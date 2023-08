Die Verkehrssituation in Ehingen und vor allem um Ehingen ist aktuell eher suboptimal. Die Bundesstraße 465 nach Altsteußlingen ist wegen Sanierungsarbeiten gesperrt, ebenso der Kreisverkehr am Glockenplatz. Nun wird auch noch die Fahrbahn beim Kreisverkehrsplatz Alamannenstraße/Altsteußlinger Straße saniert.

Wir werden erst mit der Maßnahme an der Alamannenstraße beginnen, wenn der Kreisverkehr am Glockenplatz fertig ist. Teresa Bucher

Stadt gibt Entwarnung

Die Ehinger Sonnengasse ist bekanntlich bereits seit Monaten wegen der dortigen Baustelle für den Straßenverkehr dicht. Bevor es allerdings zum kompletten Verkehrschaos in Ehingen kommt, gibt die Stadt Entwarnung. „Wir werden erst mit der Maßnahme an der Alamannenstraße beginnen, wenn der Kreisverkehr am Glockenplatz fertig ist“, sagt Teresa Bucher vom Büro des Oberbürgermeisters.

Aktuell sorgt die Sanierung und somit die Sperrung des Glockenplatz–Kreisels zwar nicht für kilometerlange Staus in der Großen Kreisstadt, immer wieder aber führen die Wege der Ehinger Autofahrer zum Kreisel, der eben gesperrt ist. Auch die Umleitung der gesperrten Bundesstraße nach Altsteußlingen ist auf den Ausweichstraßen und in den Ortschaften spürbar.

Vollsperrung nötig

Läuft indes alles nach Plan, ist der Kreisverkehr am Glockenplatz am 27. August fertig. Am 28. August bereits soll dann die Sanierung an der Alamannenstraße beginnen, diese Maßnahme ist voraussichtlich am 9. September abgeschlossen. Dafür ist in diesem Bereich aber eine Vollsperrung des Kreisverkehrplatzes notwendig, wie die Stadt Ehingen deutlich macht.