Mit einem Besucherrekord hat die Werkschau von Reiner Schlecker in der Städtischen Galerie in Ehingen begonnen. Der größte Raum im ersten Obergeschoss reichte bei der Vernissage für den Andrang an Menschen nicht aus, die sich noch in Nebenräumen und auf dem Flur tummelten. Nach Schätzung von Volker Sonntag von den Kunstfreunden Ehingen mögen es 200 Personen gewesen sein, die Schleckers Arbeit unter dem Titel „Opusculum magnum“, sozusagen das Kleine groß werden lassen, sehen, den Künstler treffen und hören wollten.

Sie bekamen für ihre Teilnahme etwas geboten. Es war ein Happening verbaler Art, das Schleckers Lust am künstlerischen Schaffen und seine humorige Betrachtung und Verarbeitung von Alltagsszenen, gerne in urigen Kneipen am Stammtisch, wie es diesen derzeit nur noch in geringer Ausprägung geben mag, darstellt. Übertroffen werden mag die Performance des Neu-Ulmers (Jahrgang 1958) vielleicht bei der Finissage, zu der Oberbürgermeister Alexander Baumann als Begrüßungsredner für Freitag, 26. April, um 19.30 Uhr einlud. Dann wird zur musikalischen Begleitung ganz offiziell Reinhold Krezel anwesend sein, der mit Schlecker um den Jahrtausendwechsel einen Krimi in Comicform entwickelt hatte, dessen Gemälde mit Bildtexten nun in Großformat die Wände im gesamten ersten Stockwerk der Galerie einnehmen. „Der Maulwurfsmann - Ein Sommerkrimi“, der ursprünglich in ein DIN A5-Heftchen passte, wird in der Ausstellung als „reloaded Version“ präsentiert, zu der Reinhold Krezel in Abstimmung mit Schlecker noch eine aktuelle Videozusammenfassung schnitt. Der Comic dreht sich um eine einbetonierte Wasserleiche und den zuständigen Kommissar, der neben der Aufklärung noch sein Privatleben meistern muss.

Reiner Schlecker studierte Mitte der 1980er-Jahre an der Kunstakademie Stuttgart, gewann den oberschwäbischen Kunstpreis, erhielt mehrere Stipendien und war 2007 Preisträger des Kunstvereins Neu-Ulm, um nur einiges aus seiner Vita zu nennen. Er malt, formt Skulpturen, nennt sich aber auch Geschichtenerzähler und einen überzeugten Provinzler. Eine eindrückliche Kostprobe über eine Stammtischszene mit internationaler Besetzung gab es am Sonntagvormittag von Schlecker zur Vernissage, nach dem vorangegangenen Kirchgang und Gasthausbesuch, „so wie sich das gehört“, sagte der Künstler.

Schlecker scheint traditionelle Rituale zu schätzen, aber ohne Bierernst, was seine Ausstellung mit immer wieder vorkommenden Bierflaschen bezeugt. Schließlich ist Ehingen Bierkulturstadt, betonte der Künstler. Er wählte aber Flaschen des Augsburger Hopfengetränks „Hasenhell“, was zu den Skulpturen im zweiten Ausstellungsstockwerk passt. Dort nehmen Hasen-Bronzen in Handgröße einen gesamten Raum ein. Es sind Stallhasen, mit denen sich Schlecker, der in Illertissen mit dem bekannten Tiermarkt aufwuchs, versöhnt habe. Bei seiner zwanglosen Führung ging er auf Protesthasen mit Demoschildern ein. Andere behandeln die Themen Liebe, Leben in der eigenen Blase, den Lauschangriff, wobei unzählige Hasendarstellungen und Aussagen diesen Raum unter der Überschrift „Hasenwahnsinn“ füllen.

Riesige Wasserfarbenkästen nehmen einen weiteren Raum ein. Das Hippieleben kommt vor. Ein Zimmer gehört den Katzen, die für Katzenjammer stehen. Ein Raum ist voll mit Insektenplastiken, wo sich der Spruch findet, „endlich etwas Leichtes“, denn noch vor der Tür auf dem Flur verarbeitet der Mittsechziger seinen oberschwäbischen Kunstpreis, den ihm einst ein Honoratior übergab, der für den Satz bekannt sei, „fanget de Langhoarige ond spannet se ei“. Das Kunstwerk „Der alte Sack“ wirkt selbsterklärend. An anderer Stelle auf dem Flur komme Putin vor, betont Schlecker. Diese Werke tragen die Titel „Die Falken sind wieder unterwegs“ und „Der Falke ist wieder unterwegs“. Schon unter den Hasen zeigen sich ein paar Machthabende. Mit seinem Bürsten gegen den Strich erfüllt Reiner Schlecker den fundamentalen Künstleranspruch, zum Nachdenken anzuregen. Es gibt sehr viel zu sehen. Regulär ist die Galerie am Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet, dann können auch private Führungen unter 07391/7714375 vereinbart werden.

