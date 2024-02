Das sind die Pächter und Käufer des neuen Lammberg-Projekts

Mit dem Richtfest des Lammberg-Projekts im Herzen von Ehingen ist am Dienstag ein weiterer Meilenstein vollendet worden. Mit dem italienischen Restaurant „La Locanda“ steht nun auch die gastronomische Nutzung im Erdgeschoss fest. Neben den sieben Wohnungen, die verkauft werden sollen, wird die Stadt Ehingen mit rund 80 Personen die verschiedenen Abteilungen des Baudezernats im Neubau zusammenführen.

Schweißtreibende Monate

„Schweißtreibende Monate liegen hinter uns“, erklärt Simon Brotbeck von der Baufirma Brotbeck, die das Projekt am Ehinger Lammberg stemmt. Erst im April des vergangenen Jahres war der Spatenstich, knapp ein Jahr später kann nun Richtfest gefeiert werden. „Diese Gebäude werden das Stadtbild positiv verändern“, betont Simon Brotbeck in seiner Ansprache an die vielen geladenen Gästen, die zum Richtfest gekommen sind.

Im April 2021 hat die Steg-Stadtentwicklung im Auftrag der Stadt Ehingen den Wettbewerb für das Lammberg-Areal, auf dem bis dato noch das alte Pfeifer-Haus aus den späten 1960er-Jahren stand, gestartet. Im September habe die Firma Brotbeck dann zusammen mit dem Ehinger Architekturbüro „jbmw“ die Unterlagen eingereicht und im November des Jahres 2021 vom Gemeinderat nach einer Abstimmung den Zuschlag bekommen. Im Herbst 2022 erfolgte dann der Rückbau - sprich der Abbruch - des alten Pfeifer-Hauses.

Geschichtsträchtiges Grundstück

Dass es sich dabei um ein für Ehingen durchaus geschichtsträchtiges Grundstück handelt, stellt Architekt Michael Weberruss heraus. Denn früher war an dieser Stelle das Gasthaus „Goldener Hirsch“, das im Volksmund auch Vatikan genannt wurde. Warum, das weiß Ehingens OB Alexander Baumann, der bei seiner Ansprache deutlich macht: „Hier hat sich früher eben die hohe Geistlichkeit getroffen“, so der OB, der froh darüber ist, dass ein Baudezernat der Stadt Ehingen im Neubau künftig nun unter einem Dach wieder vereint sein wird. Die entsprechende Fläche hat die Stadt Ehingen gekauft.

Die gesamte Nutzfläche des Gebäudes am Lammberg beträgt 2800 Quadratmeter. Darin enthalten sind sieben barrierefreie innerstädtische Wohnungen zwischen 50 und 90 Quadratmeter auf einer Fläche von insgesamt 560 Quadratmeter (werden alle verkauft). Zwei Büroeinheiten mit einer Nutzfläche von rund 2000 Quadratmeter (1700 Quadratmeter gehen an die Stadt, 300 sind eine eigene Einheit im dritten OG) sowie einer gastronomischen Nutzung im Erdgeschoss mit rund 240 Quadratmeter komplettieren das Angebot des Neubaus an prominenter Ehinger Stelle.

Zwei Baukörper

Die Gebäude bestehen indes aus zwei Baukörpern mit Satteldach, die jedoch über einen Flachdachbaukörper verbunden sind. Insgesamt wird es vier Vollgeschosse und ein Dachgeschoss geben. Die Abmessungen des Gebäudes kommen auf eine Länge von 28 und eine Breite von 34 Metern. 19 Meter hoch ist das Gebäude und passt sich baulich an die Umgebungsstruktur an, wie Weberruss erklärt.

In Sachen Fassade wird es Unterschiede geben. Zur Sonnengasse hin wird die Fassade dunkle Klinkerriemchen bekommen, die anderen Baukörper wiederum erhalten eine moderne Putzfassade, der Zwischenbau bekommt eine hinterlüftete Fassade aus Aluminiumtafeln in Goldtönen. „Das ist als Reminiszenz an die Namensgebung, der ursprünglichen Gastronutzung angelehnt“, so Architekt Weberruss.

224 Fenster

Insgesamt werden in dem Gebäude 224 Fenster verbaut - in den unterschiedlichsten Größen. Für Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann bedeutet das Richtfest zum einen, dass das neue Gebäude Glück und Segen erhält, zum anderen aber auch Gelegenheit, um Danke zu sagen. „Das hier ist ein tolles Vorhaben, das in unser Stadtentwicklungskonzept passt, das wir vor exakt zehn Jahren auch beschlossen haben“, so Baumann, der das Lammberg-Projekt als „Nahtstelle zwischen Unterer und Oberer Stadt“ bezeichnet.

Im Frühjahr 2025 wird ein neues italienisches Restaurant am Lammberg auf einer Fläche von 240 Quadratmeter eröffnen. Pächter sind Donato Turiello und Assuntina Lorusso, die bisher ein Restaurant im Öpfinger Sportheim betreiben.

Nächster Schritt

„Wir wollen den nächsten Schritt als Gastronomen gehen“, erklärt der in Ehingen aufgewachsene, 50 Jahre alte Turiello. Im neuen Restaurant am Lammberg werde es die klassischen italienischen Speisen geben, das Angebot, so die Pächter, soll jenem in Öpfingen ähnlich sein. „In Öpfingen werden wir dann aber aufhören“, sagt Turiello, der wie Assuntina Lorusso ursprünglich aus der Region Salerno in Süditalien stammt. Mit dabei sein wird auch die 22 Jahre alte Tochter Bianca Turiello.

Die 22 Tiefgaragen-Stellplätze werden den Nutzern des Hauses vorbehalten sein. Am Rande des Richtfestes bekräftigte indes Jonas Brotbeck nochmals, dass sein Unternehmen weiter an den Planungen des Schelle-Areals arbeite, das, wie berichtet, aktuell wegen eines Einspruchs aus der Nachbarschaft auf Eis liegt.