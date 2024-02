Endlich ist es wieder soweit - Ehingen befindet sich fest in Narrenhand. Am Höhepunkt der Fasnet, dem Glombigen Donnerstag, steht hier ein närrisches Programm auf der Tagesordnung: Schülerbefreiung, Kinderfasnet, Besuche in unserer Redaktion, Schauspiel der Büttel und die Ausgrabung des Groggadälers sind nur einige der Highlights, die die Fasnetsbesucher heute erwarten.

In unserem Blog findet ihr Videos, Bilder und Eindrücke vom närrischsten aller Tage in Ehingen - Verzeihung, Kügeleshausen. Kügele Hoi!

Die ganze Stadt steht Kopf - überall haben die Narren die Macht übernommen. Die Karte zeigt, wo welche Veranstaltungen stattfinden und wo es sich am besten feiern lässt. (Foto: Nik Johannsen )

++ 12 Uhr: Freibier für die Narren

Nach der aufregenden Schülerbefreiung gibt es für die Narren eine Verschnaufpause. Die Berg-Brauerei spendiert Bier, Leberkäs- und Käsewecken. Mit dieser Stärkung können sie dem Rest des Tages getrost entgegentreten!

Bei der Brauereifamilie bedankte sich Zunftmeister Volker Raiber. (Foto: Verena Pauer )

++ 10 Uhr: Die Schüler sind befreit

Überall in der Stadt haben die Narren die Kinder aus den Schulen befreit. Auch in der Grundschule im Alten Konvikt öffneten die Narren die Türen und auch die Stadtkapelle lockte die Kinder auf die Gänge. Dort wurde dann ausgelassen gefeiert, geschunkelt und gesungen. Schluss mit Lernen und Hausaufgaben. Die Stadt ist jetzt in Narrenhand!

Das war der Glombige Donnerstag 2023

