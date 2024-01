Die Kandidaten der Ehinger Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen für die Wahlen zum Gemeinderat und für den Kreistag stehen fest. Am Mittwochabend hat die Partei im Gasthof Wolfert in Ehingen ihre Listen aufgestellt und damit die Kandidatinnen und Kandidaten nominiert.

Die Liste hält gleich mehrere Überraschungen bereit. So wird Klaus Nagl nicht mehr für die Grünen im Gemeinderat kandidieren. Julia Fischer, bisher Fraktionsvorsitzende von Junges Ehingen, wurde von der Partei auf Listenplatz drei aufgestellt.

Grüne wollen Vormachtstellung der CDU brechen

Sieben Plätze besetzt die Partei aktuell im Ehinger Gemeinderat, der 36 Mitglieder hat. Nach der CDU bildet sie die zweitgrößte Fraktion. Dementsprechend hat man auch einige Pläne in der Partei. Nicht nur einmal wurde bei der Nominierungsversammlung darauf verwiesen, endlich die absolute Mehrheit der Christdemokraten in Rat zu brechen.

Im Mittelpunkt von uns Grünen in Ehingen stand und steht seit eh und je der Schutz der Umwelt. Hubert Dangelmaier

„Erst dann wird es in Ehingen eine richtige Demokratie geben“, sagte zum Beispiel Gemeinderat Franz Braig, der für die Grünen seit fünf Jahren im Gemeinderat sitzt.

Dangelmaier berichtet über die Arbeit im Gemeinderat

„Im Mittelpunkt von uns Grünen in Ehingen stand und steht seit eh und je der Schutz der Umwelt“, sagte Hubert Dangelmaier, seit 44 Jahren in der Partei und Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat, bei seinem Bericht über die Arbeit der Partei im Gemeinderat.

Kommunalwahlen Liste für den Ehinger Gemeinderat Wohnbezirk Ehingen Stadt: 1. Katrin Brosch, 2. Tim Gunkel, 3. Julia Fischer, 4. Franz Braig, 5. Elisabeth Bailer, 6. Ralf Hammer, 7. Beate Dornfried, 8. Herbert Geiger, 9. Freya Rettenberger, 10. Dietmar Mall, 11. Sabine Kögel-Ruf, 12. Betrille Lentz, 13. Stefanie Wekenmann, 14. Mathias Mohn, 15. Susanne Scholaen, 16. Matthias Roth, 17. Maren Brugger, 18. Pietro Guion, 19. Herbert Ruf, 20. Lothar Allgaier, 21. Annegret Preiß. Wohnbezirk Alb-Kirchen: 1. Jens Scherb, 2. Ruth Kerner, 3. Inge Kring, 4. Helga Ullsperger. Wohnbezirk Pfarrei: 1. Stefanie Maier, 2. Uwe Heckmann, 3. Martina Fischer. Wohnbezirk Rißtissen: 1. Hubert Dangelmaier, 2. Janis Böll. Wohnbezirk Nasgenstadt: 1. Christine Bräuning, 2. Martin Edel.

Dazu gehöre der Klima- und Artenschutz genauso wie der Umgang mit immer knapper werdenden Ressourcen. Das spiegele sich in drei Politikfeldern besonders wider: Flächenverbrauch und Bodenverlust, Klima und Energie und Biodiversität.

Grüne kämpfen gegen Flächenversiegelung

In all diesen Bereichen setze sich die Partei deshalb auch im Gemeinderat ein. „Wir werden zum Teil aber noch immer zu wenig gehört“, sagte Dangelmaier. So habe man sich schon früh für zweieinhalb-geschossiges statt eineinhalb-geschossiges Bauen eingesetzt, um den Flächenverbrauch zu minimieren. Das sei im Gemeinderat abgelehnt worden.

„Inzwischen gibt es Bewegung“, stellte Dangelmaier fest mit Blick auf den Kindergarten in der Hehlestraße - ob „aus Überzeugung oder der Not heraus“, wisse er nicht. Nicht nur aus Umweltaspekten, auch aufgrund des Wohnungsmangels sei flächensparendes Bauen ein wichtiges Thema.

Photovoltaik-Ausbau läuft in Ehingen gut

Positiv sei hingegen der Photovoltaik-Ausbau der Stadt Ehingen auf stadteigenen Liegenschaften. Auch bei den energetischen Sanierungen sei die Stadt gut dabei. Bei PV auf versiegelten Flächen wie zum Beispiel Parkplätzen sei man aber noch nicht gut genug. Das zu erreichen, sei ein Ziel der Grünen. Dank der kommunalen Wärmeplanung werde nun auch daran gearbeitet, bisher verschwendete Potentiale wie die Abwärmenutzung von Sappi einzusetzen.

Bei der Biodiverstität gebe es kein Wissens- sondern ein Handlungsproblem - Beispiel Streuobstbestand, die ein wichtiger Bestandteil der Biodiversität sei. Streuobstwiesen unter Schutz zu stellen sei ein weiterer wichtiger Punkt der Grünen im Gemeinderat. Als weitere Ziele nannte er den zweigleisigen Ausbau der Regio-S-Bahn, auch zugunsten des Güterverkehrs.

Die Aufstellung erfolgt paritätisch

Im Anschluss stimmten die 16 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder über die 31 Listenplätze für den Gemeinderat ab - 21 für Ehingen Stadt, vier für Alb-Kirchen, drei für die Pfarrei, zwei für Rißtissen und zwei für Nasgenstadt. Zusammengesetzt wird die Liste bei den Grünen durch paritätische Wahl - auf den Listenplätzen mit ungerader Nummer darf sich nur eine Frau befinden, die mit gerader Nummer sind geschlechtsoffen.

Über Ausnahmen muss jeweils abgestimmt werden. Die Aufgabe der Wahlleiterin übernahm Anna Miehe aus dem Kreisvorstand der Grünen.

Katrin Brosch führt die Gemeinderatsliste an

Die Liste für den Gemeinderat anführen wird in diesem Jahr Katrin Brosch. Die Rektorin der Grundschule Erbstetten ist bereits im Gemeinderat, mittlerweile gemeinsam mit ihrem Mann Ralf Hammer, der bei diesen Wahlen Listenplatz sechs belegt.

Auf Platz zwei folgt Tim Gunkel, zusammen mit Elisabeth Bailer und Bettina Egle Co-Vorsitzende der Grünen Ehingen. Für eine gute Zukunft müsse man einen Einklang herstellen zwischen Industrie, Wirtschaft und Umweltschutz. All das gehe nur gemeinsam und nicht gegeneinander.

Die jüngste Kandidatin ist 17 Jahre alt

Bereits seit fast acht Jahren sitzt Julia Fischer für Junges Ehingen im Gemeinderat. In ihr sei immer mehr die Überzeugung von der Wichtigkeit der ökologischen Ziele gereift, erklärte sie ihren geplanten Fraktionswechsel. „Ich glaube, wir kommen weiter, wenn wir möglichst viele sind, und den gleichen Plan verfolgen.“

Kommunalwahlen Liste für den Kreistag Bettina Egle, 2. Tim Gunkel, 3. Elisabeth Bailer, 4. Iris Strölin, 5. Julia Fischer, 6. Dietmar Mall, 7. Beate Dornfried, 8. Jens Scherb, 9. Freya Rettenberger, 10. Erich Dangelmaier.

Auch Hubert Dangelmaier wird sich wieder für den Gemeinderat aufstellen lassen. Der „Ureinwohner von Rißtissen“, wie er sich selbst nennt, tritt in seinem Heimatort auf Platz eins an. Mit 17 Jahren ist Freya Rettenberger die jüngste auf der Liste. Die Gymnasiastin stelle sich zur Wahl auf, weil sie für sich für den Fortschritt statt den Rückschritt einsetzen wolle.

Bettina Egle ist die einzige Ehinger Grüne im Kreistag

In einem zweiten Teil der Nominierungsveranstaltung wurden an dem Abend auch die Listenplätze für den Kreistag vergeben. Bettina Egle, aktuell die einzige Ehinger Grüne im Kreistag, führte in einer kurzen Rede in die Arbeit des Gremiums ein. Mit 352 Millionen Euro sei es kein kleiner Haushalt, den der Kreistag zu verwalten habe, sagte sie. Dabei gehe es hauptsächlich um grundsätzliche Verwaltung wie den ÖPNV, die Abfallwirtschaft, die ADK Gmbh oder Alten- und Pflegeheime.

Die Arbeit im Kreistag beschreibt sie mit folgenden Worten: „Wir gehen mit einer Idee voraus und hinterher kommt es dann trotzdem“, sagte sie in Erinnerung an einen Antrag zum Verbot des Mulchens von Straßenrändern. Der sei erst abgelehnt worden. Mittlerweile gebe es aber eine Fachstelle für Biotopvernetzung, die sich mit dem Thema auseinandersetze, ebenso wie die Radstrategiestelle - ursprünglich auch eine grüne Idee.

Bettina Egle, beruflich als Demeter-Landwirtin und Demeter-Beraterin tätig, wird auch in dieser Wahlperiode wieder auf Platz eins der Ehinger Grünen für den Kreistag kandidieren. Als Platz zwei und drei folgen ihre Co-Vorsitzenden Tim Gunkel und Elisabeth Bailer.