Und wieder einmal lacht über Ehingen die Sonne, als die Närrinnen und Narren am Dienstag beim Fasnetsumzug durch die Straßen der Stadt ziehen. 58 Umzugsgruppen konnten die Besucherinnen und Besucher an dem Tag bewundern - 59 mit der Kehrmaschine der Stadt, die wie immer eine eigene Umzugsnummer erhielt.

Sogar aus Weingarten und Baienfurt waren die Gruppen angereist, aber auch aus der direkten Nachbarschaft wie Nasgenstadt, Munderkingen oder Granheim waren die Zünfte zahlreich gekommen.

Die Narrenbüttel führen den Umzug an

Traditionell angeführt von den Narrenbütteln mit ihren Dixies startete der Ehinger Umzug um 14 Uhr und führte von der Lindenhalle über den Glockenplatz, die Hauptstraße und den Bahnhof hin zum Marktplatz.

Die Trommgesellenzunft aus Munderkingen war wie immer wehrhaft mit ihrem Stadttor angerückt, schoss mit Konfettikanonen auf ihre Angreifer und lieferte sich einen Kampf - Bürgerwehr gegen die Franzosen.

Narren treiben ihren Schabernack

Mit Bonbons in der einen Hand wogen die Hästräger ihr Publikum zum Teil in Sicherheit, um ihnen dann mit der anderen Konfetti in den Haaren und den Klamotten zu verteilen. Vor allem die Kinder freuten sich über die Süßigkeiten, die sie auch von der Straße aufsammelten. Am Glockenplatz machte es sich die ein oder andere Hexe auf dem Verkehrsschild gemütlich, während der Narrenwurm so manches Mal ins Stocken geriet.

Pyramiden waren genauso gern gezeigte Kunststücke wie der Ritt auf dem Besen hoch über den Köpfen der Zuschauer - und sorgten für einiges an Applaus aus dem Publikum, das dicht an dicht die Straßen säumte. Für ordentlich Lärm sorgten derweil die Karbatschenschwinger, die ihr Können unter Beweis stellten.

Einige Ehrengäste waren gekommen

Auf der Ehrentribüne am Glockenplatz verfolgten unter anderem Oberbürgermeister Alexander Baumann, Bürgermeister Tobias Huber, die Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer (CDU) und Marcel Emmerich (Grüne), der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel und VSAN-Präsident Roland Wehrle das Treiben der Närrinnen und Narren. Sie wurden auch Zeugen der drei Motivwagen der Narrenzunft Spritzenmuck.

1 von 33

Die Wilden Weiber luden ein in „Kate’s Wild Coffeebar“. Die Dämonen machten noch einmal auf die bis vor etwa einer Woche stockdunklen Ehinger Straßen bei Nacht aufmerksam. Die Kügele wiederum hatten sich unter dem Motto „Teure Mitsprache“ die vielen Gutachten und auch Klagen gegen Bauprojekte zu Herzen genommen.

Zu Feiern gab es einiges

Nicht nur die VSAN feiert in diesem Jahr den hundertsten Geburtstag. Auch die Krettenweiber gibt es bereits seit 100 Jahren. Um das zu feiern, hatten sich vier der Hästräger eine besondere Gesichtsbemalung in Erinnerung an frühere Zeiten angelegt. Neben Gruppen mit dieser langen Geschichte waren aber auch jüngere Gruppen zu finden - unter ihnen auch die Höllgraba Hexe aus Gamerschwang, die sich im Jahr 2002 gegründet hatten, oder die Bürgeles-Hexa aus Kirchen.

Unter den Nachbarzünften der Ehinger war auch die Narrenzunft Ulm zu finden. Ihr Ruf „Zong Raus“ schallte ebenso durch die Straßen wie „Ha no, Ihr Waidäg“ vom Laupheimer Waidäg. So schlängelten sich die Närrinnen und Narren durch die Stadt, bis sie schließlich auf dem Marktplatz ankamen. Dort warteten schon Essensstände und das ein oder andere Getränk auf die Umzugsteilnehmer, welche die Fasnet noch bis abends in den Bars ausklingen ließen.