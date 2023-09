Die Corona-Fallzahlen steigen ‐ auch im Alb-Donau-Kreis. Vor allem seit Schulbeginn werden wieder mehr Menschen krank, sagt der Pandemie-Beauftragte des Alb-Donau-Kreises, Andreas Rost. Auch das Ende der Urlaubszeit trage dazu bei. Genaue Zahlen gebe es nicht, sagt der Arzt. Denn im System erfasst werden nur die PCR-Tests, die von Schwerkranken in den Kliniken genommen werden.

Die Dunkelziffer ist hoch

„Wir sehen seit Wochen drei bis sechs Patienten mit positivem Schnelltest pro Woche“, sagt er ‐ Tendenz steigend. Schnell- und Selbsttests sind jedoch nicht verpflichtend und finden nur auf Eigeninitiative statt. Eine Statistik ist deshalb in dem Bereich nicht möglich.

Rost spricht deshalb auch von einer sehr hohen Dunkelziffer, die es auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter geben werde. „Ich denke, dass wir uns vergleichbar zu anderen Regionen in Europa entwickeln“, sagt der Arzt.

Auch Feste haben die Zahlen nach oben getrieben

Aktuell werden in Baden-Württemberg 17 Personen mit schweren Verläufen auf Intensivstationen behandelt. Das teilte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) Anfang der Woche mit.

Auch wenn es immer wieder Patientinnen und Patienten mit schwereren Verläufen gebe: „Die überwiegende Mehrzahl hat leichte Verläufe, wenn überhaupt Symptome“, sagt Rost.

Dass die Zahlen wieder steigen, liegt am Ferien- und Urlaubsende, aber auch an den verstärkten Freizeitkontakten während der Urlaubszeit. Feste wie in Ehingen etwa die Kirbe oder das Oktoberfest in München hätten außerdem zu höheren Infektionszahlen geführt. Dazu kommt der Schulstart. Über die Schulklassen würden die Erreger in die Elternhäuser getragen und von dort an die Arbeitsplätze, aber auch umgekehrt.

„Aktuell sehen wir bereits aus den Schulen die erste Welle, diese trägt deutlich Früchte, die zweite Welle läuft gerade an“, sagt Rost. „Spannend wird es nach drei Wochen.“ Diese Entwicklung sei aber erwartbar gewesen und bewege sich in normalen Dimensionen.

Abwassermonitoring gibt Aufschluss über die Zahlen

Dass man trotz der wenigen Menge an Tests über das Infektionsgeschehen informiert ist, liegt am Abwassermonitoring, das zum Beispiel das Klärwerk Neu-Ulm durchführt. Erst Anfang September hat es mit einem Bericht für Schlagzeilen gesorgt, nach dem die Corona-Werte wieder steigen ‐ auch wenn sie weiterhin auf sehr geringem Niveau sind. Das Abwassermonitoring und die Klinikzahlen sind dabei laut Rost die einzig unverfälschten Daten und werden deshalb ein Bild davon liefern, wie es um die Infektionswellen steht.

Auch andere Viren-Fälle steigen

Doch der Pandemie-Beauftragte des Kreises blickt in diesem Winter nicht nur auf das Corona-Virus. Auch die Fallzahlen von Influenza und RS-Virus würden wieder zunehmen, sagt er. „Es wird sicher nötig sein, dass sich Risikogruppen bewusst und gezielt schützen, wenn sie in Kontaktsituationen gehen“, sagt Rost. „Für die breite Masse der Bevölkerung erwarte ich kräftige Erkältungswellen der verschiedenen Erreger, jedoch keine extremen Situationen, die nicht mit Vernunft beherrschbar wären.“

Und zu dieser Vernunft zählt er unter anderem Grundregeln des Infektionsschutzes wie Hustenetiketten, Lüften und das Meiden von Menschenmassen bei Krankheit, aber auch den respektvollen Umgang und ein verantwortungsvolles Verhalten im Hinblick auf Risikopersonen.

Trotz Mangel gibt es keine Engpässe

Eine Überlastung der Kliniken und der kritischen Infrastruktur sieht Rost bisher nicht. Davon sei man noch weit weg ‐ auch wenn der Mangel an Personal und Kapazität im Gesundheitssystem deutlich zugenommen habe. „Spitzenzeiten werden pragmatische Versorgungslösungen benötigen“, sagt Andreas Rost. „Aber darin haben wir ja Übung.“

Doch es seien eben auch die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Deshalb hoffe er, dass alle aus den vergangenen drei Jahren gelernt hätten, sagt der Arzt. „Wir wollten weniger staatliche Bevormundung und Zwangsmaßnahmen, die wird es diesen Winter sehr wahrscheinlich auch nicht geben“, sagt er. „Dafür steigt die Verantwortung jedes Einzelnen.“ Mit wenigen einfachen Maßnahmen könnten mehr als 60 Prozent der Welle verhindert werden.

Impfstoffe sind an die aktuellen Varianten angepasst

Seit Anfang der Woche sind neue Impfstoffe zugelassen, die auf die aktuellen Corona-Varianten angepasst sind. Auch die Ständige Impfkommission (STIKO) hat sich am Montag zur Impfung mit dem Impfstoff geäußert. Demnach empfiehlt sie Menschen im Alter von 60 Jahre oder älter die Impfung.

Auch Risikopatienten sollten sich ab sechs Monaten impfen, ebenso wie deren enge Kontaktpersonen oder Beschäftige im Gesundheitswesen. Die Impflisten würden sich momentan jedoch nur langsam füllen, sagt Andreas Rost. „Bis Ende Oktober sollte die Impfaktion weitestgehend abgeschlossen sein, wenn es für den Winter seine Wirkung entfalten soll.“

Impfungen seien wichtig

In den Praxen würden die Ärzte bereits seit dem Sommer fast täglich über das individuelle Risiko sprechen und über eine mögliche Impfung, sagt der Arzt. Da die Impfung jedoch immer in Sechser-Gebinden geliefert werde, seien weiterhin nur Gruppentermine mit Voranmeldung möglich.

Auch der Grippeimpfstoff werde in den kommenden zwei Wochen geliefert. Eine zeitgleiche Impfung mit beiden Impfstoffen sei möglich, sagt Rost. „Einen kombinierten Fertigimpfstoff gibt es derzeit nicht.“ Wer in den vergangenen drei Monaten mit Covid-19 infiziert war, sollte jedoch bis zur Impfung noch warten.

Darüber hinaus seien für den Winter weitere Impfungen wichtig, sagt der Pandemie-Beauftragte. Zum einen seien das Pneumokokken, zum anderen seit diesem Jahr RSV für Kleinkinder und Ältere. Auch sie sollten nach seiner Ansicht Gegenstand der Impfberatung sein.