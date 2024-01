„Der Glaube ist da!“, gibt sich Johannes Hübner vor dem Auswärtsspiel des Team Ehingen Urspring am Samstag, 20. Januar (Tip-Off: 19 Uhr), in Frankfurt positiv gestimmt. „Natürlich nagt das ein bisschen an einem - aber die Jungs sind mental tough“, ergänzt der Coach bezüglich der Stimmungslage im Team nach der erneut ärgerlichen, weil knappen, Niederlage am vergangenen Wochenende. Nach dem 70:79 gegen Leitershofen hatte Hübner bereits gehadert: „Die Chance zum Sieg war da mit der Führung nach der Halbzeit - solche Spiele müssen wir jetzt dann auch mal holen.“

Den nächsten Anlauf auf den fünften Saisonsieg nimmt das Team Ehingen Urspring, das ohne Henning Ballhausen nach Frankfurt fahren wird, nun am Samstagabend auf dem Court der „Basketball City Mainhatten“. Adam Thoseby war bereits im Spiel gegen Leitershofen angeschlagen, wurde unter der Woche im Training zwar geschont, bleibt aber für das Duell mit den Hessen dennoch weiterhin vorerst fraglich.

Videoanalyse vor dem Frankfurt-Spiel

Vorbereitet hat man sich auf das Spiel gegen die Fraport Skyliners Juniors unterdessen noch unter anderem am Donnerstagabend mit einer intensiven Videoanalyse des Hinspiels. Johannes Hübner packte im Foyer der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium den Beamer aus und zeigte seinen Spielern Szenen aus der ersten Begegnung der beiden Teams.

Anfang Dezember feierte das Team Ehingen Urspring einen überzeugenden 79:58-Heimsieg, allerdings rechnet Coach Hübner am Samstag mit einem anderen Gegner. „In Heimspielen setzen sie immer mehr beziehungsweise andere Spieler ein“, weiß der Trainer um die enge Verzahnung des Frankfurter ProB-Kaders mit dem ProA-Kader. Beim letzten Aufeinandertreffen hatte die „erste“ Mannschaft zeitgleich ein ProA-Spiel und Frankfurt reiste nur mit kleinem Kader nach Ehingen. An diesem Wochenende sind die Hessen in der ProA erst am Sonntag gefordert.

Warnung vor Trevian Bell

Immerhin konnte Johannes Hübner in seiner Videoanalyse den Spielern aus dem Hinspiel einiges Positives mit auf den Weg geben: „Wir haben gesehen, was damals gut funktioniert hat - das wollen wir natürlich wiederholen.“ Playmaker Valtteri Mervola lief seiner Zeit mit 24 Punkten zu großer Form auf, zudem dominierte das Team Ehingen Urspring mit einer Bilanz von 31:15 bei den Rebounds klar die Bretter.

Lediglich Trevian Bell konnte die Ehinger Defensive mit seinen 20 erzielten Punkten vor einige Probleme stellen - wenig verwunderlich warnt daher Coach Hübner auch dieses Mal wieder vor dem 25-jährigen US-Amerikaner: „Er ist ihr bester Scorer.“ Der Guard legt im Schnitt 16,1 Punkte und 5,4 Rebounds pro Spiel auf und ist neben seinen Offensiv-Fähigkeiten auch dafür bekannt, in knappen Partien in der Crunchtime Nervenstärke zu zeigen. Die Favoriten-Rolle liegt sicher bei dem heimstarken Play-Off-Kandidaten aus Hessen, dennoch warnt auch Skyliners Juniors Head-Coach Sepehr Tarrah vor dem Spiel: „Ehingen ist definitiv besser als es die Tabelle zeigt. Sie sind sehr gefährlich in der Zone, weshalb wir defensiv gut stehen müssen. Wir wollen von Anfang an wach sein, aggressiv spielen und unseren Homecourt schützen.“