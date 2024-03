Die ersten sonnigen Tage haben es schon angekündigt: Der Frühling kommt. Und damit beginnt auch wieder die Saison der Gartenarbeit. Doch was gilt es gerade jetzt zu beachten? Was kann bereits angepflanzt werden und was würde aufgrund der frostigen Nächte nicht überleben? Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei Jürgen Andelfinger von der Stadtgärtnerei Ehingen nachgefragt.

Stauden, Sträucher und Bäume

„Der Rückschnitt ist das wichtigste“, sagt Jürgen Andelfinger. So hätten neue Blätter und Triebe Platz zum Nachwachsen. Gerade jetzt sei der richtige Zeitpunkt, bevor Ende des Monats die Bäume austreiben. „Wenn die ersten Blüten da sind, ist es zu spät“, sagt Andelfinger.

Der Rückschnitt ist zwar das ganze Jahr erlaubt. Doch Bäume oder Sträucher zu roden, ist von Anfang März bis Ende September verboten - der Vogelschutz hat Vorrang. Deshalb gilt auch: Sollte in einer Hecke jetzt ein Vogel nisten, sollten Gartenbesitzer beim Rückschnitt besonders vorsichtig sein.

Auch Stauden und Gräser könnten jetzt am besten zurückgeschnitten werden. Bei gutem Wetter könne man mittlerweile auch neue Stauden pflanzen, sagt der Gärtner.

Blumen

„Jetzt gerade hat noch nicht so viel ausgetrieben“, sagt Andelfinger über die bunten Blumen in den Beeten. In den kommenden 14 Tagen könnten jedoch langsam auch Narzissen und andere Blumenzwiebeln, die im Herbst eingepflanzt wurden, austreiben. Wer es aber auch ohne Blumenzwiebeln bunt in seinem Garten haben wolle, könne auch jetzt noch Frühblüher pflanzen.

Dazu gehören unter anderem auch Vergissmeinnicht, Hyazinthen oder Veilchen. Diese würden jedoch etwa bis Mai blühen, dann müssten sie durch andere Blumen ausgetauscht werden.

Gemüse und Kräuter

Beete könne man momentan vor allem herrichten und für die Saat vorbereiten, sagt Andelfinger. Dazu zählen laut dem Gärtner etwa das Entfernen von Laub und Unkraut, das Umgraben der Beete sowie das Untermischen von etwas Kompost - wenn das denn möglich ist. Salat und Radischen könne man bereits jetzt aussähen.

„Man muss es dann aber mit einem Fließ abdecken“, sagt Andelfinger. Denn aktuell sei es noch zu kalt für die zarten Pflänzchen. Frost würden sie ohne Abdeckung nicht überleben. Kräuter seien recht beständig und könnten auch bereits zu dieser Jahreszeit gepflanzt werden.

Mit allem anderen müsse man noch bis nach den Eisheiligen warten, sagt der Gartenexperte. Diese finden wie jedes Jahr vom 11. bis 15. Mai statt. Danach könnten die Gärtnerinnen und Gärtner zu Hause jedoch damit beginnen, Tomaten und anderes Gemüse in ihrem Garten anzupflanzen, sagt Andelfinger.

Klimawandel und Schädlinge

Es sei schon auffällig, dass die Pflanzen in den vergangenen Jahren immer mehr Wasser bräuchten, sagt Andelfinger. „Wir müssen schon mehr gießen“, sagt er über seine Arbeit bei der Stadtgärtnerei. Besonders das vergangene Jahr sei extrem gewesen, was Hitze und Wassermangel angeht. Es könne daher helfen, Bäume, Sträucher und Blumen zu pflanzen, die eher resistent gegen die Trockenheit sind. Ansonsten helfe nur: mehr gießen.

Für Schädlinge sei es zum aktuellen Zeitpunkt noch zu kalt, sagt Andelfinger. Doch Ende März beziehungsweise spätestens Anfang April erwachen diese ebenfalls wieder und werden aktiv. Besonders Blattläuse und Zünsler könnten dann zum Problem werden. Der Gärtner empfiehlt deshalb, mit einem biologischen Pflanzenschutzmittel gegen die Blattläuse vorzugehen. Auch den Buchsbaumzünsler müsse man behandeln. Anders als bei Blattläusen fresse der Schädling den Buchsbaum komplett ab und vernichte ihn so.

