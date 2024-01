Diäten sind der falsche Weg

Kaum hat das neue Jahr begonnen, sind sie allgegenwärtig: gute Vorsätzen. Millionen Deutsche nahmen sich auch für 2024 vor, weniger Stress zu haben, mit dem Rauchen aufhören, sich mehr zu bewegen oder abzunehmen. Die meisten scheitern mit diesen Vorsätzen schnell. Und das ist nicht ihre Schuld, denn sie können im Grunde nicht funktionieren. Und in manchen Fällen können Neujahrsvorsätze mehr Schaden anrichten als sie Nutzen bringen, teilt die ADK GmbH mit.

Es ist grundsätzlich positiv, sich stärker um die Gesundheit zu kümmern. Indem man den eigenen Lebensstil verändert, lassen sich die Entwicklung oder Folgen von Krankheiten wie Diabetes, Herzinfarkt oder Schlaganfall positiv beeinflussen und verzögern. Doch warnt Bernd Nasifoglu, Sektionsleiter für Viszeralchirurgie und einer der beiden Leiter des Adipositasnetzwerks Alb-Donau, vor Aktionismus. „Diäten sind keine nachhaltige Lösung, um langfristig das Körpergewicht zu reduzieren. Obwohl sie kurzfristig beeindruckende Resultate erzielen können, basieren sie oft auf starken Einschränkungen der Kalorienzufuhr oder der Lebensmittelauswahl, wodurch der Körper gezwungen wird, Fett abzubauen. Dieser Prozess an sich ist nicht problematisch, allerdings reagiert unser Körper auf Diäten als potenzielle Hungersituation, indem er die Nährstoffverwertung optimiert, um uns vor möglichen Schäden zu schützen.“

Die Folge kennen die meisten Abnehmwilligen als Jojoeffekt. Eine strikte Einschränkung der Ernährung lässt sich nicht auf Dauer durchhalten, die meisten nehmen nach der Abnahme wieder zu, viele sogar mehr als sie zuvor abgenommen haben. „Deshalb warnen wir vor Diäten, denn je mehr davon eine Person in ihrem Leben gemacht hat, umso schwieriger wird es für sie, nachhaltig abzunehmen. Der Stoffwechsel passt sich mit jeder Diät an und optimiert sich so effizient, dass selbst bei geringeren Nahrungsmengen eine weitere Gewichtszunahme erfolgt. Ein Teufelskreis“, so Nasifoglu.

Wenn Diäten nicht der richtige Ansatz sind, wie lässt sich ein gesünderer Lebensstil verwirklichen? Nasifoglu: „Gerade nach Festtagen und oft üppigen Mahlzeiten tut es gut, sich an der frischen Luft zu bewegen. Ein Spaziergang versorgt den Körper mit Sauerstoff. Mit der Zeit können die Spaziergänge länger werden und die Bewegung intensiver. Eine Möglichkeit ist beispielsweise Nordic Walking, das den gesamten Körper trainiert. Für Menschen mit einem höheren Anfangsgewicht sind auch Sportarten im Wasser zu empfehlen.“

Ohne Änderung des Essverhaltens geht es aber nicht. Wer versucht, so viel wie möglich selbst zu kochen und unverarbeitete Lebensmittel zu verwenden, hat einen bedeutenden Schritt getan. Fertigprodukte mögen praktisch sein, enthalten aber oft große Mengen Zucker und andere Geschmacksverstärker. Natürliche Lebensmittel sättigen, ohne immer wieder das Verlangen nach Süßem zu wecken. Auch deshalb sollte man versuchen, den Zuckerkonsum zu reduzieren. „Zucker ist ein bedeutendes Thema. Man kann süchtig danach werden, und das ständige Auf und Ab im Insulinspiegel fördert Heißhungerattacken“, so Nasifoglu. Obst und vor allem Gemüse sind empfehlenswert, sollten aber immer eingebunden sein in einen ausgewogenen Ernährungsmix. Denn sonst ist es doch wieder eine Diät mit negativen Folgen.

Die Motivation kann durch flexible Regeln gestärkt werden. Statt sich vorzunehmen, keine Schokolade mehr zu essen, ist es besser, die Menge zu reduzieren oder auf einen höheren Kakaoanteil zu achten. Nasifoglu: „Generell raten wir dazu, Veränderungen in kleinen Schritten anzugehen. Dadurch mag das Ziel langsamer erreicht werden, aber die Veränderung ist nachhaltiger.“

Besonders bei einem hohen Ausgangsgewicht ist eine Betreuung durch einen Ernährungsmediziner sinnvoll. „Wer wirklich Veränderungen herbeiführen will, sollte diesen Plan mit seinem Hausarzt besprechen und auch eine Überweisung zur Ernährungsmedizin ansprechen“, so Nasifoglu.

Übergewichtige Patienten können sich auch auf der Homepage des Adipositas Netzwerks Alb-Donau informieren: www.adipositas-netzwerk-alb-donau.de. Auch finden monatlich Infoveranstaltungen im Gesundheitszentrum Ehingen statt, die nächsten am 5. Februar und 3. März ab 17.30 Uhr.