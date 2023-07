Das ist das neue Konzept des Ehinger Stadtmusikfests

Ein Fest mit einem völlig neues Konzept: So beschreibt der Erste Vorstand des Musikvereins „Lyra“ Ehingen, Michael Hafner, das „Stadt.Musik.Fest“ in diesem Jahr, das vom Samstag, 22. Juli, bis Montag, 24. Juli, stattfindet.

Wir wollten das Fest so verändern, dass es unsere Handschrift trägt. Michael Hafner

Nachdem die TSG Ehingen bei der Organisation des Festes ausgestiegen war, habe man sich im Verein darauf geeinigt, der Veranstaltung ein neues Flair zu geben. „Wir wollten das Fest so verändern, dass es unsere Handschrift trägt“, sagt Michael Hafner.

Aus dem Zelt wird ein Pavillon

Nicht nur ein neues Logo soll dafür sorgen, dass diese Handschrift für die Besucher deutlich sichtbar wird. „Das herkömmliche Erscheinungsbild mit einem einfachen Festzelt wird komplett aufgebrochen“, heißt es von Seiten des Musikvereins. An der Stirnseite wird es zwar eine Bühne geben.

Doch sollen die Seitenwände entfernt werden und so aus dem Zelt ein „überdimensionaler Pavillon“ entstehen. Essen und Getränke soll es in Hütten — einige mit Sitzgelegenheiten — um den Pavillon herumgeben.

Auch Dinnete und Pizza gibt es zu kaufen

In den Hütten werden neben der üblichen Festspeisekarte auch Dinnete und Pizza angeboten. Auch eine Weinlaube wird es in diesem Jahr geben. „Den letzten Schliff bekommt das Arrangement durch die besondere Beleuchtung und vor allem durch eine riesige LED–Wand, die dynamisch auf die unterschiedlichen Programmpunkte und Situationen angepasst wird“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Nicht nur musikalisch soll Einiges geboten sein am Stadtmusikfest. Auf dem Rummel werden Autoskooter, Kinderkarussel und andere Attraktionen angeboten. Für Fahrräder und Autos werde es zwar ausreichend Parkmöglichkeiten geben. Aber auch mit dem erweiterten Busangebot des Alb–Donau–Kreises sei eine An– und Abreise möglich.

Empfohlene Artikel Pure Zerstörungswut Riesiger Schaden: Unbekannter zerstört das Ehinger Freibad q Ehingen

Musikanten aus Ehingen bei Augsburg treten erstmals auf

Seit einigen Wochen steht das Programm bereits fest (wir berichteten). Auf einen Programmpunkt freut sich Michael Hafner aber besonders. Denn zum Frühshoppen am Sonntag spielen die Ehinger Musikanten aus Ehingen im Landkreis Augsburg zum ersten Mal in der namensgleichen Stadt. Die hatte Michael Hafner extra für das Fest angeschrieben.

Der Zusammenhalt in der Kapelle schon in der Vorbereitung ist super Michael Hafner

„Ich dachte, das passt ganz gut zum Weißwurstfrühstück“, sagt er. „Das passt einfach bayerische Musik.“ Deshalb habe er sich auch für das bayerische Ehingen und nicht für das an der schweizer Grenze entschieden. Vielleicht gebe es für deren Musikverein aber in Zukunft mal eine Möglichkeit, in der großen Kreisstadt aufzutreten.

Vorstand hebt den Zusammenhalt hervor

Weiteres Programm–Highlight sind für den Vorstand definitiv die Blasmusikparty am Festsamstag ab 20 Uhr mit den Ehgnerländern und der Partyabend am Sonntagabend ab 20 Uhr mit der Band Time Square.

Doch neben dem Programm möchte der Erste Vorstand besonders eines hervorheben: „Der Zusammenhalt in der Kapelle schon in der Vorbereitung ist super“, sagt er. Das zeige sich auch in der Besetzung der Arbeitsdienste. Es sei einfach schön zu sehen, „wie die Mannschaft hinter mir so zusammensteht“.

Das Stadtmusikfest findet vom Samstag, 22. Juli, bis Montag, 24. Juli, auf dem Ehinger Festplatz statt. Nähere Informationen zum Programm und zum Fest gibt es im Internet unter stadtmusikfest-ehingen.de