Der erlösende Befreiungsschlag

Am Ende einer für Johannes Hübner „sehr emotionalen Woche“ kannte die Freude beim Team Ehingen Urspring keine Grenzen. Strahlende Gesichter wohin man am Samstagabend in der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium auch blickte. Erleichterte Trainer, glückliche Spieler und lautstark feiernde Fans. „Das Zusammenrücken seit dem offenen Brief spürt man in der Halle und das ist toll“, machte der Head-Coach aus seinem Herzen keine Mördergrube.

Grund für die gelöste Stimmung: ein doppelter Paukenschlag! Das Team Ehingen Urspring besiegte nach einem imponierenden Kraftakt den favorisierten Tabellenvierten BBC Coburg mit 94:90 - und da die Konkurrenten im Abstiegskampf aus Breitengüßbach und Villingen-Schwenningen ihre Parallelspiele jeweils nicht gewinnen konnten, ist das rettende Ufer zum sportlichen Klassenerhalt in Ehingen ganz nah gerückt. Ein weiterer eigener Sieg genügt nun, um das Abstiegsgespenst definitiv endgültig aus eigener Kraft zu vertreiben. Und selbst wenn kein eigener Erfolg mehr folgen sollte, muss die Konkurrenz die verbleibenden drei Saisonspiele jeweils immer allesamt zwingend gewinnen, um an der aktuellen Rangfolge überhaupt noch etwas ändern zu können.

Dementsprechend groß war in Ehingen auch die Erleichterung, als Daniel Zacek sieben Sekunden vor dem Ende des Spiels den erlösenden Freiwurf zum 94:90 verwandelte. „Wie der Ball bei uns in der ersten Halbzeit durch die Reihen gelaufen ist, war teilweise der schönste Offensiv-Basketball der ganzen Saison von uns“, analysierte ein sichtlich zufriedener Johannes Hübner das Spiel anschließend.

Den widrigen Umständen getrotzt

Dabei meinte es das Schicksal im Vorfeld des Kräftemessens mit Coburg einmal mehr nicht besonders gut mit den Hausherren. Kapitän Vincent Neugebauer und Routinier Adam Thoseby konnten unter der Woche nicht trainieren, Co-Trainer Oliver Heptner meldete sich ebenfalls krank und „die NBBL-Spieler sind am Limit - das war diese Woche daher mehr so ein durchhalten bis zum Wochenende, um dann noch mal alles rauszuhauen“, ergänzt Johannes Hübner.

Angepeitscht von über 500 Zuschauern legte das Team Ehingen Urspring bereits vor dem Seitenwechsel mit einer engagierten Leistung auf beiden Seiten des Spielfeldes den Grundstein zum Sieg. Angeführt von einem im zweiten Viertel heiß laufenden Adam Thoseby (insgesamt 25 Punkte) setzten sich die Gastgeber zwischenzeitlich bis auf 14 Punkte ab (51:37/19.).

Topscorer Adam Thoseby

Abschütteln ließen sich die treffsicheren Coburger (72 Prozent Trefferquote aus dem Feld) allerdings die ganze Spielzeit über nicht wirklich. Mit 52:45 ging es in die Halbzeitpause, nach drei von vier Vierteln führten die Gastgeber mit 74:64.

Im Schlussviertel warfen die Gäste dann nochmals alles in die Waagschale und kamen Punkt um Punkt näher. In einer spannenden Schlussphase saß Coburg dem „Team in green“ buchstäblich im Nacken, kam eine Minute vor Schluss bis auf zwei Punkte heran (90:88), doch Topscorer Adam Thoseby hatte mit seinem fünften erfolgreich verwandelten Dreier die passende Antwort parat (93:88) und sorgte so für den finalen Ehinger Freudentaumel.