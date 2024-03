Die Gewässer vor der Haustür erleben

Mit den Gewässerführern in Baden-Württemberg gibt es vom 16. bis zum 24. März vielseitige Führungen zum Mitmachen und Entdecken. Wie der BUND Ehingen in einer Pressemitteilung schreibt, bieten die Ehinger Naturschützer mit einer Gewässerführerin der Schwäbischen Donau am Samstag, 16. März, von 13 bis 17 Uhr eine Gewässerführung mit einer Länge von etwa zwölf Kilometern zwischen Nasgenstadt und Öpfingen an.

Teilnehmer erhalten Antworten auf Fragen wie: Wie hat sich die Donau durch die neuen Renaturierungen entwickelt? Welche Tiere haben sich neu angesiedelt und wie zeigen sich die noch bestehenden Altwasserschleifen heute?

Erkundet werden auch die letzten Meter der Riß zur Donau, im Anschluss an die Erkundung gibt es eine Einkehr. Die Führung wird kostenfrei angeboten.

Anmeldungen: BUND unter den Telefonnummern 07391/4659 oder 0163/7772061, per Mail: [email protected]

Alle weiteren Führungen und Aktionen sind unter www.gewässerführer.de abrufbar.