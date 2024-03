Der SV Ringingen will seine weiße Weste verteidigen

(ai) - Als einzige Mannschaft der Kreisliga A1 im Bezirk Donau ist der SV Ringingen nach der Vorrunde noch ohne Niederlage. In Kirchen gilt es, weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Der Tabellenzweite SV Dürmentingen hat schon neun Punkte Rückstand (bei allerdings aktuell einem Spiel weniger). In dieser Saison gibt es am Ende der Punkterunde keine Relegation, so dass der zweite Tabellenplatz ohne Bedeutung ist. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: SGM Kirchen/Herbertshofen - SV Ringingen (Vorrunde 1:4). - Der SV Ringingen hat sich in der Winterpause noch zusätzlich verstärkt und hat nach wie vor die Meisterschaft im Visier. Obwohl auswärts spielend, kann der Tabellenführer am Sonntag auf dem Semmelbühl als Favorit gelten.

SV Niederhofen - KSC Ehingen (Vorrunde 2:3). - Der Gastgeber ist zwar Tabellenletzter, doch hat der SV Niederhofen vor der Winterpause mit einigen guten Ergebnissen überrascht. Der Abstand zum Mittelfeld ist noch nicht so groß, dass er nicht überwunden werden kann. Allerdings ist der KSC Ehingen sehr spielstark.

SV Betzenweiler - SGM Schmiechtal/Alb (Vorrunde 3:2). - Die Älbler haben eine überraschend schwache Vorrunde gespielt und müssen nun zulegen, um das rettende Ufer noch erreichen zu können. Doch in Betzenweiler hängen die Trauben hoch.

SV Unterstadion - SG Griesingen (Vorrunde 0:0). - Auch der SV Unterstadion ist in der Abstiegszone platziert. Remis-Spezialist SG Griesingen könnte am Sonntag ein weiteres Unentschieden anpeilen.

TSV Allmendingen - SGM Emerkingen/Ehingen-Süd (Vorrunde 1:2). - Auch das Allmendinger Punktepolster ist noch etwas dünn. Dagegen haben sich die Gäste als Aufsteiger gut in die Kreisliga A eingefügt. Mit Heimvorteil kann man dem TSV Allmendingen einen Sieg zutrauen.

SV Langenenslingen - SV Dürmentingen (Vorrunde 0:1). - Der SV Langenenslingen hat die Erwartungen bisher nicht erfüllt. Trotz Heimvorteil muss er gegen Dürmentingen eine Niederlage einkalkulieren.

FV Neufra - FV Schelklingen-Hausen (Vorrunde 2:3) - Nach schwachem Rundenstart hat sich der FV Neufra inzwischen erholt. Doch Gast FV Schelklingen-Hausen hat durch sehr gute Ergebnisse in der Testphase überzeugt und könnte auch in Neufra überraschen.