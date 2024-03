Auch wenn die Fans mit Kritik an Trainer und der teilweise gezeigten Leistung der Mannschaft in der bisherigen Saison beim „Zukunftsgespräch“ des Team Ehingen Urspring am Dienstagabend nicht gerade sparsam umgingen, hat Head-Coach Johannes Hübner den Austausch im Foyer der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium als „positiv“ erlebt: „Der Abend hat gezeigt, dass die ganze Sache den Leuten schon viel bedeutet!“

Der Übungsleiter stellte sich vor Ort direkt der nicht immer fundierten Kritik der Anhängerschaft, entkräftete einen Teil davon sachlich, erkannte selbstkritisch auch einige Fehler wie etwa die gefloppte Verpflichtung von Kerry Richardson an, und bemerkt nachträglich auch: „Natürlich hat in dieser Saison auch uns Trainern nicht immer alles gefallen.“ Dass das Team Ehingen Uspring auch mit dem von den Fans oftmals vermissten „Herzblut“ spielen kann, bewies die junge Mannschaft am vergangenen Wochenende.

Derby-Sieg als Motivation

Nach großem Kampf konnte der ewige Rivale aus Ulm mit 94:80 besiegt werden. „Wir wollen die gute Stimmung und den Schwung aus dem Derby-Sieg natürlich mitnehmen“, blickt Johannes Hübner der direkt mindestens genauso schwierigen nächsten Aufgabe gegen BBC Coburg am Samstag, 16. März, um 18 Uhr in der heimischen JVG-Halle entgegen. Ein Team aus den Top-4 der Liga, das Johannes Hübner als „große Herausforderung“ einschätzt. „Sie haben eine hohe Dreier-Quote, daher müssen wir ihre Werfer gut verteidigen“, analysiert der Coach im Vorfeld den kommenden Gegner. „Wir haben aber einen Plan und haben auch einiges ausgemacht, wo wir sie attackieren können“, gibt sich Hübner trotz der klaren Außenseiterrolle optimistisch: „Wir haben gegen Ulm und Frankfurt gezeigt, dass wir auch gegen starke Mannschaften gewinnen können.“

Verletzungspech bleibt dem Team Ehingen Urspring treu

Allerdings blieb das Team Ehingen Urspring auch in dieser Woche wieder einmal nicht von Rückschlägen verschont. Das Verletzungspech zieht sich weiter wie ein roter Faden durch die gesamte Saison.

„Nicht so schlimm wie befürchtet“, kann Johannes Hübner immerhin in Sachen Vincent Neugebauer vermelden. Nachdem der Center am Samstag noch während des Spiels gegen Ulm mit Verdacht auf Knöchelbruch ins Krankenhaus gebracht wurde, besteht sogar die winzige Hoffnung auf einen Einsatz des Kapitäns am Samstag - allerdings konnte Vincent Neugebauer unter der Woche nicht ein Mal trainieren, ebenso wie Routinier Adam Thoseby aufgrund von Krankheit. Definitiv beendet ist die Saison hingegen für Philip Schneck, der sich ebenfalls im Spiel gegen Ulm verletzte und sich vermutlich einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

NBBL-Playoff-Spiel drei gegen Jena am Sonntag

Während der FC Bayern Basketball und Kickz IBA München ihr Viertelfinal-Ticket in den NBBL-Playoffs durch klare 2:0-Siege bereits am vergangenen Wochenende lösen konnten, muss das Team Urspring genauso wie der potenzielle Viertelfinalgegner BBA Ludwigsburg nachsitzen. Nach dem 78:67-Erfolg im ersten Playoff-Duell gegen Medipolis SC Jena musste sich die U19-Klosterequipe in Thüringen knapp mit 67:71 geschlagen geben - die Entscheidung über das Weiterkommen in der Best-of-three-Serie fällt somit am Sonntag, 17. März (16 Uhr), in der Junge-Halle in Urspring.

Zuvor startet um 13.30 Uhr an gleicher Stelle das JBBL-Team in seine Playoff-Runde gegen die RheinStars aus Köln. Dabei gilt es für das Team von Coach Jakob Burger, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel eine Woche später in Köln zu erarbeiten, da die erste Playoff-Runde beim U16er-Jahrgang in klassischer Hin- und Rückspiel-Additionszählweise ausgetragen wird.