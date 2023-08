Das lange Warten hat nun endlich ein Ende. Zum ersten Mal seit der Corona–Pandemie veranstaltet die „Schwäbische Zeitung Ehingen“ wieder das berühmte SZ–24–Stunden–Spinning in der Sport–Express–Arena in Ehingen am 14. und 15. Oktober von 11 bis 11 Uhr. Bereits zum zehnten Mal laden wir alle ein, wieder kräftig in die Pedale zu treten — und das für gleich zwei gute Zwecke.

Zum zehnten Mal

Sport treiben, schwitzen, strampeln, Spaß haben und dabei noch etwas Gutes tun — so könnte man kurz und knackig das 24–Stunden–Spinning–Event der Schwäbischen Zeitung Ehingen umschreiben. Zum zehnten Mal nun veranstaltet die SZ das lange Spinning–Wochenende in der Sport–Express–Arena, zusammengekommen sind in den vergangenen Jahren mehr als 40.000 Euro, die die Schwäbische Zeitung mit ihren Partnern Jahr für Jahr an soziale Projekte in der Region, sprich im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung Ehingen, gespendet hat.

Nach der langen Corona–Pause, in der es lediglich das „Spinnen dahoim“ gab, geht es nun wieder richtig los. Und in diesem Jahr gibt es zwei soziale Zwecke, für die kräftig in den Pedale getreten wird. Zum einen fließt ein Geldbetrag an das „Quartiersprojekt am Wenzelstein“, das sich um Jugendliche kümmert, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens sind. Manuela Puseljic kümmert sich seit vielen Jahren am Wenzelstein unter der Trägerschaft der Caritas um Kinder und Jugendliche.

Kindern ein Abenteuer bieten

„Viele Kinder am Wenzelstein kommen aus Familien, die soziale Leistungen empfangen müssen. Oft wohnen vier Kinder in einem Zimmer“, sagt Manuela Puselijc, die neben einer Betreuung und einem Ferienprogramm auch ein Mal im Jahr mit Jugendlichen eine Berlin–Reise unternimmt. „Für viele der Kinder und Jugendlichen war die weiteste Reise bisher nach Ulm“, sagt Manuela Puselijc.

Mit der jährlichen Berlin–Reise will sie den jungen Menschen aus sozial schwachen Familien nicht nur ein Abenteuer bieten. „Es geht auch ganz klar um politische Bildung, was in diesen Zeiten immer wichtiger wird“, erklärt Manuela Puseljic, die das Geld aus der SZ–Spinning–Aktion braucht, um den Jugendlichen eben dieses für sie einmalige Abenteuer in der Bundeshauptstadt zu ermöglichen.

Typisierungsaktion im November

Der zweite Zweck ist in diesem Jahr ein sehr besonderer. Dafür sollten sich alle schon mal den Freitag, 24. November, rot im Kalender anstreichen. Denn zusammen mit unserem Partner bei der SZ–24–Stunden–Spinning–Aktion, der Donau–Iller–Bank, wird es an diesem Tag eine Typisierungsaktion mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) geben. „Das wird im Veranstaltungsraum unserer Bank in der Pfisterstraße stattfinden.

Alle zwischen 17 und 55 Jahre sind dazu eingeladen, sich typisieren zu lassen“, erklärt Thomas Freudenreich von der Donau–Iller Bank, die seit Jahren das 24–Stunden–Spinning als Hauptsponosr ebenso begleitet, wie die beiden anderen Hauptsponsoren, die AOK und die Sport–Express–Arena. „Mit der Typisierungsaktion können wir viel helfen. Uns liegt auch viel daran, in der Region dafür etwas zu tun“, so Freudenreich.

Für Thomas Walter von der Sport–Express–Arena ist die Vorfreude auf das Spinning–Event nach der Corona–Zwangspause groß. „Endlich geht auch das wieder los. Es ist einfach schön, wenn Menschen wieder Sport in der Gruppe machen können“, sagt Walter, der sich auch darauf freut, dass ab Herbst auch die Saison in der Arena wieder beginnt.

Perfekt für Firmen oder Vereine

Bei der letzten SZ–24–Stunden–Spinning–Aktion im Jahr 2019 haben 385 Spinnerinnen und Spinner alles gegeben und rund 7400 Kilometer erradelt. Das soll auch in diesem Jahr wieder das Ziel sein, um eine ordentliche Summe für die beiden guten Zwecke spenden zu können. Wie immer fließt der Erlös zu 100 Prozent in die sozialen Zwecke. Perfekt ist die Aktion natürlich für Firmen, Vereine, Institutionen, Freundeskreise und Cliquen, die gleich eine ganze Stunde gemeinsam buchen können.

Besonders spannend sind natürlich immer die Nachtstunden in der Arena, die eine ganz besondere Atmosphäre für die Spinnerinnen und Spinner bieten.