Einmal im Jahr, am ersten Freitag im März, findet der Weltgebetstag der Frauen statt. Jedes Jahr nehmen allein in Deutschland rund 800.000 Menschen daran teil. In diesem Jahr gab es im Vorfeld Debatten um diesen Tag, denn die Texte kommen aus den palästinensischen Gebieten. Dadurch ist der ökumenische Weltgebetstag wohl so politisch wie nie zuvor. Denn der schreckliche Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober ist noch nicht lange her und die Offensive Israels in Gaza als Reaktion läuft noch immer.

In jedem Jahr wird das Augenmerk auf die Situation und die Not von Frauen in einem anderen Land gelegt. Mit den Spenden aus der Kollekte werden Projekte aus aller Welt finanziert. Dass der kommende Weltgebetstag am 1. März besonders brisant ist, sagt auch Sigrid Gron aus Munderkingen, die an den Vorbereitungen für diesen Tag im Kirchenbezirk Blaubeuren beteiligt ist.

Dass die Texte gerade in diesem Jahr von palästinensischen Frauen erstellt wurden, sei allerdings reiner Zufall. Es seien stets Frauen aus ganz verschiedenen Ländern rund um den Globus, die das Gottesdienstheft ausarbeiten. „Schon vor sieben Jahren wurden die Palästinenserinnen beauftragt, die Liturgie zu erstellen.“

Ein Band des Friedens soll am 1. März um die Welt gehen, so das diesjährige Motto. Sigrid Gron ist es wichtig zu betonen: „Die Liturgie haben nicht die Hamas erstellt, sondern christliche Frauen in den palästinensischen Gebieten.“

Dennoch gab es bereits im Vorfeld Debatten, sogar der Vorwurf des Antisemitismus stand im Raum. In Deutschland wurde die Liturgie aus dem palästinensischen Gebiet, die als Grundlage für Tausende von ökumenischen Gottesdiensten zum Weltgebetstag dient, mit Blick auf die Ereignisse in Israel und dem Gaza-Streifen seit dem 7. Oktober aktualisiert.

„Auch das Plakat, Postkarten und Einladungsflyer mit dem Motiv einer jungen palästinensischen Künstlerin wurden geändert, da der Vorwurf, sie sei Hamas-freundlich, nicht ausgeräumt werden konnte“, erklärt der Vorstand des Weltgebetstages der Frauen in Deutschland und betont: Mit der Aktualisierung des Materials trage man einer zunehmend polarisierten Diskussion zum Nahostkonflikt in Deutschland Rechnung.

Doch auch nach den Aktualisierungen kam es zu Debatten. Nicht zuletzt das palästinensische Komitee zeigte sich enttäuscht angesichts der Veränderungen. „Für die einen wurde ,zu viel’ aktualisiert, für die anderen wurde ,zu wenig’ aktualisiert, je nach eigener Lebensgeschichte, Prägung und theologischen Haltung“, heißt es in einem Infobrief der Württembergische Arbeitsgemeinschaft christlicher Frauen für den Weltgebetstag. Darin wird auch betont, dass es sich beim Großteil der Aktualisierungen um Ergänzungen und nicht um Streichungen handelt.

Trotz allem gemeinsam beten

Es sei wichtig, „dass wir uns durch diese verschiedenen Meinungen nicht davon abbringen lassen, gemeinsam für die Menschen im Nahen Osten zu beten - mit einem weiten Blick, mit einem weiten Herzen, mit einer respektvollen Haltung gegenüber den Menschen, die eine andere Position vertreten. Die Menschen im Nahen Osten brauchen dringend unser Gebet“.