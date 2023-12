Der Abfallkalender 2024 wird verschickt

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft verschickt ab sofort den Abfallkalender 2024 an 85.000 Haushalte, Gewerbetriebe, Vereine und andere Institutionen im Alb-Donau-Kreis. Der Abfallkalender informiert laut Mitteilung aus dem Landratsamt individuell für die konkrete Adresse des Empfängers über folgende Termine: Abfuhr Restmüll, Abfuhr Bioabfall, Abholung Gelber Sack, Straßensammlung Papier (Vereinssammlungen), Straßensammlung Hecken- und Baumschnitt (ein Termin im Frühjahr, einer im Herbst), Problemstoffannahme (einmal im Quartal im Entsorgungszentrum, der Abfallkalender nennt die Termine des nächstgelegenen Entsorgungszentrums)

Jeder Haushalt erhält seinen auf seine Adresse bezogenen Abfallkalender mit der Post und kann ihn zudem bereits jetzt auch online im Bürgerportal auf der Homepage der Abfallwirtschaft abrufen unter www.aw-adk.de (Kunden-Login). Hier lassen sich ohne Zugangsdaten die Abfuhrtermine für alle Abfuhrbezirke im Landkreis aufrufen, es muss nur eine passende Adresse eingegeben werden. Die Abfallkalender lassen sich auch ausdrucken oder in digitale Terminkalender exportieren.

Mit den individuellen Zugangsdaten im Anschreiben zum Abfallkalender kann man im Bürgerportal direkt mit der Abfallwirtschaft in Kontakt treten und Dienstleistungen in Anspruch nehmen - etwa Gebührenbescheide abrufen oder die Sperrmüll-Abholung für verschiedene Fraktionen in Auftrag geben.

Für Smartphones gibt es die Bürger-App, mit der man sich an seine Abfuhrtermine erinnern lassen kann. Sie ist für iPhones im App Store und für Android-Geräte im Google Play Store u.a. mit dem Suchbegriff „Bürger-App Alb-Donau-Kreis“ zu finden.

Wichtig: Aufgrund von Tourenoptimierungen kann es für 2024 Änderungen der Abfuhrtage für Restmüll, Bioabfall und den Gelben Sack in einzelnen Kommunen geben.

Zusammen mit dem Abfallkalender wird die neue Ausgabe des Abfall Kompass verschickt. Die vierseitige Kundenbroschüre informiert in gedruckter Form kompakt und übersichtlich über wichtige Themen der Abfallwirtschaft. In der aktuellen Nr. 4 sind das u.a. die Entsorgung von Grüngut und Sperrmüll.