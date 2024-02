Nicht nur Team Ehingen Urspring Team-Leader Daniel Zacek, der das Basketball-Spielen einst in Schwenningen erlernte und familiär immer noch eng mit der Schwarzwald-Metropole verbandelt ist, spricht vor dem Duell gegen die Black Forest Panthers am Samstag von einem Do-or-Die-Spiel. Als gar „wichtigstes Saisonspiel“ beschreibt es sein Head-Coach Johannes Hübner, der klar macht: „In Schwenningen gilt es, alles aufs Feld zu bringen, was wir haben.“

Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht die Brisanz des ProB-Spiels zwischen dem Team Ehingen Urspring und den Panthers aus Villingen-Schwenningen am Samstag, 3. Februar, um 19 Uhr, in der Sporthalle am Deutenberg in Schwenningen. Zwischen Platz elf und Platz zwölf des 14er-Feldes klafft eine große Lücke. Am Ende des dichtgedrängten Mittelfeldes liegt derzeit die BBA Ludwigsburg als Elfter mit 16 Punkten. Bereits vier Siege weniger auf dem Konto und damit acht Punkte Rückstand hat das dahinter platzierte Team Ehingen Urspring.

Trio im Abstiegskampf

Neben der Mannschaft um Daniel Zacek bilden somit der TSV Tröster Breitengüßbach und die Villingen-Schwenningen Panthers ein Trio, das gegen den Abstieg kämpft - wobei voraussichtlich nur ein Team davon das rettende Ufer erreichen wird, während für zwei Teams am Ende der Saison der sportliche Abstieg droht.

„Wir müssen den Abstiegskampf annehmen und ein anderes Gesicht zeigen als letzte Woche“, macht Johannes Hübner deutlich, dass es am Sonntag um eine echte Herkules-Aufgabe geht. Mit einem Sieg könnte das Team Ehingen Urspring das aktuelle Tabellenschlusslicht der ProB gleich doppelt auf Distanz halten: man hätte direkt zwei Siege mehr auf der Habenseite und sich bei Punktegleichstand am Ende der Saison auch den Vorteil im direkten Vergleich gesichert - ein wichtiger Faktor, den man sich durch den bislang einzigen Sieg in diesem Kalenderjahr auch bereits in Breitengüßbach sichern konnte.

Um im direkten Vergleich gegenüber den Schwenningern die Nase nach dem 77:65 im Hinspiel vorne zu behalten, dürfte sich das Team Ehingen Urspring maximal eine Niederlage mit elf Punkten leisten - gespielt wird beim „Team in green“ allerdings ganz klar auf Sieg, daran lässt Head-Coach Johannes Hübner keinen Zweifel aufkommen.

Gute Stimmung im Team

Hoffnung auf einen Sieg nährt dabei auch die personelle Situation in Urspring. „Es sieht zumindest besser aus als letzte Woche“, berichtet der Trainer. Bis auf Routinier Adam Thoseby konnten alle Spieler unter der Woche mit der Mannschaft trainieren. Der Australier befand sich nach seiner zuletzt verletzungsbedingten zweiwöchigen Pause bis Freitag noch im individuellen Aufbautraining. „Wir hoffen natürlich, dass er spielen kann“, ergänzt Hübner, der in der vergangenen Woche in der Vorbereitung auf das immens wichtige Spiel versuchte, einen Mix zwischen „klaren Worten zum Auftreten beim letzten Spiel“ und dem „Besinnen auf die eigenen Stärken“ zu finden.

Nach den eher niederschmetternden Ergebnissen zuletzt, ist das extrem junge Team derzeit auch mental gefordert: „Die Stimmung am Dienstag, als wir nach den zwei Niederlagen (in ProB und NBBL - Anm. Red.) das erste Mal als ganzes Team wieder zusammenkamen, war aber gut und wir haben auch gut trainiert.“

Panthers mit Nachverpflichtungen

Auch beim Gegner ist man sich derweil um die Brisanz des bevorstehenden Liga-Duells bewusst. Die Black Forest Panthers haben ein turbulentes Jahr 2023 inklusive Insolvenzantrag, Abstieg aus der ProA und Neustart in der ProB hinter sich, von dem sich die Schwarzwald-Riesen nach wie vor nicht so richtig erholt zu haben scheinen. Bereits um den Jahreswechsel herum wurden in Villingen-Schwenningen personelle Konsequenzen gezogen. Trainer Marti Zamora musste gehen, Ex-Profi Georgi Davidov folgte als neuer Übungsleiter. Zudem gab es mit Alexandre Fanchini eine interessante Nachverpflichtung. Der Point Guard wurde beim FC Bayern Basketball ausgebildet und spielte zuletzt in Frankreich. Im Januar legten die Panthers dann personell nochmals nach und sicherten sich auch noch die Dienste des 24-jährigen US-Amerikaners Damezi Desean von der University of Detroit Mercy, der bei der 78:91 Panthers-Niederlage in Rhöndorf am vergangenen Wochenende sein Debüt gab und dabei in 15 Minuten auf dem Feld drei Punkte erzielen konnte.

„Wir beobachten die Situation bei Villingen-Schwenningen genau und sind uns um die besondere Konstellation dieses Spiels ja auch schon seit Weihnachten bewusst“, nimmt Johannes Hübner durch den Trainerwechsel bedingte taktische Veränderungen beim Gegner zur Kenntnis. „Ein oder zwei besondere Impulse“ möchte der Coach diese Woche daher auch selbst in der finalen Vorbereitung auf das Abstiegskampf-Duell setzen - denn mit Blick auf den zum Ende der Saison hin für das Team Ehingen Urspring nicht leichter werdenden Spielplan, mit unter anderem noch ausstehenden Spielen gegen die Top Teams der Liga aus Erfurt und Rhöndorf, betont er abschließend nochmals deutlich: „Ab jetzt ist für uns jedes Spiel lebenswichtig!“