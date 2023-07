Die größte Qual ist die Ungewissheit

Wo ist Amani? Seit mittlerweile zwei Jahren ist das Schicksal des Mädchens aus Rechtenstein ungeklärt. Die damals 16–Jährige verschwand auf dem morgendlichen Schulweg in Ehingen. Während die Polizei bis heute nach ihr fahndet, spürt die Familie immer mehr, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu vermissen.

Es ist der 26. Juli 2021. Wie an jedem Schultag verlässt Amani Aljaffal an jenem Montagmorgen gegen 6 Uhr das Haus der syrischen Familie in Rechtenstein, um mit dem Bus nach Ehingen zur Magdalena–Neff–Schule — eine sozialwissenschaftliche, sozialpflegerische und hauswirtschaftliche Berufsschule — zu fahren. Eine Zeugin sieht sie später am Ehinger Busbahnhof aussteigen, von wo sie sich auf den Fußweg zu ihrer Schule macht. Dort aber kommt sie nicht an. Letztmals wird sie um 7.20 Uhr in der Nähe der Straßen Am Ramminger und Weiherbachweg gesehen. Dann verliert sich ihre Spur. Lediglich ihr Rucksack samt Handy, Geldbeutel, Personalausweis und Schulsachen wird wenig später von einer Spaziergängerin in einem Waldstück nahe des Schulwegs gefunden.

Wir haben meines Erachtens alles unternommen, um das Mädchen zu finden. Frank Daiber

Eine sofort eingeleitete Suchaktion der Polizei mit Hundestaffeln, Hubschraubern und Bodentrupps bleibt ohne Erfolg. In den Tagen, Wochen und Monaten danach fahndet eine Ermittlungsgruppe mit bis zu zwei Dutzend Mitgliedern unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Daiber nach der Vermissten. Veröffentlichungen mit Foto des Mädchens in der Presse und Sozialen Medien, ein Hinweisportal im Internet, die Präsentation des Falls in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ bis hin zur internationalen Fahndung mit Plakaten an Flughäfen und Bahnhöfen — nichts führt zum Erfolg.

„Wir haben meines Erachtens alles unternommen, um das Mädchen zu finden. Wir haben mehr als 200 Spuren verfolgt und über 100 Personen befragt, im Grunde jeden Stein umgedreht“, sagt Daiber im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Selbst mehrere Hinweise eines „Sehers“, der den angeblichen Ablageort der Leiche des Mädchens gemeldet hatte, wurden überprüft.

Einer der seltenen Fälle

Somit ist der Fall Amani einer der seltenen Vermisstenfälle, die nicht binnen weniger Stunden oder Tage aufgeklärt werden. „Im Jahr 2021 wurden beim Landeskriminalamt 8671 Vermisste gemeldet, dabei lag die Aufklärungsquote bei 99 Prozent. Seit dem Jahr 1975 sind — Stand 2021 — im LKA insgesamt nur 89 offene Fälle registriert“, erklärt Frank Daiber. Am 14. Dezember 2021 habe man die Ermittlungsgruppe Amani formal aufgelöst, was aber nicht bedeute, dass man die Suche nach dem Mädchen eingestellt habe: „Der Fall wurde an das Haus des Jugendrechts in der Kriminalinspektion II übergeben. Er ist dort in Bearbeitung und bleibt es auch bis auf Weiteres.“ Hinweise würden weiterhin entgegen und ernst genommen. „Letztes Jahr gab es zwei, denen man auch nachgegangen ist. So will sie jemand in der Schweiz in einem Bus gesehen haben. Leider brachte uns keiner der Hinweise weiter“, sagt Daiber.

Man kann so etwas nie ganz ausschließen. Aber ich glaube schon, dass sie noch lebt. Ich hoffe es jedenfalls. Frank Daiber

Besteht trotzdem noch Hoffnung, dass der Fall Amani ein gutes Ende findet? „Positiv ist, dass sie dort, wo sie verschwunden ist, nicht als Opfer eines Kapitalverbrechens aufgefunden wurde“, meint Frank Daiber, der diese Variante auch für wenig wahrscheinlich hält: „Man kann so etwas nie ganz ausschließen. Aber ich glaube schon, dass sie noch lebt. Ich hoffe es jedenfalls.“ Wo, dafür gibt es freilich viele Optionen. „Das Problem ist, dass es für internationale Fahndungen keine Kooperationsvereinbarung mit Syrien gibt. Wir können dort also nicht aktiv nach Amani suchen.“ Dabei wird gerade darüber viel spekuliert, dass sie in ihr Heimatland verschleppt worden sein könnte, um sie dort gegen ihren Willen zu verheiraten oder zumindest dem Einfluss der 2017 nach Deutschland geflüchteten Familie zu entziehen.

Das sagt der Kriminalkommissar

Für Frank Daiber eine denkbare Variante? „Sie war schon die, die am westlichsten orientiert war“, sagt er. „Sie wollte das Abitur machen und Ärztin werden. Sie hat sich geschminkt. Es könnte schon sein, dass ihre Einstellung den Prinzipien des Familienoberhaupts zuwider gelaufen ist. Aber das ist alles Spekulation.“ Das gilt auch für die Möglichkeit, dass Amani von einer Hilfsorganisation in Sicherheit gebracht worden sein könnte, um sie vor einer Zwangsheirat in der Heimat zu schützen.

Solche Fälle gebe es, bestätigt Daiber. „Aber normalerweise informieren diese Organisationen das Jugendamt.“ Von solch einer Meldung ist den Ermittlern nichts bekannt. Die zuletzt ebenfalls kursierende Hoffnung, Amani könnte sich nach ihrem 18. Geburtstag am 6. Juli zu Hause melden, weil sie aus Sorge vor einer Zwangsheirat im Ausland untergetaucht war, wollte der Kommissar indes nie teilen. Denn in solchen Kulturkreisen spiele die Volljährigkeit keine große Rolle.

Nachdem das SEK kam, musste die Familie untertauchen

Für Amanis Mutter und ihre sechs Geschwister — zwei weitere Mädchen und vier Buben — ist die Situation kaum erträglich. Das berichten sowohl Romy Wurm, bis vor kurzem Bürgermeisterin von Rechtenstein, und Beate Kast, Integrationsbeauftragte der Stadt Munderkingen und früher Flüchtlingsbeauftragte für die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft. Beide Frauen haben nach wie vor Kontakt zu der Familie, die im November 2021 Rechtenstein verlassen hat — aus Sicherheitsgründen. Denn das immer schon problematische Verhältnis zum Vater, dem wegen mehrerer Gewaltausbrüche zwischenzeitlich ein Kontaktverbot auferlegt worden war, eskalierte nach dem Verschwinden von Amani. Nachdem eines Tages sogar ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei anrücken musste, wurde die Familie zu ihrem Schutz in ein anderes deutsches Bundesland umgesiedelt.

Amanis Verschwinden war ein Schock für die ganze Familie. Beate Kast

„Amanis Verschwinden war ein Schock für die ganze Familie“, erzählt Beate Kast. Niemand könne sich das Ganze erklären. Wurde das Mädchen Zufallsopfer eines Gewaltverbrechens? Ist es freiwillig verschwunden, um dem belasteten Umfeld und dem Vater zu entfliehen? Steckt er gar hinter einer Entführung, um sie in ihrer syrischen Heimat gegen ihren Willen zu verheiraten? Bis heute ist dieser Verdacht nicht widerlegt. Allerdings: „Eine Zwangsheirat war in der Familie nie ein Thema“, weiß Beate Kast: „Die ältere Schwester und Amani waren wie Zwillinge. Hala hätte gewusst, wenn so etwas geplant gewesen wäre oder Amani hätte weggehen wollen.“ Auch Romy Wurm ist sich sicher, dass sie von solchen Plänen erfahren hätte: „Wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis.“

Der Schmerz sitzt tief

Daher weiß Romy Wurm auch: „Das Schlimmste für die Familie ist die Ungewissheit. Sie denken alle jeden Tag an Amani und vermissen sie immer noch immer wie am ersten Tag nach dem Verschwinden.“ Hala habe ursprünglich auch mit der „Schwäbischen Zeitung“ über ihre Gefühle reden wollen, die Mutter aber habe nicht eingewilligt.

Wenn ich mit Hala über ihre Schwester spreche, kommen ihr manchmal die Tränen. Beate Kast

Der Grund: Man habe negative Erfahrungen mit der Boulevardpresse gemacht, von der die Familie regelrecht bedrängt worden sei. Außerdem sitze der Schmerz einfach zu tief: „Wenn ich mit Hala über ihre Schwester spreche, kommen ihr manchmal die Tränen.“ Auch die Mutter trage schwer an der Situation, sagt Beate Kast: „Sie ist anders als früher.“

Großes Heimweh nach der zweiten Heimat

Erschwerend hinzu komme, dass die Familie an ihrem neuen Wohnort sehr unglücklich sei. „Sie spüren Fremdenfeindlichkeit, sie haben keinen Kontakt zu anderen Menschen im Ort. Es gibt dort keine Unterstützung durch Helferkreise wie bei uns und auch kein Pendant zur Ehinger Schmiechtalschule, die die Kleinen besucht haben“, sagt Beate Kast.

Die Familie hat sich von Anfang an um Integration bemüht. Beate Kast

Als sie die Familie im Januar besucht habe, sei sofort der Wunsch geäußert worden, „nach Hause“ zu dürfen — nicht nach Syrien, sondern nach Rechtenstein, das ihnen nach der Flucht aus Aleppo im Jahr 2017 zur Heimat geworden sei: „Das hat mich unwahrscheinlich berührt.“ Denn das zeige, dass man mit der Integrationsarbeit im Raum Munderkingen nicht alles falsch gemacht habe. „Die Familie hat sich von Anfang an um Integration bemüht. Sie hat geschaut, dass es mit der Schule funktioniert und die Kinder haben zusätzlichen Sprachunterricht genommen“, erzählt Beate Kast. „Sie haben hier auch Freunde gefunden.“

Der Vater ist wohl keine Gefahr mehr

So sei es nur allzu verständlich, dass sie wieder zurück wollen und bereits eine Wohnung suchen. Die Gefahr durch den Vater halte die Familie für gebannt. „Sie geht davon aus, dass er kein Interesse mehr hat. Er war auch nie mehr in Rechtenstein und hat auch nicht nach der Familie gesucht“, sagt Romy Wurm. Möglicherweise halte er sich auch gar nicht mehr in Deutschland auf, so genau weiß das niemand. Aus polizeilicher Sicht sei gegen eine Rückkehr nichts einzuwenden, erklärt Frank Daiber: „Das darf die Familie selbst entscheiden. Selbst wenn die Mutter sagen würde, sie möchte den Vater wieder aufnehmen, könnten wir ihnen das nicht verwehren.“ Das Haus des Jugendrechts stehe regelmäßig in Kontakt mit den Aljaffals. „Es gibt auch keinen Anhaltspunkt, dass weitere Kinder verschwinden könnten“, meint Daiber.

Es ist so eine tolle Familie, die ich sofort nehmen würde. Die Mutter ist ein sehr angenehmer und fürsorglicher Mensch, die Kinder sind so lieb und gescheit. Romy Wurm

Beate Kast würde sich sehr freuen, wenn es mit einer baldigen Rückkehr klappt: „Die Familie braucht einen Ort, an dem sie sich wohlfühlt. Hala, die wegen der Sprachbarriere alles managen muss, könnte hier ihr Abitur machen, auch ihre Geschwister hätten einen sicheren Schulplatz und ihre Mutter könnte die deutsche Sprache lernen.“ Auch Romy Wurm hofft, dass sich jemand findet, der eine Vier–Zimmer–Wohnung oder ein Haus für die Großfamilie zur Verfügung stellen kann: „Es ist so eine tolle Familie, die ich sofort nehmen würde. Die Mutter ist ein sehr angenehmer und fürsorglicher Mensch, die Kinder sind so lieb und gescheit. Darauf sind sie so stolz, dass sie ihre Zeugnisse abfotografiert und mir geschickt haben.“

Die Hoffnung lebt — Amani auch?

Noch schöner wäre es wohl nur, wenn die Familie bald auch wieder Fotos von Amani machen könnte. „Sie hoffen schon, dass sie lebt und sich irgendwann melden kann“, sagt Romy Wurm. Beate Kast fügt an: „Welche Mutter hätte in so einem Fall keine Hoffnung? Andererseits: Ist Amani tot, wäre es wichtig, die Familie würde es bald erfahren. Das wäre zwar eine furchtbare Nachricht. Aber die quälende Ungewissheit hätte ein Ende.“

Da der Fall Amani immer noch in Bearbeitung ist, nimmt die Kriminalpolizei weiterhin gerne Hinweise unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.