Januar

Groß ist die Freude bei der Narrenzunft Spritzenmuck und bei den Trommgesellen aus Munderkingen: Sehr, sehr kurzfristig wird das Jubiläum 100 Jahre VSAN von Weingarten an die Donau verlegt. Denn die Idee der Herren Zunftmeister Lindner aus Munderkingen und Raiber aus Ehingen, den Umzug nicht zu Fuß, sondern auf Schiffen auf der Donau stattfinden zu lassen, begeistert alle 68 Mitgliederzünfte extrem. Die Ehrentribüne wird dann an der Munderkinger Donauschleife aufgebaut, die Dixis der Büttel werden zu Amphibienfahrzeugen umgebaut und der Groggadäler kommt früher aus dem Groggensee und paddelt mit seinen Dämonen gen Munderkingen.

Februar

Keine guten Nachrichten aus dem Ehinger Rathaus. Das von OB Baumann in Auftrag gegebene Konzept zur Straßenbeleuchtung ist da. Daraus wird ersichtlich, dass die Stadt aufgrund der frühen Abschaltung der Straßenlampen rund 345,20 Euro einspart. Wären alle Ehinger Straßenlampen auf LED umgerüstet, würde das eine Einsparung von ganz vielen Tausenden von Euros bringen. Doch die Tatsache, dass es in Ehingen in den Abendstunden überall „kuharanzanachd“ ist, macht deutschlandweit Schlagzeilen. Gruftis aus ganz Europa pilgern in die dunkle Donaustadt, Hollywood entdeckt Ehingen als perfekten Drehort für die nächsten Dracula-Filme. Die Journaille aus Deutschland bezeichnet die Große Kreisstadt gar als „Neues Transsilvanien“, der Wolfertturm wird zum Sitz von Graf Dracula.

Eklat in Rechtenstein: Bürgermeister Florian Stöhr erscheint zur Fasnetsausgrabung am Glombigen versehentlich in seinem Häs der Munderkinger Belagerungs-Gruppe. Das kommt nicht gut an bei den Felsaschlotzern, die ihm den Rathausschlüssel weder an Aschermittwoch noch danach wieder aushändigen. Stöhr quittiert daraufhin seinen Dienst, Neuwahlen werden angeordnet.

Ein echtes Fußball-Fest in Ehingen. Nach erneut starkem Schneefall muss der SSV Ulm mit seinem Dritt-Liga-Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim erneut umziehen - auch die Ausweichspielstätte in Aalen ist witterungsbedingt nicht mehr zugänglich. Als einzig bespielbarer Fußballplatz in der Region verbleibt die Jubel-Arena der TSG Ehingen, die sich bereits im zurückliegenden Dezember beim letzten und einzigen am Ende im ganzen Bezirk noch ausgetragenen Amateur-Fußballspiel zwischen der TSG Ehingen und der SG Öpfingen als wintertauglich erwiesen hatte. Dieses Mal sehen die Fans sogar einen Drittliga-Knaller - zumindest einige. Denn von den anwesenden 4867 Zuschauern zahlen 4786 verbilligten Eintritt aufgrund von „Stehplätzen mit Sichtbehinderung“. Ab der vierten dichtgedrängten Reihe ist im komplett ebenerdigen Rund vom Spielfeld nichts mehr zu sehen und es wird nur noch nach Gehör gejubelt.

März

Die Umgestaltung der Groggensee-Anlage wird feierlich eingeweiht. OB Baumann spricht von einem Meilenstein für Ehingen und von einem Ort, der ganz neue Möglichkeiten zum Verweilen bietet - auch diese Nachricht wabert weit über die Stadtgrenzen hinaus. So werden Hippies auf der ganzen Welt auf den Groggensee aufmerksam und pilgern nach Ehingen. Am Groggensee entsteht ein Ort der freien Liebe, und da die Bundesregierung im März endlich auch Marihuana legalisiert, liegt fortan eine süßlich duftende Rauchwolke über dem See. Die Hippies äußern in Ehingen ihre Naturverbundenheit und baden in der Schmiech. Der Groggensee wird zu einem spirituellen Ort - sogar der Groggadäler wagt sich im Frühjahr aus dem Morast und feiert in Schlaghosen die Bewegung aus den 1960er Jahren. Mit dabei ist die 68er-Ikone Uschi Obermaier, die fortan am Groggensee wohnt.

Für die Bürgermeisterwahl in Oberdischingen findet sich wie befürchtet erstmal kein Kandidat - bis Karin Dauner aus Ulm kurz vor Bewerbungsschluss ihren Hut in den Ring wirft. „Ich kann die Gemeinde doch nicht im Stich lassen“, sagt sie, fährt bei der Kandidatenvorstellung aber nach Dischingen bei Heidenheim. Bei der Wahl bekommt sie mangels offiziellem Gegenkandidaten 40 Prozent der abgegebenen Stimmen. Nur einer schneidet besser ab: In einem anonymen Video war für Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest geworben worden, der schließlich auf 60 Prozent der Stimmen kommt. „Das ist ein klarer Auftrag der Bürger, also nehme ich die Wahl an“, sagt Wiest.

April

Kunstliebhaber und Kenner der Szene haben sich nun ein paar Monate lang die neue Skultpur am Ehinger Groggensee-Kreisel angeschaut. Da der Winter nun vorbei ist, legen die Kunstliebhaber Hand an die Skulptur des in Ravensburg geborenen Künstlers Robert Schad. „Wir müssen das ganze Ding ersteinmal entrosten“, sagt ein Kunstliebhaber und erklärt dann. „Natürlich sieht die Skultptur wie ein Liebherr-Kran aus. Wenn das Ding entrostet ist, werden wir es grundieren und, wie es sich für einen Kran aus Ehingen gehört, gelb lackieren.“

Da die Pläne für ein nachhaltiges Quartier in Allmendingen ins Stocken geraten sind, nachdem untersagt worden war, Erdwärmebohrungen durchzuführen, denkt man in dem Ort nun um. Es geht nun nicht mehr nur ums nachhaltige Heizen und eine klimafreundliche Stromversorgung, denn um diese Ziele zu erreichen, wird noch etwas Zeit ins Land ziehen müssen. Nein: Auf dem brachliegenden Gelände der alten Gärtnerei entsteht nun, bis das alles realisiert ist, ein nachhaltiges Zentrum anderer Art: Wie auf einem Streetfood-Markt kann man hier nun täglich zwischen einer Vielzahl von Wägen bummeln und bekommt, was das Herz begehrt: Unverpackt-Waren, Bienenwachstücher und selbstgestrickte Pullis, um nur eine Auswahl zu nennen. Doch für die größte Begeisterung sorgt ohnehin ein kleiner bunter Wagen mit einer großen Eistüte auf dem Dach und einer Vielzahl an nachhaltig produzierten Eissorten: In Allmendingen kann man jetzt endlich Eis essen gehen.

Mai

Noch immer klafft neben Paulas Alb in der Unteren Stadt eine riesige Baulücke. Der Schweizer Investor investiert nicht, auf dem Gelände hat sich mittlerweile ein halber Urwald entwickelt. Forscher aus der ganzen Welt pilgern nun nach Ehingen, um dieses einzigartige Stück unberührte Natur zu untersuchen. Es ist ein Mikrokosmos der ganz besonderen Art, der sich da in nur wenigen Jahren in der Unteren Stadt entwickelt hat. Die Unesco stellt das Gelände sofort in den Schutz des Weltkulturerbes, Touristen kommen nach Ehingen, um dieses einzigartige Fleckchen Erde zu bestaunen. Paulas Alb wird kurzerhand in Paulas Urwald umbenannt, im Inneren des Gasthauses können sich Gäste mit Lianen von Platz zu Platz schwingen und die Kellner sind im Tarzan-Kostüm unterwegs.

Die beiden seltenen Vögel, die kurzzeitig in Munderkingen im künftigen Baugebiet Feiler II entdeckt worden waren und die Planungen verzögert haben, sind überraschend im Stadtgebiet wieder aufgetaucht: Der Rotkopfwürger und der Raubwürger haben sich im Dachgebälk des ehemaligen Gasthauses „Löwen“ niedergelassen und brüten dort Nachwuchs aus. Daher stellen die Behörden das historische Gebäude auf unbestimmte Zeit unter Naturschutz, so dass der geplante Umbau des historischen Hauses zu einem Wohngebäude durch die Firma Jako Denkmalpflege geplatzt ist. Gerüchte, wonach die Vögel von zwei Unbekannten in einer Nacht- und Nebelaktion gezielt in dem Gebäude angesiedelt wurden, lassen sich nicht bestätigen. Auch die Firma weist jede Verantwortung von sich und beteuert in einer Pressemitteilung: „Trotz schwieriger Marktsituation wollten wir das Projekt unbedingt bauen.“

Bei der Bürgermeisterwahl in Oberstadion tritt Amtsinhaber Kevin Wiest nicht mehr an. Als Grund nennt er nicht etwa eine Doppelbelastung durch sein paralleles Amt in Oberdischingen („Das ist mit straffer Organisation schon zu bewältigen“), vielmehr sagt er: „Ich habe in Oberstadion alles erreicht und suche eine neue Herausforderung, gerne mit Verantwortung für mehr Bürger.“ So tritt Karin Dauner als einzige Bewerberin an, sie wartet bei der Kandidatenvorstellung jedoch vergeblich vor der Gemeindehalle in Unterstadion. Dank eines anonymen Videos, das während des Wahlkampf auftaucht, wird Kevin Wiest mit 53 Prozent der Stimmen wiedergewählt. „Ich sehe das als überwältigenden Vertrauensbeweis der Bürger und nehme die Wahl an“, sagt Wiest.

Juni

Das Marktplatz-Open-Air in Ehingen steigt und wird zu einem monumentalen Erfolg. Während Ben Zucker am Donnerstag die Massen rockt, wird das Publikum am Samstag absolut umgehauen. Zuerst tritt die Spider Murphy Gang auf und danach rockt Status Quo. Die Jungs haben aber noch zwei Special Guests im Gepäck, die die Menge in Ehingen ausflippen lassen. Mick Jagger und Keith Richards von den Rolling Stones stehen plötzlich auf der Bühne und rocken die ganze Nacht. „Wir wohnen seit März mit Uschi Obermaier in einem Zelt am Groggensee. Als wir die Klänge von Status Quo vernommen haben, dachten wir, wir latschen mal die Bahnhofstraße hoch“, sagt Jagger. Als dann der Song „Satisfaction“ über den Ehinger Marktplatz wummert, hat auch hier die freie Liebe keine Grenzen mehr.

Das spüren die Parteien auch bei den Kommunalwahlen. Fast alle Wahlzettel in Ehingen sind ungültig, weil die Wählerinnen und Wähler überall Blumen auf die Zettel malen und zusätzlich Namen wie Jimi Hendrix, Jim Morrison, John, Paul, George und Ringo und Andy Warhol dazu schreiben. Flower Power wird wieder zum Modeideal, Politiker wie der Ehinger Manuel Hagel lassen sich ihre Haare lang wachsen und tragen knallbunte Anzüge sowie Blumenkränze im Haar.

Tristesse bei den örtlichen Bierbrauern. Der Bier-Umsatz im Juni fällt im Vergleich zu den Juni-Monaten der Vorjahre dramatisch ab und das obwohl eine allgemeine deutschlandweite Bier-Krise nicht erkennbar ist. Viele Experten rätseln lange vergeblich über das regionale Phänomen des immens zurückgegangenen Bierkonsums im Juni in der Region rund um Ehingen, ehe schlussendlich doch noch der Groschen fällt und die Bierbrauer zumindest für die Zukunft wieder etwas aufatmen können: Schuld sind die fehlenden Relegationsspiele der Fußballvereine aus den Kreis- und Bezirksligen inklusive Bierduschen und anschließenden mehrtägigen extrem hopfenhaltigen Aufstiegsfeierlichkeiten. Durch die im Sommer erfolgende Umstellung der Fußballbezirke wurden im Jahr 2024 alle Relegationsspiele ausgesetzt - zum Glück für die Bierbrauer ist das Comeback der Relegationsspiele für 2025 wieder angedacht.

Juli

Das Projekt am Lammberg ist fertig. Nun ist auch klar, welche Art von Gastronomie ins Erdgeschoss einziehen wird. Durch das Marktplatz-Open-Air hat sich die Musikstadt Ehingen schnell einen brutalen Ruf in der Szene erarbeitet. Am 15. Juli eröffnet am Lammberg das Hard-Rock-Cafe Ehingen, die T-Shirts mit selbigem Aufdruck sind binnen weniger Minuten ausverkauft.

Munderkingen ist seit einem guten halben Jahr stolz auf sein in neuem Glanz strahlendes Rathaus - jetzt aber häufen sich die Schönheitsfehler: Dafür verantwortlich sind Störche mit ihren Hinterlassenschaften. Ähnlich sieht es beim Spital-Mittelbau und anderen historischen Gebäuden in der Innenstadt aus. Der Gemeinderat beschließt daraufhin, die Altstadt mit einem Dach zu überspannen - aus Glas, versteht sich, damit man die Störche als Wahrzeichen der Stadt weiterhin sieht. Ferner erhält das Dach auf der Unterseite eine Sprenkleranlage, die bei starker Rauchentwicklung sofort auslöst und Großbrände verhindern soll. Damit dürften sich die 3,5 Millionen Euro Kosten bald amortisiert haben.

Die Neuwahl des Bürgermeisters von Rechtenstein steht an. Obermarchtals Amtsinhaber Martin Krämer nimmt sich seinen Kumpel Kevin Wiest zum Vorbild und kandidiert für den Nebenjob in der Nachbargemeinde. Die geplante Kandidatur von Karin Dauner klappt nicht, weil sie ihre Bewerbungsunterlagen persönlich im Rathaus abgeben will, aber die Ortschaft nicht findet. Trotzdem scheitert Krämer, weil - man ahnt’s - Video-Kandidat Kevin Wiest mit sieben Stimmen Vorsprung siegt. Krämer verzichtet trotz des knappen Ergebnisses auf einen Einspruch.

August

Die riesige Photovoltaikanlage bei Altheim wurde in Rekordzeit fertiggestellt. Doch schon kurz nach der Inbetriebnahme fällt auf: Die Menge an erzeugtem Strom kann gar nicht abtransportiert werden, vor allem nicht an den warmen Sonnentagen im August, an denen die Sonne unablässig herab scheint. Der Bürgermeister, der Anlagenbesitzer und die Bevölkerung beschließen gemeinsam, den überschüssigen Strom fürs Freizeitvergnügen zu verwenden: Und so fahren die Altheimer von jetzt an, wenn die Sonne scheint, auf einer kleinen Go-Kart-Bahn unter den riesigen Modulen um die Wette. Und das alles umsonst. Denn der überschüssige Strom, der für die Go-Karts verwendet wird, ist ja ein Geschenk der Sonne.

September

Auch Rottenacker wählt seinen Bürgermeister. Als sich kein Nachfolger für Karl Hauler findet, beschließen Martin Krämer und Kevin Wiest bei einem Versöhnungs-Bierchen im „Kreuz“ in Obermarchtal ein Novum: Sie bewerben sich als Doppel-Spitze für Rottenacker. Dank einer Lücke im baden-württembergischen Kommunalgesetz geht das. Karin Dauner verzichtet auf eine Kandidatur. Sie will sich den Ort anschauen, stellt aber auf der A7 fest, dass Rottenburg nun doch zu weit weg ist. Tatsächlich werden Krämer/Wiest mit zehn von zwölf abgegebenen Stimmen als Deutschlands erstes Bürgermeisterpaar gewählt. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen lehnt einen Einspruch von Hans Rieger, Bürgermeister von Hausen am Bussen und Unterwachingen, ab. Rieger sieht seinen Titel „Kubikschultes“, den er für seine parallelen Amtszeiten in Emerkingen, Unterwachingen und Hausen am Bussen erhalten hat, durch den vierfachen Bürgermeister Kevin Wiest in den Schatten gestellt.

Oktober

Das Verwaltungsgericht Mannheim erklärt nach einer Klage auch das neue Vergabeverfahren der Gemeinde Öpfingen für die 24 Bauplätze im Baugebiet Halde für unzulässig. Der Gemeinderat resigniert daraufhin und beschließt die Vergabe im „Windhundverfahren“ - sprich: Wer sich zuerst bewirbt baut zuerst. Schon eine Woche vor Beginn der Bewerbungsfrist errichtet ein örtliches Flaschnereiunternehmen vor dem Rathaus ein Zelt mit Blechdach, mobiler Küche, WC und illegalem Abwasserkanal. Als das bekannt wird, kommt es in der Nacht zum Tag X auf dem Rathausplatz zu Tumulten zwischen den 136 weiteren Übernachtenden und besagtem Flaschner. Dieser wird dadurch in der Reihe ganz nach hinten geworfen. Seinem anschließenden Einspruch gegen die Bauplatzvergabe gibt das Verwaltungsgericht Sigmaringen statt. Daraufhin hebt der Gemeinderat das Bebauungsplanverfahren „Halde“ auf und plant aufgrund des offenbar enormen Potenzials an Stelle des Baugebiets einen Campingplatz. Bürgermeister Andreas Braun tritt dennoch entnervt von seinem Amt zurück.

November

Endlich feiert sie Eröffnung: die neue Regio-S-Bahn. Zu verdanken hat die Region das allerdings nicht dem Bund oder der Bahn, sondern den Schülerinnen und Schülern der Gewerblichen Schule. Die haben sich Inspiration von Edmund Stoiber und seinem Transrapid geholt. Im Unterricht haben die angehenden Handwerkerinnen und Handwerker das geschaffen, was in München nie möglich war. In nur zehn Minuten sind Reisende so ab jetzt von Ehingen aus in Ulm und in die andere Richtung am Stuttgarter Flughafen. Zur Eröffnung dieses Jahrhundertprojekts fährt nicht nur Winfried Kretschmann im Zug vor. Unter den Delegationen aus der ganzen Welt befindet sich auch eine aus Bayern - mit dabei Edmund Stoiber, der sich eine Träne aus dem Augenwinkel wischt und bei der Schule eine Verbindung zum Münchner Flughafen in Auftrag gibt. Die Baugenehmigung zu bekommen, ist ebenfalls kein Problem. Denn erst im Oktober hat die Anti-Bürokratie-Delegation wichtige Hürden für dieses bahnbrechende Bauwerk beseitigt.

Dezember

Für die Bürgermeister-Neuwahl in Öpfingen findet sich kein Kandidat, zumal Karin Dauners Bewerbung im Briefkasten des Rathauses in Äpfingen landet. Auf Vorschlag von Bürgermeister Kevin Wiest fusionieren Oberdischingen und Öpfingen zu einer Gemeinde mit Öpfingen als Hauptort und ihm als Bürgermeister. Ortsvorsteher von Oberdischingen wird nach einer verlorenen Wette Kurt Auberer. Vierfach-Bürgermeister Kevin Wiest verrät seinem Kumpel Martin Krämer bei einem Bierchen im „Kreuz“ stolz: „Jetzt bin ich für fast so viele Bürger verantwortlich wie in einer Großen Kreisstadt.“