Viel Geld wird in den kommenden Monaten in die Straßen und Radwege der Region fließen. „Mit hohen Investitionen von Bund und Land in den Neu- und Ausbau von Bundes- und Landesstraßen, in deren Erhaltung sowie in Radwege wird das Regierungspräsidium auch in diesem Jahr die Verkehrsinfrastruktur weiter stärken und die Mobilität verbessern.

Auch bei sorgfältigster Planung lässt sich aber nicht ausschließen, dass es mitunter zu Verkehrsbehinderungen und zu Mehrbelastungen an den Umleitungsstrecken kommt. Wir danken den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und ihre Geduld“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser. Nachfolgend ein Auszug der geplanten Maßnahmen.

Neubaumaßnahmen

Neubau der B 311 bei Erbach als Querspange zur B 30: Der Neubau der B 311 als Querspange zur B 30 soll dieses Jahr fertiggestellt werden. Dazu werden mit dem Bau von zwei Feldwegbrücken die letzten Brückenbauarbeiten abgeschlossen. Gleichzeitig werden im Laufe des Jahres die Erdarbeiten für den Straßenbau weitergeführt und eine Irritationsschutzwand zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen gebaut. Zum Ende des Jahres hin ist die Übergabe der neuen B 311 an den Verkehr geplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 54 Millionen Euro.

Neubau und Ausbau der L 259 als Ortsumgehung Rißtissen: In den vergangenen Jahren wurden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen als Voraussetzung für einen Beginn des Straßenbaus umgesetzt. Dieses Jahr folgt im Bereich der neuen Trasse eine archäologische Bodenerkundung, um gegebenenfalls vorhandene Bodendenkmäler zu dokumentieren. Gegen Ende des Jahres ist der Beginn der Bauarbeiten an der Ortsumgehung mit ersten vorbereitenden Arbeiten vorgesehen.

Erhaltungsmaßnahmen

B 30, Fahrbahndeckenerneuerung Donaustetten bis zur zukünftigen Anschlussstelle der B 311 - Querspange Erbach - bei Dellmensingen: Bei Donaustetten wird die Brücke über einen Feldweg im Zuge der B 30 saniert. Die Brückenarbeiten, für die rund 500.000 Euro veranschlagt sind, sollen im Juni beginnen und Ende September 2024 abgeschlossen werden.

In diesem Zusammenhang wird auch der Fahrbahnbelag der B 30 zwischen der Anschlussstelle Donaustetten und der Schmiehebrücke bei Dellmensingen auf einer Länge von rund 4,3 Kilometern erneuert. Diese Belagsarbeiten werden in zwei Bauabschnitten vor und nach der Brückensanierung integriert und je nach Witterung in einem Zeitfenster von jeweils zwei bis drei Wochen durchgeführt. Für die Belagsarbeiten sind 1,5 Millionen Euro an Kosten veranschlagt.

B 311, Fahrbahndeckenerneuerung Obermarchtal und Untermarchtal: In diesem Jahr wird der Belag der B 311 auf dem Abschnitt zwischen Ober- und Untermarchtal erneuert. Die Arbeiten sollen nach dem Fronleichnamswochenende beginnen und Ende Juni 2024 abgeschlossen werden. Für den 2,9 Kilometer langen Abschnitt werden Kosten von rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt.

B 311, Fahrbahndeckenerneuerung auf der Ortsumgehung Ehingen: In der zweiten Augusthälfte soll der Belag der Ortsumgehung Ehingen im Zuge der B 311 auf einer Länge von rund einem Kilometer erneuert werden. Die Kosten sind mit rund 440.000 Euro veranschlagt.

L 230, Fahrbahndeckenerneuerung Laichingen - Machtolsheim: Die L 230 erhält zwischen den Einmündungen der K 7324 bei Laichingen und der L 1230 bei Machtolsheim auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern einen neuen Fahrbahnbelag. Die Arbeiten auf dem hochbelasteten Streckenabschnitt sollen im Juni innerhalb eines Zeitfenster von unter zwei Wochen durchgeführt werden. Die Kosten sind mit rund 680.000 Euro veranschlagt.

L 230 Instandsetzung einer Geh- und Radwegbrücke Heroldstatt: Im September wird die Geh- und Radwegbrücke zwischen den beiden Heroldstätter Teilorten Ennabeuren und Sontheim für rund 100.000 Euro saniert.

L 257, Fahrbahndeckenerneuerung Munderkingen - Rottenacker: Die L 257 erhält zwischen der östlichen Einmündung der Stöcklenstraße in Munderkingen und dem alten Schulhaus in Rottenacker auf einer Länge von rund 2,2 Kilometern einen neuen Fahrbahnbelag. Die Arbeiten, für die rund 330.000 Euro veranschlagt sind, sollen nach den Osterferien beginnen und noch im April 2024 abgeschlossen werden.

Die Bundesstraße B 465 in Ehingen wird 2023 saniert. Hier gibts Eindrücke von der Baustelle. Video: Verena Pauer/Simon Schwörer Die Bundesstraße B 465 in Ehingen wird 2023 saniert. Hier gibts Eindrücke von der Baustelle. Video: Verena Pauer/Simon Schwörer

Wichtige Radwegmaßnahme in 2024

B 465, Radweg Ehingen - Altsteußlingen: Abgestimmt auf kommunale Bauvorhaben im Bereich der Trasse soll in der zweiten Jahreshälfte mit dem Bau des Radwegs zwischen Ehingen und Altsteußlingen begonnen werden.

Für den rund vier Kilometer langen Abschnitt, der teils straßenbegleitend und teils abgerückt verläuft, wurde bereits im Jahr 2023 im Zusammenhang mit einer Belagsmaßnahme eine Querungshilfe erstellt und der Querschnitt der B 465 angepasst. Die Kosten sind mit rund 1,4 Millionen Euro veranschlagt.