiden Ehinger Modehäuser Fashion Wave von Susanne Preis und Hofmann am Freitag in der Holzgasse zwischen Schwanengasse und Hauptstraße.

