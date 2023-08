Bereits seit drei Wochen ist die B 465 zwischen der Liebherr–Kreuzung in Ehingen und Altsteußlingen gesperrt. Der Belag muss erneuert werden. Über Jahre haben sich im Asphalt Spurrillen und Risse gebildet.

Wie im vergangenen Jahr bei der Erneuerung der B 492 zwischen Ehingen und Allmendingen ist auch hier wieder die Firma Heim aus Ulm mit den Arbeiten beschäftigt. Die „Schwäbische Zeitung“ hat die Firma bei ihren Bauarbeiten besucht.

Die Bundesstraße B 465 in Ehingen wird 2023 saniert. Hier gibts Eindrücke von der Baustelle.

Hitze des Asphalts strahlt ab

Angenehme Arbeitstemperaturen sind das nicht gerade, die die Männer auf der Bundesstraße erleben. Kaum eine Wolke ist am Himmel zu sehen, die vor der Sonne schützen könnte. Und auch das Thermometer zeigt um 10 Uhr schon Temperaturen um die 25 Grad an.

Bei Regen ist das Problem, dass das Material zu schnell abkühlt. Dirk Heim

Als wäre das noch nicht genug, hat das Asphaltgemisch, das sie auf die Straße ausbringen, etwa 160 Grad Celsius. Wer direkt neben dem Straßenfertiger steht, bekommt die ganze Hitze des Asphalts ab — und den Geruch. Der Dampf des frischen Asphalts zieht meterweit über die neue Fahrbahn.

An heißen Tagen beginnen die Arbeiten früher

„Die letzten zwei Kilometer lagen im Wald“, sagt Bauleiter Dirk Heim. „Das war ganz angenehm.“ Jetzt müsse man ohne Schatten bis hinunter zum Liebherr–Werk arbeiten. Aber warmes Wetter sei besser als Regen. „Bei Regen ist das Problem, dass das Material zu schnell abkühlt“, erklärt Dirk Heim.

Um der Hitze wenigstens ein bisschen zu entkommen, beginne man mit den Arbeiten an einem heißen Tag schon etwas früher. Da jedoch der reguläre Arbeitstag bereits um 6.30 Uhr beginnt, ist der Puffer nach vorne nicht besonders groß.

Hinter dem Straßenfertiger verdichten Walzen den Belag. (Foto: Verena Pauer )

Eineinhalb Kilometer kann der Straßenfertiger schaffen

Mehrere 100 Meter legt der Fertiger in einer Stunde zurück. „Im Durchschnitt machen wir eineinhalb Kilometer pro Tag“, sagt Dirk Heim. Dabei komme es immer darauf an, wie dick die Schicht sein muss, die eingebaut wird. „Wenn ich mehr einbauen muss, muss ich auch mehr fahren“, sagt Joachim Fischer, Bauleiter und für das Regierungspräsidium Tübingen zuständig für die Baustelle.

Im Beschicker sollten immer zwischen 17 und 18 Tonnen sein. Dirk Heim

Breite und Dicke der Fahrbahn können manuell an einem Schaltpaneel hinten am Fertiger eingestellt werden– der wahrscheinlich heißeste Arbeitsplatz auf der B 465. Denn hier wird die Asphaltmischung bestehend aus Gesteinen und dem Bindemittel Bitumen auf die Fahrbahn ausgebracht.

Asphaltgemisch kommt auf Ulm

Gemischt wird der Straßenbelag im Asphalt–Mischwerk in Ulm. Lastwägen fahren ihn dann über die B 311 zur Baustelle nach Ehingen. Vier bis fünf Laster fahren so täglich etwa fünfmal zwischen Ulm und Ehingen hin und her. Sie fahren rückwärts an die Baustelle heran und kippen ihre heiße Ladung in den Beschicker.

Das Gerät fährt konstant vor dem Fertiger her und sorgt dafür, dass dieser immer mit Material versorgt ist. So kann ohne Unterbrechung gearbeitet werden. „Im Beschicker sollten immer zwischen 17 und 18 Tonnen sein“, sagt Dirk Heim. „Der sollte nie leer laufen.“

Zum Teil könne es zwischen sechs und sieben Minuten dauern, bis der nächste Lkw wieder ein Ladung Asphaltgemisch bringt. Hinter dem Fertiger sind auf der Baustelle der B 465 drei Walzenfahrer damit beschäftigt, den neuen Belag zu verdichten. Sie fahren auf der neuen Straße hin und her.

10.000 Tonnen Material kommen auf die Fahrbahn

Die Straße neu zu asphaltieren, sei nicht die Hauptarbeit, sagt Joachim Fischer: „Der Großteil der Arbeit ist, die Straße zwölf Zentimeter runterzufräsen.“ Der alte Belag kommt also weg, bevor der neue drauf kann. Zuerst gibt es eine Bindeschicht. Anschließend folgt die Decke. Insgesamt fast 10.000 Tonnen Material kommt so auf die neue Fahrbahn der Bundesstraße.

Keinen Schatten gibt es auf der Bundesstraße für die Bauarbeiter. (Foto: Verena Pauer )

Auch Erdarbeiten gebe es, bevor die Straße asphaltiert werden kann, sagt Dirk Heim. An einigen Stellen werde die Straße zum Beispiel verbreitert. Die verschiedenen Arbeiten werden auf der Baustelle auf der Bundesstraße parallel ausgeführt. Aufgrund der weiträumigen Umleitung habe auf der gesamten Strecke gleichzeitig gearbeitet werden können.

Lediglich die Zufahrt zum Liebherr–Gelände und Tor 2 habe sichergestellt werden müssen. Deshalb habe man erst von der Kreuzung bis zur Tor–Einfahrt gebaut. Jetzt sei die andere Seite dran. „Wir können parallel arbeiten. Deswegen sind wir schneller“, sagt Dirk Heim.

Die Straße ist schneller fertig als gedacht

„Bis nächsten Mittwoch machen wir Feinarbeiten wie zum Beispiel Randsteine verlegen“, sagt der Bauleiter. Dann kämen noch Zufahrten auf die Bundesstraße und die Parkplätze dran. Eigentlich sollte die Straße zwischen Altsteußlingen und Ehingen erst am 8. September wieder eröffnet werden. Ein genaues Eröffnungsdatum gibt es noch nicht. Aber: „Wir sind fast 14 Tage schneller als geplant“, sagt Dirk Heim.